IPL 2026: LSG के रणनीतिक सलाहकार बने केन विलियमसन

विलियमसन पहले भी सुपर जायंट्स फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा रह चुके हैं, जब वह 2024 के SA20 लीग में डरबन के लिए खेले थे। उनके अलावा न्यूज़ीलैंड के पूर्व ऑफ़ स्पिनर कार्ल क्रो को टीम का स्पिन गेंदबाज़ी कोच बनाया गया है। वह इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के भी स्पिन गेंदबाज़ी सलाहकार रह चुके हैं।

क्रो से पहले KKR और भारत के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ी कोच भरत अरूण को भी LSG ने जुलाई में अपने कोचिंग स्टाफ़ में शामिल किया था। फ़्रैंचाइज़ी ने पिछले साल मेंटॉर रहे ज़हीर ख़ान से अलगाव को अभी सार्वजनिक तो नहीं किया है, लेकिन अब यह पुष्टि हो चुकी है कि जस्टिन लैंगर टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे। हालांकि अभी टीम के सहायक कोचों लांस क्लूज़नर और विजय दहिया के भविष्य पर कोई पुष्टि नहीं हुई है।

विलियमसन इससे पहले लेंगर के साथ लंदन स्प्रिट में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने फ़्रैंचाइज़ी से जुड़ने के बाद कहा, "मैं LSG से जुड़ने के लिए उत्साहित हूं। उनकी टीम में बहुत प्रतिभा है और उनका कोचिंग स्टाफ़ भी शानदार है, जिनके साथ काम करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं। IPL से जुड़ना हमेशा स्पेशल होता है, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ फ़्रैंचाइज़ी टूर्नामेंट है।"

विलियमसन ने मार्च में हुए चैंपियंस ट्रॉफ़ी फ़ाइनल के बाद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। उन्होंने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है, लेकिन न्यूज़ीलैंड क्रिकेट के साथ कैज़ुअल कॉन्ट्रैक्ट चुनने के बाद अब उनके बहुत ही कम अंतर्राष्ट्रीय मैचों के खेलने की संभावना है।

वह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होने वाली घरेलू T20I सीरीज़ से बाहर रहेंगे, लेकिन वनडे मैचों में खेल सकते हैं। इस सीरीज़ का पहला वनडे मैच उनके होमटाउन तारुंगा में 26 अक्टूबर को खेला जाएगा।

विलियमसन IPL के भी एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले दो सीज़न में उन्होंने बहुत कम मैच खेला है। IPL 2023 में गुजरात टाइंटंस (GT) के लिए खेलते हुए उन्हें घुटने में चोट लग गई थी और वह टूर्नामेंट में आगे नहीं खेल पाए थे। IPL 2024 में GT के लिए उन्होंने सिर्फ़ दो मैच खेले, जिनमें 27 गेंदों पर 27 रन बनाए। IPL 2025 की बड़ी नीलामी में उन्हें किसी टीम ने नहीं ख़रीदा।

हाल ही में वह इंग्लैंड में द हंड्रेड टूर्नामेंट में खेले थे। उन्होंने लंदन स्प्रिट के लिए आठ पारियों में 129.93 के स्ट्राइक रेट से 204 रन बनाए थे। उनकी टीम आठ में से सातवें स्थान पर रही थी।

विलियमसन को किसी टीम के सपोर्ट स्टाफ़ का हिस्सा बनने का अनुभव नहीं है, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बेहद सम्मानित खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने न्यूज़ीलैंड को 2019 के वनडे विश्व कप के फ़ाइनल तक पहुंचाया और दो साल बाद टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पहला ख़िताब जिताया।