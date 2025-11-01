सीरीज़ में पिछड़ने के बाद क्या अपने संयोजन में बदलाव करेगा भारत?

टीम न्यूज़/संभावित XI

ऑस्ट्रेलिया (संभावित): 1. मिचेल मार्श (कप्तान), 2. ट्रैविस हेड, 3. जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4. टिम डेविड, 5. ग्लेन मैक्सवेल, 6. मिचेल ओवेन / मैथ्यू शॉर्ट, 7. मार्कस स्टॉयनिस, 8. जेवियर बार्टलेट, 9. नेथन ऐलिस, 10. शॉन ऐबट / माहली बियर्डमैन, 11. मैट कुनमन

माहली बियर्डमैन 2024 अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे • Gallo Images

भारत आम तौर पर तब तक अपनी T20 इलेवन में बहुत बदलाव नहीं करता जब तक सीरीज़ जीवित हो, लेकिन शुक्रवार के मैच के बाद टीम संयोजन को लेकर चर्चा ज़रूर चल रही होगी। क्या भारत शिवम दुबे को इन परिस्थितियों में एक भरोसेमंद गेंदबाज़ी विकल्प मानता है?

अगर नहीं तो क्या उनकी जगह एक स्पेशलिस्ट फिनिशर रिंकू सिंह जो तेज़ गेंदबाज़ों को मारने की क्षमता रखते हैं, बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं? और इन शुरुआती ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों की पिचों पर सिर्फ़ दो मुख्य तेज़ गेंदबाज़ों के साथ उतरना कितना जोख़िम भरा रहेगा। चाहे दुबे कुछ ओवर डालें या नहीं?

भारत (संभावित): 1. शुभमन गिल, 2. अभिषेक शर्मा, 3. सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4. तिलक वर्मा, 5. संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6. अक्षर पटेल, 7. शिवम दुबे / रिंकू सिंह, 8. हर्षित राणा, 9. कुलदीप यादव / अर्शदीप सिंह, 10. वरुण चक्रवर्ती, 11. जसप्रीत बुमराह।

पिच और परिस्थितियां

होबार्ट की पिचों पर कभी अधिक स्कोर वाले मैच देखने को मिलते हैं तो कभी बेहद कम स्कोर वाले भी। हालिया दो T20 मुक़ाबलों में काफ़ी कम स्कोर बने। फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ एक मैच में 200+ का पीछा किया, जबकि नवंबर में उन्होंने पाकिस्तान को 117 पर आउट कर 11.2 ओवर में जीत दर्ज की।

इन मैचों का समय काफ़ी मायने रखता दिखता है। जनवरी और फरवरी में खेले गए चार T20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 190 रहा, जबकि अक्टूबर-नवंबर में खेले गए नौ मैचों में यह औसत सिर्फ़ 148 रहा।