सीरीज़ में पिछड़ने के बाद क्या अपने संयोजन में बदलाव करेगा भारत?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रहे तीसरे T20I मैच की पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग XI
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होबर्ट में तीसरा T20I मैच रविवार को खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया के पास 1-0 की बढ़त है और भारत हर हाल में वापसी करने की कोशिश करेगा। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद दूसरे मैच में भारत की बल्लेबाज़ी निराशाजनक रही थी। जॉश हेज़लवुड बचे हुए मैचों में नहीं हिस्सा लेंगे। ये भारत के लिए राहत की बात होगी तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को उनका सटीक विकल्प तलाशना होगा। आइए जानते हैं इस मैच में दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है और साथ ही पिच रिपोर्ट क्या है।
टीम न्यूज़/संभावित XI
ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज़ी में हेज़लवुड की जगह कौन लेगा? सबसे संभावित विकल्प शॉन ऐबट दिखते हैं, जो तीसरे T20 के बाद ख़ुद भी टीम छोड़ देंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया चाहे तो भारत को चौंकाने के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ माहली बियर्डमैन को (जो मैक्सवेल के साथ टीम में जुड़े हैं) अंतरराष्ट्रीय पदार्पण का मौक़ा दे सकता है। मैक्सवेल, जो अपनी कलाई की चोट से उबर चुके हैं, संभवतः मिडल ऑर्डर में मिचेल ओवेन या मैथ्यू शॉर्ट की जगह लेंगे।
ऑस्ट्रेलिया (संभावित): 1. मिचेल मार्श (कप्तान), 2. ट्रैविस हेड, 3. जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4. टिम डेविड, 5. ग्लेन मैक्सवेल, 6. मिचेल ओवेन / मैथ्यू शॉर्ट, 7. मार्कस स्टॉयनिस, 8. जेवियर बार्टलेट, 9. नेथन ऐलिस, 10. शॉन ऐबट / माहली बियर्डमैन, 11. मैट कुनमन
भारत आम तौर पर तब तक अपनी T20 इलेवन में बहुत बदलाव नहीं करता जब तक सीरीज़ जीवित हो, लेकिन शुक्रवार के मैच के बाद टीम संयोजन को लेकर चर्चा ज़रूर चल रही होगी। क्या भारत शिवम दुबे को इन परिस्थितियों में एक भरोसेमंद गेंदबाज़ी विकल्प मानता है?
अगर नहीं तो क्या उनकी जगह एक स्पेशलिस्ट फिनिशर रिंकू सिंह जो तेज़ गेंदबाज़ों को मारने की क्षमता रखते हैं, बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं? और इन शुरुआती ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों की पिचों पर सिर्फ़ दो मुख्य तेज़ गेंदबाज़ों के साथ उतरना कितना जोख़िम भरा रहेगा। चाहे दुबे कुछ ओवर डालें या नहीं?
भारत (संभावित): 1. शुभमन गिल, 2. अभिषेक शर्मा, 3. सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4. तिलक वर्मा, 5. संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6. अक्षर पटेल, 7. शिवम दुबे / रिंकू सिंह, 8. हर्षित राणा, 9. कुलदीप यादव / अर्शदीप सिंह, 10. वरुण चक्रवर्ती, 11. जसप्रीत बुमराह।
पिच और परिस्थितियां
होबार्ट की पिचों पर कभी अधिक स्कोर वाले मैच देखने को मिलते हैं तो कभी बेहद कम स्कोर वाले भी। हालिया दो T20 मुक़ाबलों में काफ़ी कम स्कोर बने। फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ एक मैच में 200+ का पीछा किया, जबकि नवंबर में उन्होंने पाकिस्तान को 117 पर आउट कर 11.2 ओवर में जीत दर्ज की।
इन मैचों का समय काफ़ी मायने रखता दिखता है। जनवरी और फरवरी में खेले गए चार T20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 190 रहा, जबकि अक्टूबर-नवंबर में खेले गए नौ मैचों में यह औसत सिर्फ़ 148 रहा।
क्या ये कम स्कोर शुरुआती गर्मियों की 'सीम मूवमेंट वाली' पिचों के कारण हैं? या फिर ये उन टीमों की बल्लेबाज़ी गुणवत्ता को दर्शाते हैं जो इन मैचों में उतरीं? या यह सब सिर्फ़ एक संयोग है? और क्या इसका रविवार के मैच पर कोई असर पड़ेगा? मौसम सामान्य रहेगा। दिन साफ़ और शाम के समय तापमान 25 से गिरकर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।