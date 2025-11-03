दीप्ति शर्मा : यह अभी तक मुझे एक सपने के जैसा लग रहा है
महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट दीप्ति ने भारत में महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष मांग रखी है
भारत ने महिला विश्व कप के फ़ाइनल में साउथ अफ़्रीका को 21 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत की नींव रखने वाली ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपने शानदार प्रदर्शन से टूर्नामेंट और फ़ाइनल दोनों में भारत को जीत के पथ पर अग्रसर किया। दीप्ति ने फ़ाइनल में 58 रन बनाए और पांच विकेट झटके, जबकि पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 215 रन और 22 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' का ख़िताब जीता।
दीप्ति ने मैच के बाद कहा, "ईमानदारी से कहूं तो ये सपना जैसा लग रहा है, क्योंकि हम अभी तक उस इमोशन से बाहर नहीं आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप फ़ाइनल में इस तरह टीम के लिए योगदान दे सकी। हमने हमेशा सोचा है कि हर मैच से क्या सीख सकते हैं। लोगों का बहुत शुक्रिया। उनके बिना ये मुमकिन नहीं था। बतौर टीम हम सब बहुत खुश हैं।"
दीप्ति ने इससे पहले भी सेमीफ़ाइनल के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 22 रनों की अहम पारी खेली थी। उस मैच में उन्होंने दो अहम विकेट भी लिए थी।
टीम में अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "मुझे हमेशा दबाव में खेलना अच्छा लगता है। मैंने बस हालात के हिसाब से खेलने की कोशिश की। एक ऑलराउंडर के तौर पर वर्ल्ड कप फ़ाइनल में प्रदर्शन करना एक अद्भुत अहसास है। लॉरा ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन हम पूरे मैच में शांत रहे और एक-दूसरे को हौसला देते रहे। बतौर गेंदबाज़ी यूनिट हम सिर्फ़ इतना सोच रहे थे कि आख़िरी गेंद तक जाना है और अपनी बेस्ट गेंद डालनी है। हमने वही किया।"
भारत में महिला क्रिकेट के भविष्य को लेकर उन्होंने कहा, "2017 के बाद से बहुत बदलाव आए हैं। मैं बस यही चाहती हूं कि हमारे लिए और ज़्यादा मैच हों। ये 'प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' ट्रॉफ़ी मैं अपने मम्मी-पापा को समर्पित करना चाहती हूं।"