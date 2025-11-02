मैच (25)
महिला विश्व कप (1)
AUS vs IND (1)
IND-A vs SA-A (1)
रणजी ट्रॉफ़ी (19)
ZIM vs AFG (1)
PAK vs SA (1)
विश्व कप लीग 2 (1)
ख़बरें

विश्व कप फ़ाइनल में कैसा रह सकता है मौसम?

छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मौसम साफ़ रहेगा

Vishal Dikshit
विशाल दीक्षित
02-Nov-2025 • 2 hrs ago
Laura Wolvaardt addresses the press, ICC Women's ODI World Cup, Mumbai, November 1, 2025

नेट्स में बल्लेबाजी करती हुईं वुलफ़ार्ट  •  ICC/Getty Images

शनिवार रात हल्की बारिश के कारण साउथ अफ़्रीका को अपना अभ्यास सत्र जल्द ख़त्म करना पड़ा। रविवार को होने वाले महिला विश्व कप फ़ाइनल में भी बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम का अनुमान बहुत ख़राब नहीं है, इसलिए मैच के पूरी तरह धुलने की संभावना कम है।
शनिवार को दोपहर क़रीब 2 बजे जब भारत की टीम DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में वार्म-अप और फ़ुटबॉल खेलने के लिए मैदान में उतरी, तो मौसम अचानक बादलों से घिर गया। एहतियात के तौर पर पिच पर कवर डाल दिए गए और एक नेट हटा दिया गया। उस वक़्त बारिश नहीं हुई, लेकिन खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ़ क़रीब एक घंटे तक डगआउट के पास इंतजार करते रहे। सप्ताह भर नवी मुंबई में रुक-रुककर बारिश हुई थी, इसलिए ग्राउंड के कुछ हिस्से पहले से थोड़े गीले थे।
शाम क़रीब 5 बजे खिलाड़ी दोबारा मैदान पर लौटे और नेट्स फिर से लगाए गए। हालांकि यह वैकल्पिक अभ्यास सत्र था और सिर्फ़ कुछ खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। यह सत्र लगभग एक घंटे में ख़त्म हो गया।
साउथ अफ़्रीका अपनी तय समय के मुताबिक शाम 6 बजे अभ्यास के लिए पहुंची। उनका नेट्स सत्र दो घंटे से ज़्यादा चला, लेकिन रात 8:15 बजे के क़रीब अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे खिलाड़ियों को डगआउट की ओर भागना पड़ा। मैदान के दो-तिहाई हिस्से को कवर से ढक दिया गया।
रविवार को दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे के बीच हल्की बारिश की संभावना है, जिससे मैच के दौरान रुकावटें आ सकती हैं। फ़ाइनल का समय दोपहर 3 बजे स्थानीय समय अनुसार तय है। नवी मुंबई में खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफ़ाइनल में ज्यादातर खेल बिना बारिश के हुआ था, बस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान अलिसा हीली के आउट होने के बाद छठे ओवर की शुरुआत में थोड़ी देर का रुकावट आई थी।
अगर रविवार को बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो पाता है, तो मुकाबला सोमवार को रिज़र्व डे में चला जाएगा। ICC के नियमों के अनुसार, रविवार को पहले ओवर कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि उसी दिन परिणाम निकल सके। हर टीम को कम से कम 20 ओवर बल्लेबाज़ी करनी होगी ताकि मैच वैध माना जाए।
अगर खेल रविवार को शुरू हो जाता है लेकिन नतीजा नहीं निकलता है, तो सोमवार को वहीं से खेल दोबारा शुरू होगा, जहां रविवार को रुका था।
जब भी परिणाम तय होगा, महिला वनडे विश्व कप को एक नया चैंपियन मिलेगा।
South Africa WomenIndia WomenIndiaIND Women vs SA WomenICC Women's World Cup

विशाल दीक्षित ESPNcricinfo में असिस्टेंट एडिटर हैं

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback