विश्व कप फ़ाइनल में कैसा रह सकता है मौसम?

शनिवार को दोपहर क़रीब 2 बजे जब भारत की टीम DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में वार्म-अप और फ़ुटबॉल खेलने के लिए मैदान में उतरी, तो मौसम अचानक बादलों से घिर गया। एहतियात के तौर पर पिच पर कवर डाल दिए गए और एक नेट हटा दिया गया। उस वक़्त बारिश नहीं हुई, लेकिन खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ़ क़रीब एक घंटे तक डगआउट के पास इंतजार करते रहे। सप्ताह भर नवी मुंबई में रुक-रुककर बारिश हुई थी, इसलिए ग्राउंड के कुछ हिस्से पहले से थोड़े गीले थे।

शाम क़रीब 5 बजे खिलाड़ी दोबारा मैदान पर लौटे और नेट्स फिर से लगाए गए। हालांकि यह वैकल्पिक अभ्यास सत्र था और सिर्फ़ कुछ खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। यह सत्र लगभग एक घंटे में ख़त्म हो गया।

A sudden shower at the DY Patil stadium on the day before the final sends the South African team packing as they were training on the right side#CWC25 pic.twitter.com/y7awHXqu69 — Vishal Dikshit (@Vishal1686) November 1, 2025

साउथ अफ़्रीका अपनी तय समय के मुताबिक शाम 6 बजे अभ्यास के लिए पहुंची। उनका नेट्स सत्र दो घंटे से ज़्यादा चला, लेकिन रात 8:15 बजे के क़रीब अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे खिलाड़ियों को डगआउट की ओर भागना पड़ा। मैदान के दो-तिहाई हिस्से को कवर से ढक दिया गया।

अगर रविवार को बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो पाता है, तो मुकाबला सोमवार को रिज़र्व डे में चला जाएगा। ICC के नियमों के अनुसार, रविवार को पहले ओवर कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि उसी दिन परिणाम निकल सके। हर टीम को कम से कम 20 ओवर बल्लेबाज़ी करनी होगी ताकि मैच वैध माना जाए।

अगर खेल रविवार को शुरू हो जाता है लेकिन नतीजा नहीं निकलता है, तो सोमवार को वहीं से खेल दोबारा शुरू होगा, जहां रविवार को रुका था।