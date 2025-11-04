मैच (22)
ख़बरें

घुटने की चोट के कारण BBL से बाहर हुए अश्विन

वह इस सीज़न सिडनी थंडर की ओर से खेलने वाले थे

ESPNcricinfo स्टाफ़
04-Nov-2025 • 2 hrs ago
R Ashwin bowls at the nets, Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, IPL 2025, Chennai, April 4, 2025

आर अश्विन को अभी भी उम्मीद है कि वह BBL सीज़न के दौरान सिडनी थंडर टीम के साथ कुछ समय बिता पाएंगे  •  PTI

घुटने की सर्जरी की वजह से आर अश्विन को सिडनी थंडर के साथ अपना BBL डेब्यू रद्द करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह मौका गंवाने से वह "बहुत निराश" हैं, क्योंकि इससे वह BBL में खेलने वाले भारत के पहले कैप्ड खिलाड़ी बन जाते। वहीं थंडर ने कहा कि वे "अश्विन के साथ मिलकर एक नई योजना पर काम कर रहे हैं।"
इस साल की शुरुआत में IPL से संन्यास लेने के बाद अश्विन के लिए विदेशी लीग में खेलने का रास्ता खुला था। उन्होंने थंडर के साथ पूरे BBL सीज़न के लिए करार किया था।
"मुझे BBL 15 मिस करने का बहुत अफसोस है," अश्विन ने थंडर के बयान में कहा। "अब मेरा पूरा ध्यान रिकवरी पर है। मैं थंडर परिवार और फ़ैंस का शुक्रगुज़ार हूं, जिन्होंने पहले ही बहुत अपनापन दिखाया है। ट्रेंट [कोपलैंड, थंडर जनरल मैनेजर] और पूरी मैनेजमेंट टीम ने पहले ही बातचीत से मुझे क्लब का हिस्सा महसूस कराया।
"अगर रिहैब और यात्रा की योजना अनुमति दें, तो मैं सीज़न के बाद के हिस्से में टीम के साथ रहना और फ़ैंस से मिलना चाहूंगा। थंडर टीमों को शानदार साल की शुभकामनाएं।"
ट्रेंट कोपलैंड ने कहा, "सिडनी थंडर के सभी लोग अश्विन की घुटने की चोट की ख़बर से बहुत दुखी हुए, जिसने उन्हें BBL 15 से बाहर कर दिया। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।
"जब हमने पहली बार अश्विन से बात की, तभी उनके थंडर के प्रति समर्पण का अंदाज़ा लग गया था। हमें उम्मीद है कि हम उन्हें BBL 15 के कुछ हिस्से के दौरान अपने डगआउट में स्वागत कर सकेंगे, फ़ैंस से मिलवाएंगे और एक लंबे समय का रिश्ता बनाएंगे।"
