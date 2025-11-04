घुटने की चोट के कारण BBL से बाहर हुए अश्विन

इस साल की शुरुआत में IPL से संन्यास लेने के बाद अश्विन के लिए विदेशी लीग में खेलने का रास्ता खुला था। उन्होंने थंडर के साथ पूरे BBL सीज़न के लिए करार किया था।

"मुझे BBL 15 मिस करने का बहुत अफसोस है," अश्विन ने थंडर के बयान में कहा। "अब मेरा पूरा ध्यान रिकवरी पर है। मैं थंडर परिवार और फ़ैंस का शुक्रगुज़ार हूं, जिन्होंने पहले ही बहुत अपनापन दिखाया है। ट्रेंट [कोपलैंड, थंडर जनरल मैनेजर] और पूरी मैनेजमेंट टीम ने पहले ही बातचीत से मुझे क्लब का हिस्सा महसूस कराया।

"अगर रिहैब और यात्रा की योजना अनुमति दें, तो मैं सीज़न के बाद के हिस्से में टीम के साथ रहना और फ़ैंस से मिलना चाहूंगा। थंडर टीमों को शानदार साल की शुभकामनाएं।"

A letter from Ash pic.twitter.com/mQqjpUYS9O — Sydney Thunder (@ThunderBBL) November 4, 2025

ट्रेंट कोपलैंड ने कहा, "सिडनी थंडर के सभी लोग अश्विन की घुटने की चोट की ख़बर से बहुत दुखी हुए, जिसने उन्हें BBL 15 से बाहर कर दिया। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।