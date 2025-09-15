ट्रॉट : अफ़ग़ानिस्तान 'नई उपलब्धियां हासिल करने से नहीं हिचकिचाता'

ट्रॉट ने कहा, "जब से मैं इस टीम के साथ हूं, हमारे कुछ यादगार पल रहे हैं। मुझे याद है जब हमने [2023 में] पहली बार बांग्लादेश में 50 ओवरों की सीरीज़ में बांग्लादेश को हराया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और यह देखते हुए कि बांग्लादेश अपने घरेलू मैदान पर कितना मज़बूत रहा है, वहां जाकर ऐसा करने से हमें बहुत आत्मविश्वास और सकारात्मकता मिली।

"फिर [2024] T20 विश्व कप में सेंट विंसेंट में जीत मिली, जिससे हमें सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई करने में मदद मिली। वह एक बहुत ही कड़ा, ऐतिहासिक मैच था, और इसने हमें बहुत आत्मविश्वास दिया। जिस टीम के साथ मैं अभी काम कर रहा हूं, वह नई चीज़ें हासिल करने या नई उपलब्धियां हासिल करने से नहीं हिचकिचाती।"

9 सितंबर को हॉन्ग कॉन्ग पर शानदार जीत के साथ एशिया कप में अपने पहले मैच के बाद से, अफ़ग़ानिस्तान को छह दिन का ब्रेक मिला है। ट्रॉट के अनुसार, इस ब्रेक ने उन्हें UAE और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एशिया कप से पहले की कड़ी त्रिकोणीय सीरीज़ के बाद "मानसिक और शारीरिक रूप से" तरोताज़ा होने में मदद की है, जहां उन्होंने 10 दिनों में पांच मैच खेले थे।

उन्होंने कहा, "मैं इस ब्रेक से वाकई बहुत खुश हूं। यहां UAE में भीषण गर्मी में खेलना बहुत थका देता है। यह अपनी बैटरी रिचार्ज करने, अपनी स्थिति का जायज़ा लेने और फिर से खेलने के लिए तैयार होने का एक अच्छा मौक़ा है। उम्मीद है कि जीत और अगले दौर में क्वालीफ़ाई के साथ, हमें पता है कि इतने कम समय में काफ़ी मैच होंगे।"

अबू धाबी में एशिया कप के अपने पहले मैच से कुछ ही घंटे पहले, दुबई में हुई शुरुआती प्रेस वार्ता में अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान राशिद ख़ान ने त्रिकोणीय सीरीज़ के फ़ाइनल और हॉन्ग कॉन्ग के ख़िलाफ़ मैच के बीच के कम समय - 48 घंटे से भी कम - के बारे में बात की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि दुबई में रहना और अपने सभी ग्रुप मैच अबू धाबी में खेलना आदर्श नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें मैच के दिनों में तीन घंटे का अतिरिक्त सफ़र तय करना पड़ता है।

अफ़ग़ानिस्तान छह दिनों के ब्रेक के बाद बांग्लादेश के सामने होगा • Getty Images

ट्रॉट ने कहा, "मुझे लगता है कि हमारा कार्यक्रम वाकई हमारे पक्ष में रहा है, बशर्ते हम कल अच्छा खेलें और अबू धाबी में अच्छा प्रदर्शन करें। वहां खेलना दुबई से बहुत अलग है। ऐसा लग रहा है कि यहां और शारजाह में पिच थोड़ी ज़्यादा घूम रही है। अबू धाबी की पिचें बहुत अलग तरह की हैं - मिट्टी की बनावट भी अलग है।"

"इन टूर्नामेंटों में खेलने की यही चुनौती है: आपको लगातार विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल ढलना पड़ता है। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हमारी टीम और हमारे पास मौजूद विकल्पों के साथ, हम ऐसी टीम चुन सकते हैं जो अधिकांश परिस्थितियों में जीतने में सक्षम हो।"

ट्रॉट ने, जैसा कि अपेक्षित था, अफ़ग़ानिस्तान के स्पिन गेंदबाज़ों की तारीफ़ की और मज़ाक में कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वे स्पिनरों की पूरी टीम उतारने के लिए तैयार हैं। राशिद और नूर अहमद उनके मुख्य विकल्प हैं, साथ ही मोहम्मद नबी भी। टीम में मुजीब उर रहमान, एएम ग़ज़नफ़र और शराफ़ुद्दीन अशरफ़ भी हैं। हालांकि, उनका मानना है कि सिर्फ़ काबिल स्पिनरों की मौजूदगी से अफ़ग़ानिस्तान का अच्छा प्रदर्शन करना तय नहीं है।

ट्रॉट ने कहा, "हमने त्रिकोणीय सीरीज़ के दौरान देखा कि सिर्फ़ गेंद के घूमने का मतलब यह नहीं कि हम मैच जीत ही जाएँगे।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें बाकी सब भी अच्छा करना होगा, और मैं इस बात पर ज़ोर देता हूं। हां, हमारे स्पिनरों ने काफ़ी फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट और काफ़ी T20I और वनडे क्रिकेट खेला है, लेकिन हमें सभी विभागों में निरंतरता बनाए रखनी होगी। इसीलिए हम एक टीम के तौर पर इतनी मेहनत करते हैं।"