CAB के अगले अध्यक्ष बनने के लिए तैयार सौरव गांगुली
उनके ख़िलाफ़ किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया है
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। कोई और नामांकन नहीं भरे जाने के कारण उम्मीद है कि वह 22 सितम्बर को होने वाले CAB चुनाव में अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली की जगह लेंगे।
गांगुली ने रविवार को एक बयान में कहा, "मैं सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। CAB में कोई विपक्ष नहीं है। हर कोई इस एसोसिएशन का हिस्सा है। हम सब मिलकर CAB और बंगाल क्रिकेट को आगे ले जाएंगे। आगे आने वाले सीज़न में ईडन गार्डन्स को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच, पुरुषों के T20 विश्व कप और बंगाल प्रो T20 लीग की मेज़बानी करनी है। मैं इसके सफल मेज़बानी की पूरी कोशिश करूंगा।"
गांगुली 2015 से 2019 तक इसी पद पर थे। इसके बाद वह 2019 से 2022 तक BCCI अध्यक्ष रहे। तब से वह T20 फ़्रैंचाइज़ी सर्किट में कई टीमों के साथ जुड़े रहे हैं। हाल ही में गांगुली ने SA20 के चौथे सीज़न के लिए प्रीटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच का पद संभाला है। वह पिछले सप्ताह SA20 की नीलामी में भी मौजूद थे। यह किसी T20 फ़्रैंचाइज़ी टीम के मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल है। हालांकि वह IPL में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के मेंटॉर भी रह चुके हैं।
उन्हें पिछले साल JSW स्पोर्ट्स (जो दुनियाभर में Delhi Capitals टीमों के सह-मालिक हैं) में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया और उन्होंने WPL में भी DC टीम के साथ नज़दीकी से काम किया था। यह स्पष्ट नहीं है कि CAB में उनकी नियुक्ति उनके कोचिंग/मेंटॉरशिप रोल को कैसे प्रभावित करेगी।