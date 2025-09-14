CAB के अगले अध्यक्ष बनने के लिए तैयार सौरव गांगुली

गांगुली ने रविवार को एक बयान में कहा, "मैं सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। CAB में कोई विपक्ष नहीं है। हर कोई इस एसोसिएशन का हिस्सा है। हम सब मिलकर CAB और बंगाल क्रिकेट को आगे ले जाएंगे। आगे आने वाले सीज़न में ईडन गार्डन्स को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच, पुरुषों के T20 विश्व कप और बंगाल प्रो T20 लीग की मेज़बानी करनी है। मैं इसके सफल मेज़बानी की पूरी कोशिश करूंगा।"