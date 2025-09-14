मैच (10)
आठवां मैच, ग्रुप बी (N), दुबई, September 15, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
हॉन्ग कॉन्ग Flagहॉन्ग कॉन्ग
श्रीलंका Flagश्रीलंका
2:30 PM

मैच शुरू होना बाक़ी

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार होगी श्रीलंका और हॉन्ग कॉन्ग की भिड़ंत

श्रीलंका बनाम हॉन्‍ग कॉन्‍ग मैच के प्रीव्‍यू पर एक नज़र

ESPNcricinfo स्टाफ़
14-Sep-2025 • 1 hr ago
Pathum Nissanka and Kamil Mishara kept Sri Lanka on course, Bangladesh vs Sri Lanka, Men's T20 Asia Cup, Abu Dhabi, September 13, 2025

श्रीलंका ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जीत हासिल कर टूर्नामेंट का आग़ाज़ किया है  •  Associated Press

बड़ी तस्वीर

एशिया कप के 8वें मैच में श्रीलंका का सामना हॉन्‍ग कॉन्‍ग से होगा। श्रीलंका ने टूर्नामेंट का शानदार आग़ाज़ किया था और पहले मैच में उसे बांग्लादेश के ख़‍िलाफ़ छह विकेट से जीत मिली थी। हॉन्‍ग कॉन्‍ग के लिए यह टूर्नामेंट कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने दो मुक़ाबले खेले हैं और उसे दोनों में हार मिली है। इस बीच आइए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।
श्रीलंका और हॉन्‍ग कॉन्‍ग की टीमें अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपस में नहीं भिड़ी हैं। ऐसे में यह दोनों टीमों के बीच किसी भी प्रारूप में पहला मैच होगा। T20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप की बात करें तो श्रीलंका ने 11 मैच खेले हैं, जिसमें 7 जीते हैं और 4 में टीम ने हार झेली है। हॉन्ग कॉन्ग ने T20 एशिया कप में 7 मैच खेले हैं। इन सभी मुक़ाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें

अंशुमन रथ ने पिछले 10 T20 अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबलों में 41.67 की औसत और 151.2 की स्ट्राइक रेट से 375 रन बनाए हैं। ज़ीशान अली के बल्ले से पिछले 10 मुक़ाबलों में 138.53 की स्ट्राइक रेट से 284 रन निकले हैं। श्रीलंका के पतुम निसंका ने पिछले 10 मुक़ाबलों में 40.07 की औसत से 407 रन बनाए हैं। गेंदबाज़ी में हॉन्‍ग कॉन्‍ग के आयुष शुक्‍ला ने पिछले 8 मैच में 9 विकेट लिए हैं। श्रीलंका वनिुंद हसरंगा ने पिछले 4 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं।
पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत110210.483
पाकिस्तान11024.650
ओमान1010-4.650
UAE1010-10.483
Group B
टीमMWLअंकNRR
अफ़ग़ानिस्तान11024.700
श्रीलंका11022.595
बांग्लादेश2112-0.650
हॉन्ग कॉन्ग2020-2.889
