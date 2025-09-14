हॉन्ग कॉन्ग को झेलना होगा श्रीलंकाई स्पिनरों का ख़ौफ़

संभावित एकादश

बांग्लादेश के ख़‍िलाफ़ श्रीलंका के गेंदबाज़ों और बल्लेबाज़ों ने कमाल का प्रदर्शन किया था, ऐसे में वह अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्‍़यादा बदलाव नहीं करना चाहेंगे। कुसल मेंडिस का बल्ला पहले मुक़ाबले में नहीं चल पाया था। ऐसे में उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

श्रीलंका की संभावित टीम: पतुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरित असलंका (कप्तान), कमिंदु मेंडिस, दासुन शानका, वनिंदु हसरंगा, दुष्मंता चमीरा, मतीसा पतिराना और नुवान तुषारा।

पहले दोनों मुक़ाबलों में हांगकांग की बल्लेबाज़ी कुछ ख़ास नहीं थी। अफ़ग़ानिस्तान के ख़‍िलाफ़ टीम ने सिर्फ 94/9 का स्कोर बनाया था। बांग्लादेश के ख़‍िलाफ़ हांगकांग ने 143/7 का स्कोर बनाया। टीम की गेंदबाज़ी भी कुछ ख़ास नहीं रही थी। ऐसे में हॉन्‍गग कॉन्‍ग को हर क्षेत्र में बेहतर करना होगा।

हांगकांग की संभावित टीम : जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमान राठ, कल्हान चाल्लू, नजाक़त ख़ान, ऐजाज़ ख़ान, किंचित शाह, यासिम मुर्तज़ा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इक़बाल और एहसान ख़ान।

पिच रिपोर्ट और मौसम