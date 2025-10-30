मैच (12)
बारिश की आशंका के बीच क्या मेलबर्न में दोनों टीमों में होगा कोई बदलाव?

मैच के समय बारिश और तूफ़ान आने की आशंका भी है

ESPNcricinfo staff
30-Oct-2025 • 2 hrs ago
Mitchell Marsh and Suryakumar Yadav exchange smiles, Australia vs India, 1st T20I, Canberra, October 29, 2025

मिचेल मार्श T20I में दो हज़ार रन पूरा करने से चार रन दूर हैं  •  Cricket Australia via Getty Images

कैनबरा में पहला T20I बारिश की भेंट चढ़ने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें मेलबर्न में जीत हासिल कर पांच मैचों की सीरीज़ में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेंगी। इस मुक़ाबले से संबंधित टीम न्यूज़, संभावित XI और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं।

टीम न्यूज़ और संभावित XI

ऐशेज़ की तैयारी शुरू करने से पहले यह आख़िरी मैच होगा जिसके लिए जॉश हेज़लवुड उपलब्ध होंगे। सीन एबट पहले तीन मैचों के लिए उपलब्ध हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दूसरे मैच में उन्हें मौक़ा देने पर विचार कर सकता है।
ऑस्ट्रेलिया (संभावित XI) : 1 ट्रैविस हेड, 2 मिचेल मार्श (कप्तान), 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 मिचेल ओवेन, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 जॉश फ़िलिपे, 8 ज़ेवियर बार्टलेट/सीन एबट, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनेमन, 11 जॉश हेज़लवुड
पहले मैच में अधिक खेल न हो पाने को देखते हुए भारत में बदलाव की संभावना कम है। हालांकि मेलबर्न की परिस्थितियों को देखते हुए वह अतिरिक्त तेज़ गेंदबाज़ के रूप में अर्शदीप सिंह को एकादश में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन T20I से बाहर हैं।
भारत (संभावित XI) : 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह

पिच और परिस्थितियां

निराशाजनक तौर पर शुक्रवार का दिन एक बार फिर ऐसा दिन हो सकता है जब हमें आसमान की ओर देखना पड़े। दिन भर बारिश होने के साथ ही तूफ़ान की भी आशंका है। मेलबर्न एक हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है और BBL में यहां काफ़ी रन बनते हैं।

अहम तथ्य और आंकड़े

  • भारत ने MCG में पिछले छह में से चार T20I जीते हैं
  • बुमराह T20I में 100 विकेट लेने से चार विकेट दूर हैं
  • मार्श T20I में दो हज़ार रन से चार रन दूर हैं जबकि सैमसन हज़ार T20I रन से सात और तिलक 38 रन दूर हैं
