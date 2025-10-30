बारिश की आशंका के बीच क्या मेलबर्न में दोनों टीमों में होगा कोई बदलाव?

टीम न्यूज़ और संभावित XI

ऐशेज़ की तैयारी शुरू करने से पहले यह आख़िरी मैच होगा जिसके लिए जॉश हेज़लवुड उपलब्ध होंगे। सीन एबट पहले तीन मैचों के लिए उपलब्ध हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दूसरे मैच में उन्हें मौक़ा देने पर विचार कर सकता है।

ऑस्ट्रेलिया (संभावित XI) : 1 ट्रैविस हेड, 2 मिचेल मार्श (कप्तान), 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 मिचेल ओवेन, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 जॉश फ़िलिपे, 8 ज़ेवियर बार्टलेट/सीन एबट, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनेमन, 11 जॉश हेज़लवुड

भारत (संभावित XI) : 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह

पिच और परिस्थितियां

निराशाजनक तौर पर शुक्रवार का दिन एक बार फिर ऐसा दिन हो सकता है जब हमें आसमान की ओर देखना पड़े। दिन भर बारिश होने के साथ ही तूफ़ान की भी आशंका है। मेलबर्न एक हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है और BBL में यहां काफ़ी रन बनते हैं।

अहम तथ्य और आंकड़े