ख़बरें

ILT20 : MI एमिरेट्स ने वाइल्डकार्ड खिलाड़ियों के रूप में पोलार्ड और पूरन को अपने साथ जोड़ा

पोलार्ड और पूरन ने इस साल साथ में CPL और MLC दोनों जीता था

ESPNcricinfo स्टाफ़
29-Oct-2025 • 5 hrs ago
Kieron Pollard and Nicholas Pooran celebrate after completing the job, MI New York vs Texas Super Kings, MLC 2025 Qualifier 2, Dallas, July 11, 2025

पोलार्ड और पूरन ने इसी साल साथ में CPL और ILT20 जीता है  •  Sportzpics for MLC

UAE में ILT20 के आगामी सीज़न के लिए MI एमिरेट्स ने कायरन पोलार्ड और निकोलस पूरन को अपना वाइल्डकार्ड खिलाड़ी घोषित किया है। पोलार्ड और पूरन ने मिलकर इस साल CPL (त्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए) और MLC (MI न्यूयॉर्क के लिए) जीता था और एक बार फिर यह दोनों खिलाड़ी एक साथ खेलते नज़र आएंगे।
पूरन SA20 में MI केपटाउन का भी हिस्सा होंगे और इस टूर्नामेंट का ILT20 के कार्यक्रम के साथ टकराव होगा। 30 वर्षीय पूरन ने 29 वर्ष की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था लेकिन उन्होंने फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट खेलना जारी रखा है।
पूरन और पोलार्ड के अलावा MI एमिरेट्स में एक अन्य कैरिबियाई खिलाड़ी आंद्रे फ़्लेचर भी शामिल हैं जिन्हें इस अक्तूबर में ही ILT20 की पहली नीलामी में 2 लाख 60 हज़ार अमेरिकी डॉलर की सबसे महंगी राशि पर ख़रीदा गया था। इस दल में शामिल कैरिबियाई खिलाड़ियों में नीलामी में ख़रीदे गए अक़ीम अगस्ते और नीलामी से पहले अपने साथ जोड़े गए रोमारियो शेफ़र्ड भी का नाम भी शामिल है।
ILT20 का चौथा सीज़न दुबई, अबू धाबी, शाहरजाह में खेला जाएगा जो कि 2 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी तक चलेगा। छह टीमों वाले इस टूर्नामेंट में कुल 34 मुक़ाबले खेले जाएंगे।
Kieron PollardNicholas PooranMI EmiratesInternational League T20

