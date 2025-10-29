ILT20 : MI एमिरेट्स ने वाइल्डकार्ड खिलाड़ियों के रूप में पोलार्ड और पूरन को अपने साथ जोड़ा

पूरन SA20 में MI केपटाउन का भी हिस्सा होंगे और इस टूर्नामेंट का ILT20 के कार्यक्रम के साथ टकराव होगा। 30 वर्षीय पूरन ने 29 वर्ष की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था लेकिन उन्होंने फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट खेलना जारी रखा है।

पूरन और पोलार्ड के अलावा MI एमिरेट्स में एक अन्य कैरिबियाई खिलाड़ी आंद्रे फ़्लेचर भी शामिल हैं जिन्हें इस अक्तूबर में ही ILT20 की पहली नीलामी में 2 लाख 60 हज़ार अमेरिकी डॉलर की सबसे महंगी राशि पर ख़रीदा गया था। इस दल में शामिल कैरिबियाई खिलाड़ियों में नीलामी में ख़रीदे गए अक़ीम अगस्ते और नीलामी से पहले अपने साथ जोड़े गए रोमारियो शेफ़र्ड भी का नाम भी शामिल है।