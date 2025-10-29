नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन T20I से बाहर, गर्दन में ऐंठन की समस्या

BCCI के अनुसार रेड्डी अपनी पुरानी चोट (बाएं पैर की क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशी में लगी चोट) से उबर रहे थे। उसी बीच उन्हें उन्हें गर्दन में ऐंठन की शिकायत हुई। इस नई समस्या ने उनकी रिकवरी और गतिशीलता को प्रभावित किया है।

Update



Nitish Kumar Reddy has been ruled out for the first three T20Is. The all-rounder who was recovering from his left quadriceps injury sustained during the second ODI in Adelaide, complained of neck spasms, which has impacted his recovery and mobility. The BCCI Medical… pic.twitter.com/ecAt852hO6 — BCCI (@BCCI) October 29, 2025

BCCI ने अपने ताज़ा बयान में कहा, "नीतीश कुमार रेड्डी को पहले तीन T20I के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। वह एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान लगी अपनी बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे थे। लेकिन इस बीच उन्हें गर्दन में ऐंठन की शिकायत की है, जिसने उनकी रिकवरी और गतिशीलता को प्रभावित किया है। BCCI की मेडिकल टीम उनकी प्रगति की निगरानी कर रही है।"

गौरतलब है कि, रेड्डी को एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी थी और तीसरे वनडे के टॉस से पहले BCCI ने कहा था कि वह तीसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे और मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर रोज़ नज़र रख रही है।

चयन के दृष्टिकोण से भारतीय टीम को फ़िलहाल के लिए उतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि टीम में शिवम दुबे हैं, जिन्होंने एशिया कप के दौरान नई गेंद से गेंदबाज़ी भी की थी। हालांकि नीतीश भारत के लिए अब तीनों फ़ॉर्मैट में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में टीम उनकी फ़िटनेस को लेकर काफ़ी कोताही भी बरतेगी।