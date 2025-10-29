मैच (9)
ख़बरें

नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन T20I से बाहर, गर्दन में ऐंठन की समस्या

नीतीश वनडे सीरीज़ के दौरान चोटिल हो गए थे और बाएं हाथ क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे थे लेकिन अब उनके गर्दन में भी शिक़ायत है

ESPNcricinfo स्टाफ़
29-Oct-2025 • 4 hrs ago
Nitish Kumar Reddy warms up, India A vs Australia A, Lucknow, September 14, 2025

बाएं पैर की क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशी में लगी चोट के बाद अब रेड्डी की गर्दन में भी समस्या है  •  Tanuj/UPCA

युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही T20I सीरीज़ के पहले तीन मैचों से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
BCCI के अनुसार रेड्डी अपनी पुरानी चोट (बाएं पैर की क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशी में लगी चोट) से उबर रहे थे। उसी बीच उन्हें उन्हें गर्दन में ऐंठन की शिकायत हुई। इस नई समस्या ने उनकी रिकवरी और गतिशीलता को प्रभावित किया है।
BCCI ने अपने ताज़ा बयान में कहा, "नीतीश कुमार रेड्डी को पहले तीन T20I के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। वह एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान लगी अपनी बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे थे। लेकिन इस बीच उन्हें गर्दन में ऐंठन की शिकायत की है, जिसने उनकी रिकवरी और गतिशीलता को प्रभावित किया है। BCCI की मेडिकल टीम उनकी प्रगति की निगरानी कर रही है।"
गौरतलब है कि, रेड्डी को एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी थी और तीसरे वनडे के टॉस से पहले BCCI ने कहा था कि वह तीसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे और मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर रोज़ नज़र रख रही है।
चयन के दृष्टिकोण से भारतीय टीम को फ़िलहाल के लिए उतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि टीम में शिवम दुबे हैं, जिन्होंने एशिया कप के दौरान नई गेंद से गेंदबाज़ी भी की थी। हालांकि नीतीश भारत के लिए अब तीनों फ़ॉर्मैट में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में टीम उनकी फ़िटनेस को लेकर काफ़ी कोताही भी बरतेगी।
पांच मैचों की T20I सीरीज़ का पहला मैच कैनबरा में है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया है। इस मैच के लिए भारत ने दो प्रमुख गेंदबाज़ों (जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा) के अलावा शिवम दुबे को टीम में शामिल किया है।
