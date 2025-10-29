दूसरे सेमीफ़ाइनल में क्या ऑस्ट्रेलिया के एकादश का हिस्सा बनेंगी हीली?
दूसरे सेमीफ़ाइनल से संबंधित टीम न्यूज़, संभावित एकादश और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र
नवी मुंबई में गुरुवार को महिला विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफ़ाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने होंगी। भारत का पिछला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था तो वहीं ऑस्ट्रेलिया इस समय ज़बरदस्त फ़ॉर्म में है। इस हाई वोल्टेज मुक़ाबले से संबंधित टीम न्यूज़, पिच रिपोर्ट और संभावित एकादश पर नज़र डालते हैं।
टीम न्यूज़ और संभावित XI
अलीसा हीली ने मंगलवार को अभ्यास किया था लेकिन उन्होंने बुधवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र से ख़ुद को दूर रखा। नेट्स पर जॉर्जिया वोल को फ़ीबि लिचफ़ील्ड के साथ बल्लेबाज़ी का अभ्यास करते देखा गया। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य कोच ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया हीली को फ़िट होने का पूरा समय देना चाहता है और गुरुवार के उनके खेलने को लेकर फ़ैसला लिया जाएगा। हीली के अलावा जॉर्जिया वेयरहम की जगह स्पिनर सोफ़ी मोलिन्यू के एकादश में शामिल होने की उम्मीद है।
ऑस्ट्रेलिया (संभावित एकादश) : 1 अलीसा हीली (कप्ताान और विकेटकीपर), 2 फ़ीबी लिचफ़ील्ड, 3 एलिस पेरी, 4 एनाबेल सदरलैंड, 5 बेथ मूनी, 6 ऐश्ली गार्डनर, 7 तालिया मैक्ग्रा, 8 सोफ़ी मोलिन्यू, 9 अलाना किंग, 10 किम गार्थ, 11 मेगन शूट
शेफ़ाली वर्मा का भारत के लिए पारी की शुरुआत करेंगी। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ऋचा घोष को फ़िंगर इंजरी के चलते आराम दिया गया था। मंगलवार को कीपिंग का अभ्यास करने के दौरान वह समस्या में नहीं दिखीं और उन्होंने बल्लेबाज़ी का भी अभ्यास किया। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ स्नेह राणा और क्रांति गौड़ को भी आराम दिया गया था, ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों की भी वापसी हो सकती है।
भारत (संभावित एकादश) : 1 स्मृति मांधना, 2 शेफ़ाली वर्मा, 3 हरलीन देओल, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 जेमिमाह रॉड्रिग्स, 6 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 7 दीप्ति शर्मा, 8 स्नेह राणा, 9 क्रांति गौड़, 10 श्री चरणी, 11 रेणुका सिंह
पिच और परिस्थितियां
यह मुक़ाबला उसी पिच पर खेला जाएगा जिस पर श्रीलंका और बांग्लादेश का मुक़ाबला खेला गया था। यह एक हाई स्कोरिंग मुक़ाबला हो सकता है। नवी मुंबई में हालिया समय में बारिश हुई है और मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि मैच के समय में मौसम साफ़ रहने की उम्मीद है। अगर बारिश के चलते मुक़ाबला नहीं भी हो पाता है तब भी दूसरे सेमीफ़ाइनल के लिए रिज़र्व डे भी है।