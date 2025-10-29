मैच (10)
ख़बरें

वुलफ़ार्ट और काप ने साउथ अफ़्रीका को फ़ाइनल में पहुंचाया

वुलफ़ार्ट ने 169 रनों की पारी खेली जबकि काप ने पंजा निकाला

ESPNcricinfo स्टाफ़
29-Oct-2025 • 2 hrs ago
Laura Wolvaardt celebrates her hundred, England vs South Africa, Women's World Cup semi-final, Guwahati, October 29, 2025

Laura Wolvaardt के 169 रनों की पारी की बदौलत साउथ अफ़्रीका ने इंग्लैंड को 320 का लक्ष्य दिया था  •  ICC via Getty Images

लॉरा वुलफ़ार्ट के बड़े शतक और मारीज़ान काप के पंजे की बदौलत साउथ अफ़्रीका ने महिला विश्व कप 2025 के पहले सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड को हराते हुए फ़ाइनल में जगह बना ली है।
गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफ़ाइनल के विजेता से 2 नवंबर को साउथ अफ़्रीका की ख़िताबी भिड़ंत होगी।
साउथ अफ़्रीका ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए सात विकेट पर 319 रन बनाए थे। साउथ अफ़्रीका के इस बड़े स्कोर में सबसे बड़ी भूमिका कप्तान वुलफ़ार्ट ने निभाई जिन्होंने 169 रनों की बड़ी पारी खेली। वुलफ़ार्ट अब महिला विश्व कप के नॉकआउट में शतक जड़ने वाली पहली कप्तान भी बन गई हैं। वुलफ़ार्ट को उनकी कप्तानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच भी चुना गया। साउथ अफ़्रीका के 319 रनों के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 194 रनों पर ढेर हो गई।
वहीं गेंदबाज़ी में काप ने पहले ही ओवर में दोहरा झटका देते हुए इंग्लैंड को बैकफ़ुट पर धकेल दिया। हालांकि नैट सिवर-ब्रंट और एलिस कैप्सी के बीच शतकीय साझेदारी भी हुई लेकिन दोनों ही बल्लेबाज़ अपने अर्धशतक को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाईं, वहीं काप ने पंजा निकालते हुए मुक़ाबले पर साउथ अफ़्रीका का शिकंजा मज़बूत कर दिया।
Laura WolvaardtMarizanne KappSouth Africa WomenEngland WomenSA Women vs ENG WomenICC Women's World Cup

