वुलफ़ार्ट और काप ने साउथ अफ़्रीका को फ़ाइनल में पहुंचाया

गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफ़ाइनल के विजेता से 2 नवंबर को साउथ अफ़्रीका की ख़िताबी भिड़ंत होगी।

साउथ अफ़्रीका ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए सात विकेट पर 319 रन बनाए थे। साउथ अफ़्रीका के इस बड़े स्कोर में सबसे बड़ी भूमिका कप्तान वुलफ़ार्ट ने निभाई जिन्होंने 169 रनों की बड़ी पारी खेली। वुलफ़ार्ट अब महिला विश्व कप के नॉकआउट में शतक जड़ने वाली पहली कप्तान भी बन गई हैं। वुलफ़ार्ट को उनकी कप्तानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच भी चुना गया। साउथ अफ़्रीका के 319 रनों के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 194 रनों पर ढेर हो गई।