ख़बरें

फ़ॉर्म की तलाश करेंगे सूर्यकुमार यादव, कुनमन के लिए बड़ा मौक़ा

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले पहले T20I का संभावित पिच रिपोर्ट और प्लेइंग XI

ESPNcricinfo स्टाफ़
28-Oct-2025 • 2 hrs ago
Suryakumar Yadav fell for another low score, India vs Sri Lanka, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 26, 2025

Suryakumar Yadav का हालिया फ़ॉर्म भारत के लिए चिंता का विषय है  •  AFP/Getty Images

टीम न्यूज़ और संभावित प्लेइंग XI

एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान उंगली पर लगी चोट के ऑपरेशन के बाद मैथ्यू शॉर्ट की T20I टीम में अपनी जगह पक्की करने की उम्मीदों को एक और झटका लगा है। वह टीम के साथ बने रहेंगे लेकिन पूरी तरह से ठीक होने तक चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। पिंडलियों में खिंचाव के कारण जॉश इंग्लिस न्यूज़ीलैंड के पूरे T20I दौरे और भारत के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ से बाहर थे। लेकिन अब वह खेलने के लिए तैयार हैं। वह संभवतः नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करेंगे।
ऑस्ट्रेलिया (संभावित): 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 जॉश फ़िलिपे, 6 मिच ओवेन, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 शॉन एबट/ज़ेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन, 11 जॉश हेज़लवुड
भारत ने एशिया कप के फ़ाइनल में अपने पिछले T20I मैच में स्पिनरों को ज़्यादा तरजीह दी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पांच मैचों के लिए वह अपनी प्लेइंग XI में तेज़ गेंदबाज़ों को शामिल कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह की वापसी लगभग तय है, लेकिन शनिवार को सिडनी में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्रदर्शन करने के बाद हर्षित राणा भी टीम में आ सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है, तो शिवम दुबे बाहर हो सकते हैं। बायें क्वाड्रिसेप्स की समस्या के कारण फ़ाइनल वनडे से बाहर रहे नीतीश कुमार रेड्डी फिर से फ़िट हैं और ज़रूरत पड़ने पर वह ऑलराउंड सीम बॉलिंग विकल्प हो सकते हैं।
भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 रिंकू सिंह, 7 अक्षर पटेल, 8 शिवम दुबे/हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव/वरुण चक्रवर्ती, 10 अर्शदीप सिंह, 11 जसप्रीत बुमराह

पिच और परिस्थितियां

उम्मीद है कि कैनबरा में मौसम ठंडा रहेगा। दिन में थोड़ी-बहुत बारिश की भी उम्मीद है लेकिन शाम को मौसम साफ़ रह सकता है। मानुका ओवल में BBL के दौरान कई लो स्कोरिंग मैच हुए थे। साथ ही इस मैदान पर स्पिनरों को काफ़ी लाभ भी मिला था।

आंकड़े और रोचक तथ्य

  • कैनबरा में अब तक पुरुषों के पांच T20I अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, जिनमें से सबसे हालिया मुक़ाबला 2022 में हुआ था। यहां रिकॉर्ड 2-2 से बराबरी पर है। दो बार टीमों ने लक्ष्य का बचाव किया है और दो बार पीछा करते हुए जीत हासिल की है।
  • भारत ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपना एकमात्र T20I अंतरराष्ट्रीय मैच 2020 में जीता था, जब उन्होंने 161 रन का स्कोर बचाया था।
  • सूर्यकुमार यादव के लगातार 14 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच बिना अर्धशतक के उनके करियर की सबसे लंबी स्ट्रीक है।
  • ऑस्ट्रेलिया 2008 के बाद से अपने घर में भारत के ख़िलाफ़ कोई T20I सीरीज़ नहीं जीत सका है।
Matthew ShortJosh InglisJasprit BumrahArshdeep SinghHarshit RanaIndiaAustralia vs IndiaManuka Oval

