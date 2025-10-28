फ़ॉर्म की तलाश करेंगे सूर्यकुमार यादव, कुनमन के लिए बड़ा मौक़ा

टीम न्यूज़ और संभावित प्लेइंग XI

ऑस्ट्रेलिया (संभावित): 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 जॉश फ़िलिपे, 6 मिच ओवेन, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 शॉन एबट/ज़ेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन, 11 जॉश हेज़लवुड

भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 रिंकू सिंह, 7 अक्षर पटेल, 8 शिवम दुबे/हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव/वरुण चक्रवर्ती, 10 अर्शदीप सिंह, 11 जसप्रीत बुमराह

पिच और परिस्थितियां

उम्मीद है कि कैनबरा में मौसम ठंडा रहेगा। दिन में थोड़ी-बहुत बारिश की भी उम्मीद है लेकिन शाम को मौसम साफ़ रह सकता है। मानुका ओवल में BBL के दौरान कई लो स्कोरिंग मैच हुए थे। साथ ही इस मैदान पर स्पिनरों को काफ़ी लाभ भी मिला था।