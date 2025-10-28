रणनीति: मांधना को कैसे रोकेगी ऑस्ट्रेलिया, सदरलैंड से कैसे पार पाएगा भारत?

मांधना बनाम शूट और गार्डनर

2024 तक मंधाना की जंग ऑफ़ स्पिनर एश्ली गार्डनर के ख़िलाफ़ रही जिसकी आठ पारियों में पांच बार आउट और औसत 13.60 तथा स्ट्राइक रेट 89.47। वहीं, मेगन शूट के ख़िलाफ़ भी उनके आंकड़े कुछ ख़ास नहीं थे। 12 पारियों में चार बार आउट, औसत 24.50 और स्ट्राइक रेट 70.50।

लेकिन 2025 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ चार मैचों में मांधना ने दो शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने गार्डनर की 71 गेंदों पर 96 रन बनाए हैं (135.21 स्ट्राइक रेट) और अब तक एक बार भी आउट नहीं हुईं। शूट के ख़िलाफ़ उन्होंने 28 गेंदों पर 41 रन बनाए हैं (146.42 स्ट्राइक रेट) और वहां भी आउट नहीं हुई। मांधना ने लेग स्पिनर अलाना किंग (225 स्ट्राइक रेट) और जॉर्जिया वेयरहम (176.19) के साथ-साथ लेफ्ट-आर्म स्पिनर सोफ़ी मोलिन्यू (164.70) के ख़िलाफ़ भी आक्रामक बल्लेबाज़ी की है। हालांकि विश्व कप में एक बार मोलिन्यू ने उन्हें आउट किया था।

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों पर दबाव बनाना

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप से पहले जो द्विपक्षीय सीरीज़ हुई थी, उसमें न्यू चंडीगढ़ और दिल्ली की पिचें सपाट थीं। विशाखापत्तनम की पिच भी बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल थी, जहां भारत ने 330 रन बनाए थे। डीवाई पाटिल स्टेडियम में सेमीफ़ाइनल भी हाई-स्कोरिंग हो सकता है और यही भारत की सबसे बड़ी उम्मीद है।

ऐसी फ्लैट पिचों पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ संघर्ष करते नज़र आए हैं। शूट (6.46), किम गार्थ (6.66), गार्डनर (6.06) और तालिया मैक्ग्रा (7.05) का भारत के ख़िलाफ़ इकॉनमी रेट काफ़ी अधिक रहा है, जबकि बाकी टीमों के ख़िलाफ़ ये क्रमशः 3.78, 4.90 और 5.46 रहा है और मैक्ग्रा को गेंदबाज़ी ही नहीं करनी पड़ी है। अलाना किंग की गिरावट सबसे ज़्यादा रही है। बाकी टीमों के ख़िलाफ़ 2.85 की इकॉनमी से 12 विकेट, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक विकेट और 7.08 की इकॉनमी।

सदरलैंड ने किया है भारत को जमकर परेशान • Getty Images

मांधना के लंबे समय तक टिके रहने से ऑस्ट्रेलिया को अपनी स्पिन रणनीति बदलनी पड़ी। उन्हें किंग को देर से लाना पड़ा और कई बार दोनों लेग स्पिनरों में से किसी एक को रोके रखना पड़ा। सिर्फ एनाबेल सदरलैंड ही एकमात्र गेंदबाज़ रही हैं जिन्होंने भारत के ख़िलाफ़ भी अपनी लय बनाए रखी है। उन्होंने अपनी स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल शानदार ढंग से किया है और भारत को इसका असर विशाखापत्तनम में देखने को मिला था। सदरलैंड ने हरमनप्रीत कौर (7 पारियों में 3 बार) और ऋचा घोष (7 पारियों में 5 बार) को भी बार-बार आउट किया है। भारत को शुरुआती विकेट बचाकर बाद में आक्रमण करने की योजना पर टिके रहना होगा और सदरलैंड की चतुराई से सतर्क रहना होगा।

रेणुका, दीप्ति और बाएं हाथ की स्पिन से ऑस्ट्रेलिया को जकड़ना

ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व कप में अब तक बाएं हाथ की स्पिन के ख़िलाफ़ 10 विकेट गंवाए हैं जिनमें से चार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोलंबो में आए जब नाशरा संधू ने तीन और सादिया इक़बाल ने एक विकेट लिया। विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया हर सात ओवर में एक बार लेफ्ट-आर्म स्पिन पर विकेट गंवाता था। अब यह औसत पांच ओवर पर एक विकेट का हो गया है।