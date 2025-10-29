ICC वनडे रैंकिंग में पहली बार नंबर एक बल्लेबाज़ बने रोहित शर्मा
इससे पहले रोहित का सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग नंबर दो था, जो उन्होंने 2018 में हासिल किया था
भारत के ओपनर और पूर्व वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन के बाद अपने करियर में पहली बार ICC पुरुष वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है।
रोहित ने एडिलेड में दूसरे वनडे में 73 रन की पारी खेलने के बाद सिडनी में नाबाद 121 रन की विजयी पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुना गया। इस प्रदर्शन के दम पर वह कप्तान शुभमन गिल और अफ़ग़ानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान को पछाड़ते हुए 781 रेटिंग अंक तक पहुंचे। दूसरे स्थान पर मौजूद ज़ादरान से यह 17 अंक अधिक हैं। गिल 745 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। रोहित का पिछला सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दूसरा स्थान था, जो उन्होंने जुलाई 2018 में हासिल किया था।
इसी बीच ज़ादरान थोड़े समय के लिए अफ़ग़ानिस्तान के पहले ऐसे बल्लेबाज़ बने थे, जिन्होंने वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में नंबर एक स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दूसरे और तीसरे वनडे के बीच मिली, जब गिल उनसे नीचे खिसक गए थे और रोहित तब शीर्ष पर नहीं पहुंचे थे।
भारत के उपकप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने दूसरे मैच में 61 रन बनाए थे और तीसरे में चोटिल हो गए, एक स्थान ऊपर बढ़कर नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं सीरीज़ के बाद कई गेंदबाज़ों की रैंकिंग में भी सुधार देखने को मिला।
ताज़ा ICC टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों ने सुधार किया है। सऊद शकील एक स्थान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि कप्तान शान मसूद ने पांच स्थान की छलांग लगाकर 42वां स्थान हासिल किया है।
वहीं, साउथ अफ़्रीका के टोनी डीज़ॉर्जी सात स्थान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
साउथ अफ़्रीका के स्पिनर केशव महाराज नौ स्थान की बढ़त के साथ 13वें स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने रावलपिंडी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट में नौ विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इसके अलावा, साइमन हार्मर ने दूसरी पारी में 50 रन देकर छह विकेट लिए और 26 स्थान की बड़ी छलांग लगाकर 45वें स्थान पर पहुंच गए हैं।