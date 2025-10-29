ICC वनडे रैंकिंग में पहली बार नंबर एक बल्लेबाज़ बने रोहित शर्मा

इसी बीच ज़ादरान थोड़े समय के लिए अफ़ग़ानिस्तान के पहले ऐसे बल्लेबाज़ बने थे, जिन्होंने वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में नंबर एक स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दूसरे और तीसरे वनडे के बीच मिली, जब गिल उनसे नीचे खिसक गए थे और रोहित तब शीर्ष पर नहीं पहुंचे थे।

भारत के उपकप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने दूसरे मैच में 61 रन बनाए थे और तीसरे में चोटिल हो गए, एक स्थान ऊपर बढ़कर नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं सीरीज़ के बाद कई गेंदबाज़ों की रैंकिंग में भी सुधार देखने को मिला।

ताज़ा ICC टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों ने सुधार किया है। सऊद शकील एक स्थान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि कप्तान शान मसूद ने पांच स्थान की छलांग लगाकर 42वां स्थान हासिल किया है।

वहीं, साउथ अफ़्रीका के टोनी डीज़ॉर्जी सात स्थान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गए हैं।