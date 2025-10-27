रणजी ट्रॉफ़ी के तीसरे राउंड में मुंबई के लिए खेलेंगे जायसवाल

रणजी ट्रॉफ़ी के तीसरे राउंड में मुंबई के लिए खेलेंगे जायसवाल
राजस्थान के ख़िलाफ़ अवे मैच के लिए जायसवाल ने ख़ुद को बताया है उपलब्ध
भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल 1 नवंबर से शुरू हो रहे अगले दौर के रणजी ट्रॉफ़ी 2025-26 में खेलने के लिए तैयार हैं। मुंबई की टीम इस दौर में जयपुर में राजस्थान के ख़िलाफ़ एलीट ग्रुप डी मुक़ाबला खेलेगी।
ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद जायसवाल ने साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज़ से पहले खुद को मैच फिट रखने की इच्छा जताई है। यह बीसीसीआई के उस निर्देश के अनुरूप है जिसमें सभी अनुबंधित खिलाड़ियों को उपलब्ध होने पर घरेलू प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने को कहा गया है।
सूत्रों के अनुसार, जायसवाल ने अपनी उपलब्धता मुंबई चयन समिति के अध्यक्ष संजय पाटिल को बता दी है। पाटिल और उनकी चयन समिति मंगलवार को समाप्त हो रहे वर्तमान दौर के बाद राजस्थान के ख़िलाफ़ मैच के लिए टीम का चयन करेंगे।
अगर जायसवाल खेलते हैं तो यह मई में टीम के प्रति पुनः प्रतिबद्धता जताने के बाद मुंबई के लिए उनकी वापसी होगी। उन्होंने पहले गोवा के लिए NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) मांगा था। उन्होंने आख़िरी बार मुंबई के लिए जम्मू-कश्मीर के ख़िलाफ़ बीकेसी ग्राउंड पर खेले गए ग्रुप मैच में हिस्सा लिया था। ये वही मैच था जिसमें रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद चर्चित रणजी वापसी की थी। जायसवाल की पिछली घरेलू उपस्थिति अगस्त में थी, जब उन्होंने बेंगलुरु में हुए दलीप ट्रॉफ़ी में वेस्ट ज़ोन की ओर से खेला था।
मुंबई ने इस सीज़न की शुरुआत जम्मू-कश्मीर के ख़िलाफ़ जीत से की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के ख़िलाफ़ घरेलू मैच में बारिश ने उन्हें निर्णायक जीत हासिल करने से रोक दिया।
शशांक किशोर ESPNcricinfo में वरिष्ठ संवाददाता हैं