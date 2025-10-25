मैच (25)
ख़बरें

इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़

ऑस्ट्रेलियाई टीम महिला विश्व कप मैचों के लिए इंदौर में है

ESPNcricinfo स्टाफ़
25-Oct-2025 • 2 hrs ago
An Australia cap in the dressing room, Australia vs South Africa, Women's World Cup, Indore, October 25, 2025

ऑस्ट्रेलिया अपने आख़िरी दो लीग मैच इंदौर में खेल रहा है  •  ICC via Getty Images

इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ एक मोटरसाइकिल सवाल ने छेड़खानी की और उन्हें "अनुचित तरीके से छुआ।" ऑस्ट्रेलियाई टीम महिला विश्व कप का अपना आख़िरी लीग मैच खेलने के लिए फ़िलहाल इंदौर में है, जहां वे शनिवार को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उतरेंगे। यह घटना गुरुवार सुबह घटित हुई, जब दोनों खिलाड़ी एक कैफ़े की ओर पैदल जा रही थीं।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने एक बयान जारी करते हुए कहा, "CA पुष्टि कर सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की दो सदस्यों के पास एक मोटरसाइकिल सवार आया और उन्हें अनुचित तरीके से छुआ। इस मामले को टीम की सुरक्षा दल द्वारा पुलिस को बताया गया है और अब वे इसकी जांच कर रहे हैं।"
इंदौर पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ़्तार भी कर लिया है। इंदौर के क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP राजेश दांदोतिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमें ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी की तरफ़ से शिक़ायत मिली है और हमने आरोपी के ख़िलाफ़ BNS की धारा 74 और धारा 78 के तहत मुक़दमा दर्ज किया है। हमने एक गहन रणनीतिक ऑपरेशन चलाकर आरोपी को गिरफ़्तार भी किया है। आरोपी के ख़िलाफ़ पहले से भी अपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है।
"जब यह टूर्नामेंट शुरू हो रहा था, तब मध्य प्रदेश पुलिस ने BCCI और MPCA के साथ मिलकर एक सुरक्षा प्रोटोकॉल तय किया था। हम यह भी जांच कर रहे हैं कि इस सुरक्षा प्रोटोकॉल में कहां चूक हुई।"
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा, "एसोसिएशन इस घटना से बहुत व्यथित है। जिनके साथ यह घटना हुई, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। यह प्रेरणदायी चीज़ है कि ये खिलाड़ी इसके बाद भी मैदान पर खेलने उतरी हैं। सालों से इंदौर विदेशी टीमों के लिए एक सुरक्षित वेन्यू माना जाता रहा है। यह बहुत दुःखद है कि इस घटना के कारण शहर की इस छवि को धक्का लगेगा। एक मेज़बान के रूप में MPCA, ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम से माफ़ी मांगता है।"
ऑस्ट्रेलिया इस समय विश्व कप अंक तालिका में शीर्ष पर है। अगर वे साउथ अफ़्रीका को इस मैच में हरा देते हैं, तो वह नंबर एक पर रहेंगे और 30 अक्तूबर को नवी मुंबई में दूसरे सेमीफ़ाइनल में भारत से खेलेंगे, जबकि साउथ अफ़्रीका 29 अक्तूबर को गुवाहाटी में पहले सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा।
अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है, तो वह दूसरे स्थान पर रहेगा और पहले सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड से खेलेगा, जबकि साउथ अफ़्रीका अंक तालिका में शीर्ष पर रहकर दूसरे सेमीफ़ाइनल में भारत से भिड़ेगा।
