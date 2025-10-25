इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने एक बयान जारी करते हुए कहा, "CA पुष्टि कर सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की दो सदस्यों के पास एक मोटरसाइकिल सवार आया और उन्हें अनुचित तरीके से छुआ। इस मामले को टीम की सुरक्षा दल द्वारा पुलिस को बताया गया है और अब वे इसकी जांच कर रहे हैं।"

इंदौर पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ़्तार भी कर लिया है। इंदौर के क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP राजेश दांदोतिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमें ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी की तरफ़ से शिक़ायत मिली है और हमने आरोपी के ख़िलाफ़ BNS की धारा 74 और धारा 78 के तहत मुक़दमा दर्ज किया है। हमने एक गहन रणनीतिक ऑपरेशन चलाकर आरोपी को गिरफ़्तार भी किया है। आरोपी के ख़िलाफ़ पहले से भी अपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है।

"जब यह टूर्नामेंट शुरू हो रहा था, तब मध्य प्रदेश पुलिस ने BCCI और MPCA के साथ मिलकर एक सुरक्षा प्रोटोकॉल तय किया था। हम यह भी जांच कर रहे हैं कि इस सुरक्षा प्रोटोकॉल में कहां चूक हुई।"

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा, "एसोसिएशन इस घटना से बहुत व्यथित है। जिनके साथ यह घटना हुई, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। यह प्रेरणदायी चीज़ है कि ये खिलाड़ी इसके बाद भी मैदान पर खेलने उतरी हैं। सालों से इंदौर विदेशी टीमों के लिए एक सुरक्षित वेन्यू माना जाता रहा है। यह बहुत दुःखद है कि इस घटना के कारण शहर की इस छवि को धक्का लगेगा। एक मेज़बान के रूप में MPCA, ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम से माफ़ी मांगता है।"