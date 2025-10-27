भारत के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में वापसी करेंगे बवूमा

बेडिंघम साउथ अफ़्रीका के लिए अब तक 15 टेस्ट खेल चुके हैं और एक शतक व चार अर्धशतक लगा चुके हैं। हालांकि ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ बुलावायो में 82 रन की पारी से पहले वे लगातार 12 पारियों में पचास रन तक नहीं पहुंच पाए थे। टोनी डीज़ॉर्ज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस और ज़ुबैर हमज़ा जैसे बल्लेबाज़ टीम में पहले से मौजूद हैं। इसलिए इस बार बेडिंघम को जगह नहीं मिल सकी।

साउथ अफ़्रीका ने तीन विशेषज्ञ स्पिनरों को बरक़रार रखा है। केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी अफ़्रीकी टीम का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान में अच्छा प्रदर्शन किया था। ऑफ़स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन को इस बार टीम में शामिल नहीं किया गया है।

दो मैचों की यह टेस्ट सीरीज़ 14 दिसंबर से कोलकाता में शुरू होगी, जबकि दूसरा टेस्ट 22 दिसंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। साउथ अफ़्रीका इस दौरे पर तीन वनडे और पांच T20 मैच भी खेलेगा।