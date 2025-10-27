भारत के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में वापसी करेंगे बवूमा
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में जो अफ़्रीकी टीम खेली थी, उसमें बस एक ही बदलाव किया गया है
तेम्बा बवूमा अगले महीने भारत के ख़िलाफ़ दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ में साउथ अफ़्रीका की टेस्ट टीम की कप्तानी करते हुए वापसी करेंगे। वह पिंडली की चोट से उबर चुके हैं। बवूमा इंग्लैंड दौरे के दौरान सितंबर में यह चोट लगने के कारण पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ नहीं खेल पाए थे। वह सीरीज़ साउथ अफ़्रीका के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के नए सीज़न की शुरुआत थी। वह इस हफ़्ते से पाकिस्तान में शुरू होने वाले सीमित ओवरों के मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन बेंगलुरु में भारत ए के ख़िलाफ़ एक फ़र्स्ट-क्लास मैच में साउथ अफ़्रीका ए टीम के साथ हिस्सा लेंगे, जिसके बाद टेस्ट टीम से जुड़ेंगे।
बवूमा की वापसी साउथ अफ़्रीका की टेस्ट टीम में इकलौती बल्लेबाज़ी बदलाव है। यह बदलाव डेविड बेडिंघम की जगह हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान में खेली गई दो मैचों की सीरीज़ में कोई भी टेस्ट नहीं खेला था।
बेडिंघम साउथ अफ़्रीका के लिए अब तक 15 टेस्ट खेल चुके हैं और एक शतक व चार अर्धशतक लगा चुके हैं। हालांकि ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ बुलावायो में 82 रन की पारी से पहले वे लगातार 12 पारियों में पचास रन तक नहीं पहुंच पाए थे। टोनी डीज़ॉर्ज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस और ज़ुबैर हमज़ा जैसे बल्लेबाज़ टीम में पहले से मौजूद हैं। इसलिए इस बार बेडिंघम को जगह नहीं मिल सकी।
साउथ अफ़्रीका ने तीन विशेषज्ञ स्पिनरों को बरक़रार रखा है। केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी अफ़्रीकी टीम का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान में अच्छा प्रदर्शन किया था। ऑफ़स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन को इस बार टीम में शामिल नहीं किया गया है।
पेस अटैक में कगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश और मार्को यानसन शामिल हैं, जबकि लुंगी एनगिडी को टीम में नहीं चुना गया है। वे पाकिस्तान दौरे का भी हिस्सा नहीं थे।
दो मैचों की यह टेस्ट सीरीज़ 14 दिसंबर से कोलकाता में शुरू होगी, जबकि दूसरा टेस्ट 22 दिसंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। साउथ अफ़्रीका इस दौरे पर तीन वनडे और पांच T20 मैच भी खेलेगा।
भारत के ख़िलाफ़ साउथ अफ़्रीका की टेस्ट टीम: तेम्बा बवूमा(कप्तान), एडन मार्करम, रियान रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन, डेवाल्ड ब्रेविस, ज़ुबैर हमज़ा, टोनी डीज़ॉर्ज़ी, कॉर्बिन बॉश, वियन मुल्डर, मार्को यानसन, केशव महाराज, सेनुरन मुथुस्वामी, कगिसो रबाडा, साइमन हार्मर