भारत दौरे के लिए साउथ अफ़्रीका ए के दल में बवूमा शामिल

साउथ अफ़्रीका 14 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच भारत में दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच T20 मैच खेलेगा। पाकिस्तान के बाद यह उपमहाद्वीप का उनका लगातार दूसरा विदेशी दौरा है, और 2025-2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र में भी यह उनका दूसरा दौरा है। सितंबर में इंग्लैंड में सीमित ओवरों की सीरीज़ के दौरान पिंडली में खिंचाव आने के बाद बवूमा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) खिताब की रक्षा के लिए तुरंत कप्तानी नहीं कर पाए थे।