अफ़ग़ानिस्तान ने चुनी गेंदबाज़ी, फ़ारुक़ी को किया बाहर

राशिद खान, कप्तान, अफ़ग़ानिस्तान: पिच नई है, इसलिए बाद में बल्लेबाज़ी करना यहां काफ़ी बेहतर रहेगा। हमने पिछले मैच से सीखा है। हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, लेकिन दुर्भाग्य से हम हारने वाली टीम का हिस्सा बने। आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं और विश्व कप में खेलना गर्व की बात है। हमें आगे बढ़ते रहना है और देश के लिए खेलना है। फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह ज़िया टीम में आए हैं।

मुहम्मद वसीम, कप्तान, UAE: लड़कों का आत्मविश्वास अच्छा है। यह अलग मैच है, अलग विपक्षी टीम है और हम अलग योजना के साथ आए हैं। हम पहले बल्लेबाज़ी करने के लिए तैयार हैं। शुरुआती दो ओवर में कुछ मदद मिलेगी, हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं।

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), आर्यंश शर्मा (विकेटकीपर), अलीशन शरफू, सोहैब खान, सैयद हैदर, हर्षित कौशिक, मुहम्मद अरफान, हैदर अली, सिमरनजीत सिंह, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह।