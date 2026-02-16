आंकड़े: T20 विश्व कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 8-1 से आगे भारत

यह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पुरुषों के T20I में भारत की लगातार छठी जीत भी रही, जिसमें T20 विश्व कप की जीतें शामिल हैं।

16 - ICC लिमिटेड ओवर्स टूर्नामेंट्स वनडे और T20 विश्व कप तथा चैंपियंस ट्रॉफ़ी में भारत की लगातार 16वीं जीत, जो 2023 वनडे विश्व कप फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद शुरू हुआ।

यह पुरुषों की किसी भी टीम का अब तक का सबसे लंबा विनिंग स्ट्रीक है, जिसने ऑस्ट्रेलिया की 2006 चैंपियंस ट्रॉफ़ी और 2007 वनडे विश्व कप के बीच की 15 लगातार जीतों का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की स्ट्रीक इससे भी लंबी रही है। 2020 से 2024 के बीच लगातार 24 जीतें।

रविवार की जीत के साथ पुरुषों के T20 विश्व कप में भारत की लगातार जीतों की संख्या 11 हो गई और यह भी एक रिकॉर्ड है।

175/7 - कोलंबो में भारत का 175/7 का स्कोर पुरुषों के T20 विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मुक़ाबलों में अब तक का सबसे बड़ा टोटल रहा। इससे पहले सर्वाधिक स्कोर 2022 संस्करण में भारत का 160/6 था, जो MCG पर बना था।

वहीं पाकिस्तान का 114 रन का स्कोर भारत-पाकिस्तान के पुरुषों के T20I मुक़ाबलों में तीसरा सबसे कम रहा। इससे कम 2016 एशिया कप में पाकिस्तान के 83 ऑलआउट और 2024 विश्व कप में पाकिस्तान के 113/7 रहे हैं।

87.5 - जिस वक़्त किशन आउट हुए, उस समय टीम के कुल स्कोर में उनका योगदान 87.5 प्रतिशत था और उन्होंने 88 में से 77 रन अकेले बनाए थे। पुरुषों के T20I में, जब टीम स्कोर 80 या उससे ज़्यादा रहा हो, आउट होने के समय इससे ज़्यादा प्रतिशत योगदान सिर्फ़ एक बल्लेबाज़ का रहा है: 2022 में ओमान के ख़िलाफ़ कनाडा के लिए - जिस वक़्त किशन आउट हुए, उस समय टीम के कुल स्कोर में उनका योगदान 87.5 प्रतिशत था और उन्होंने 88 में से 77 रन अकेले बनाए थे। पुरुषों के T20I में, जब टीम स्कोर 80 या उससे ज़्यादा रहा हो, आउट होने के समय इससे ज़्यादा प्रतिशत योगदान सिर्फ़ एक बल्लेबाज़ का रहा है: 2022 में ओमान के ख़िलाफ़ कनाडा के लिए एरन जॉनसन ने चौथे विकेट के रूप में आउट होने से पहले 100 में से 89 रन बनाए थे

11 - रविवार को कोलंबो में दोनों से टीमों से मिलाकर कुल 11 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया गया। किसी भी पुरुषों के T20I मैच में ये सबसे ज़्यादा स्पिनर्स की संख्या हो गई है। इनमें से छह स्पिनर पाकिस्तान की ओर से थे जो पुरुषों के T20 विश्व कप की एक पारी में सबसे अधिक हैं।

18 - पाकिस्तान के स्पिनरों ने कुल 18 ओवर डाले जो पुरुषों के T20 विश्व कप के किसी भी मैच में संयुक्त रूप से सबसे अधिक हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने 2012 में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी - पाकिस्तान के स्पिनरों ने कुल 18 ओवर डाले जो पुरुषों के T20 विश्व कप के किसी भी मैच में संयुक्त रूप से सबसे अधिक हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने 2012 में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी 18 ओवर स्पिन के कराए थे।

0 - किशन द्वारा इस टूर्नामेंट में लगातार दो अर्धशतक लगाने से पहले तक पुरुषों के T20 विश्व कप में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज़ों के शून्य अर्धशतक थे। 2007 में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ एमएस धोनी के 45 रन, नामीबिया के ख़िलाफ़ किशन के 61 रन से पहले भारत का सर्वोच्च स्कोर थे। अब उन्होंने रविवार को स्कोर और बेहतर किया।