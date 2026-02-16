ओमरज़ाई का ऑलराउंड खेल, अफ़ग़ानिस्तान की पहली जीत

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पहली गेंद पर ही क़रीबी कॉल के बाद बचने वाले UAE के ओपनर आर्यांश शर्मा को चौथी गेंद पर आख़िरकार वापस जाना ही पड़ा। ओमरज़ाई ने उन्हें खाता भी नहीं खोलने दिया और कीपर के हाथों कैच कराया। अगले ओवर की आख़िरी गेंद पर मुज़ीब उर रहमान ने मोहम्मद वसीम को वापस भेजा। 13 के स्कोर पर ही UAE को दो झटके लग चुके थे। पावरप्ले के आख़िरी दो ओवर में शोहैब और अलिशान शराफ़ु ने 26 रन बटोरे और पहले छह ओवर के बाद उनका स्कोर 55/2 था।

पावरप्ले के बाद अगले चार ओवर में UAE ने 38 रन बटोरे। नूर अहमद के पहले दो ओवर में ही 26 रन ले लिए गए थे। 10 ओवर के बाद UAE 93/2 का स्कोर बना चुकी थी। पारी के 12वें ओवर में अपना स्पेल ख़त्म करने आए मुज़ीब ने दूसरी ही गेंद पर शराफ़ु (40) को लांग ऑफ़ पर कैच आउट कराया। इसके साथ ही 57 गेंदों में 84 रनों की साझेदारी का भी अंत हुआ। 15वें ओवर में ओमरज़ाई ने दो विकेट निकाले जिससे UAE का स्कोर 114/5 हो गया।

शोहैब ने लगातार दूसरा पचासा लगाया और इसी बीच राशिद ने T20 क्रिकेट में अपने 700 विकेट पूरे किए। दिया है। उन्होंने राशिद को सामने की ओर छक्कालगाते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। हालांकि, इस बीच UAE ने एक और विकेट गंवा दिया है। अब सारा दारोमदार शोएब के ऊपर ही है। 16 ओवर के बाद UAE 121 के स्कोर पर छह विकेट गंवा चुकी थी। अंतिम दो ओवर में UAE केवल 12 रन ही जोड़ सकी।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ़ग़ानिस्तान को पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही ज़ुनैद सिद्दकी ने झटका दे दिया था। रहमानउल्लाह गुरबाज़ खाता खोले बिना आउट हो गए। पावरप्ले में अफ़ग़ानिस्तान ने 41 रन बनाए, लेकिन दो विकेट भी गंवा दिए। हालांकि, ओपनर इब्राहिम ज़दरान ने एक छोर संभाले रखा और अपना पचासा पूरा किया। 41 गेंदों में 53 रन बनाकर वह 14वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए और तब टोटल 97 रन था। यहां अफ़ग़ानिस्तान को एक साझेदारी की जरूरत थी।