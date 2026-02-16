पड़िक्कल के दोहरे शतक से कर्नाटक का 689 का बड़ा स्कोर

कर्नाटक 689/6 (पड़िक्कल 232, राहुल 141, स्मरण 121*, रावत 3-132) बनाम उत्तराखंड

पहले दिन सिर्फ़ दो विकेट लेने वाली उत्तराखंड की टीम ने दूसरे दिन चार विकेट लिए, लेकिन सपाट पिच पर उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा। तीन शतकों के अलावा कर्नाटक के लिए करुण नायर और कृतिक कृष्णा ने अर्धशतक बनाए।

पहले दिन 148 पर नाबाद रहे पड़िक्कल ने 150 पार करने के बाद भी चौकों की झड़ी जारी रखी और 107वें ओवर में 200 रन पूरे किए। सीज़न के बीच में कप्तान बनाए जाने के बाद यह उनका दूसरा शतक था। 118वें ओवर में पार्ट-टाइम गेंदबाज़ लक्ष्य रायचंदानी की गेंद पर लेग-साइड में हल्का शॉट खेलते हुए 232 के स्कोर पर वह आउट हुए, जिससे उत्तराखंड ने राहत की सांस ली।

आदित्य रावत ने अगले ही ओवर में श्रेयस गोपाल को शून्य पर आउट किया, लेकिन जब लगा कि उत्तराखंड वापसी कर सकता है, तब स्मरण और कृतिक ने उन्हें फिर निराश कर दिया। कृतिक ने आक्रामक भूमिका निभाई और ख़ासकर डीप-थर्ड क्षेत्र में चौके बटोरे।

उनकी छठे विकेट की साझेदारी 123 रन पर ख़त्म हुई, जब एक और पार्ट-टाइम गेंदबाज़ अवनीश सुधा ने कृतिक (60) को बोल्ड किया। लेकिन स्मरण डटे रहे और जिस सिंगल से उन्होंने अपना शतक पूरा किया, उसी से कर्नाटक का स्कोर 650 पहुंचा। उन्होंने सातवें विकेट के लिए विद्याधर पाटिल (35*) के साथ 81 रन जोड़े और दिन का खेल समाप्त हुआ।

फ़ाइल फ़ोटो - मोहम्मद शमी ने तीन विकेट लिए • PTI

जम्मू और कश्मीर 198/5 (समद 82, डोगरा 58, शमी 3-60, मुकेश 2-40), बंगाल 328 (घरामी 146, ईश्वरन 49, नबी 5-87, सुनील 3-41) से 130 रन पीछे

मुकेश ने इसके बाद डोगरा को आउट किया। दिन के अंत तक आबिद मुश्ताक़ और कन्हैया वाधवान ने 42 रन जोड़कर स्कोर 198/5 तक पहुंचाया। जम्मू और कश्मीर अभी भी 130 रन पीछे है।