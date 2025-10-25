क्या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच में भारतीय टीम करेगी प्रयोग?

ऋचा घोष को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ विकेटकीपिंग करते हुए बाएं हाथ में चोट लगी और वे अधिकतर समय मैदान से बाहर रहीं। उमा छेत्री ने विकेटकीपिंग की ज़िम्मेदारी संभाली। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच से पहले गेंदबाज़ी कोच आविष्कार साल्वी ने कहा कि ऋचा "ठीक हैं और मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही है।" हालांकि उनकी उपलब्धता पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

न्यूज़ीलैंड मैच में भारत ने पांच गेंदबाज़ों की रणनीति अपनाई थी और अमनजोत को बाहर रखा था। संभावना है कि वे इसी विजयी संयोजन को बरकरार रखें।

भारत (संभावित): 1 स्मृति मांधना, 2 प्रतिका रावल, 3 हरलीन देओल, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 जेमिमाह रॉड्रिग्स, 6 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 7 दीप्ति शर्मा, 8 स्नेह राणा, 9 रेणुका सिंह, 10 क्रांति गौड़, 11 श्री चरणी।

शारमिन अख़्तर को श्रीलंका के ख़िलाफ़ रन चेज़ के दौरान चोट लगी थी, लेकिन वे आख़िरी ओवर में वापस बल्लेबाज़ी करने आईं। इस टीम में भी चोट की कोई समस्या नहीं है।

बांग्लादेश (संभावित): 1 फ़रगाना हक़, 2 रुबेया हैदर, 3 शारमिन अख़्तर, 4 निगार सुल्ताना (कप्तान और विकेटकीपर), 5 शोभाना मोस्तारी, 6 रितु मोनी, 7 शोरना अख़्तर, 8 नाहिदा अख़्तर, 9 राबेया ख़ान, 10 निशिता अख़्तर, 11 मारूफ़ा अख़्तर

पिच और परिस्थितियां