सिडनी वनडे में रोहित और कोहली ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

फ़ील्डिंग के दौरान चोट लगने के बाद श्रेयस अय्यर को ले जाया गया अस्पताल

1454 रन की साझेदारी रोहित और कोहली के नाम वनडे में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 27 पारियों में। केवल एक जोड़ी ने किसी विपक्ष के ख़िलाफ़ इससे ज़्यादा रन बनाए हैं -- डेसमंड हेंस और रिची रिचर्डसन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 1484 रन।