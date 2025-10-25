सिडनी वनडे में रोहित और कोहली ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी
रोहित शर्मा के शतक और विराट कोहली के अर्धशतक से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराते हुए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ को 1-2 से समाप्त किया है। हर्षित राणा के चार झटकों की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 236 के स्कोर पर समेट दिया था। आइए देखते हैं इस मैच में क्या-क्या रिकॉर्ड बने?
14255 विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में 14255 रन हो गए हैं। वह अब इस प्रारूप में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं। उन्होंने कुमार संगकारा (14234) को पीछे छोड़ा और अब केवल सचिन तेंदुलकर (18426) उनसे आगे हैं।
9 रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नौ वनडे शतक हो गए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा है। सचिन तेंदुलकर के भी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नौ शतक हैं। केवल एक बल्लेबाज़ ने किसी विपक्षी टीम के ख़िलाफ़ वनडे में इससे ज़्यादा शतक बनाए हैं। विराट कोहली ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 10, जबकि वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 9 शतक लगाया है।
6 रोहित के ऑस्ट्रेलिया में छह वनडे शतक हो गए हैं, जो किसी भी विदेशी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने विराट कोहली और कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा, जिनके नाम पांच-पांच शतक हैं। रोहित के छह में से पांच शतक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ही आए हैं। किसी अन्य बल्लेबाज़ के पास ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीन से ज़्यादा शतक नहीं हैं।
70 कोहली के नाम वनडे चेज़ में 50 या उससे ज़्यादा रन की पारियां 70 बार हो चुकी हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर (69) को पीछे छोड़ा।
17 रोहित के नाम वनडे चेज़ में 17 शतक हो चुके हैं, जो सचिन तेंदुलकर (17) के बराबर हैं और वह अब केवल विराट कोहली (28) से पीछे हैं। रोहित के नाम अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक हो गए हैं। केवल नौ अन्य खिलाड़ी अब तक इतने शतक बना पाए हैं।
1 रोहित से उम्र में बड़े सिर्फ़ एक खिलाड़ी ने भारत के लिए वनडे शतक बनाया है। शनिवार को रोहित की उम्र 38 साल और 178 दिन थी। तेंदुलकर ने 2012 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जब 114 रन की पारी खेली थी, तब वह 38 साल और 327 दिन के थे।
रोहित ऑस्ट्रेलिया में वनडे शतक लगाने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज़ बल्लेबाज़ भी हैं। उनसे आगे सिर्फ़ ज्योफ़ बॉयकॉट हैं, जिन्होंने 1979 में SCG पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 105 रन बनाए थे और उनका उम्र 39 साल और 51 दिन था।
12 12 बार रोहित और कोहली ने वनडे में 150 से ज़्यादा रन की साझेदारी की है, जो किसी भी जोड़ी द्वारा संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा है। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के नाम भी 12, 150+ की साझेदारियां हैं।
शनिवार को उनके बीच 19वीं शतकीय साझेदारी हुई, जो किसी भी जोड़ी द्वारा तीसरी सबसे ज़्यादा है। तेंदुलकर और गांगुली 26 साझेदारियों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि कुमार संगकारा और तिलकरत्ने दिलशान 20 साझेदारियों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
1454 रन की साझेदारी रोहित और कोहली के नाम वनडे में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 27 पारियों में। केवल एक जोड़ी ने किसी विपक्ष के ख़िलाफ़ इससे ज़्यादा रन बनाए हैं -- डेसमंड हेंस और रिची रिचर्डसन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 1484 रन।
2106 दिन बीते हैं जब रोहित और कोहली के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछली शतकीय साझेदारी हुई थी। पिछली साझेदारी भी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक वनडे में जनवरी 2020 में हुई थी, जब उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 137 रन जोड़े थे।
इस अवधि में उन्होंने सभी प्रारूपों में (9 टेस्ट में, 20 वनडे में और 20 T20I में) 49 बार साथ बल्लेबाज़ी की, जो किसी भी जोड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा है बिना शतकीय साझेदारी के।
3 बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को SCG पर वनडे में हराया है। इनसे पहले उनकी दो जीत 2008 और 2016 में आई थीं।
संपत बंडारूपल्ली ESPNcricinfo में स्टैस्टिशियन हैं