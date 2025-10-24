भारत के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में मैक्सवेल की वापसी
सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे वनडे के लिए एडवर्ड्स को बुलावा
भारत के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में ग्लेन मैक्सवेल और बेन ड्वारश्विस की वापसी होगी, वहीं सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे और अंतिम वनडे के लिए जैक एडवर्ड्स का बुलावा आया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ माहली बियर्डमैन को भी T20I दल में शामिल किया गया है।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोनों सफ़ेद गेंद दलों में बदलाव की पुष्टि करते हुए तीसरे वनडे से मार्नस लाबुशेन को रिलीज़ कर दिया। लाबुशेन मंगलवार से गाबा में शुरू हो रहे क्वींसलैंड के लिए NSW के ख़िलाफ़ शेफ़ील्ड शील्ड मुक़ाबले की तैयारियों में जुटेंगे।
जॉश हेज़लवुड और सीन एबट दोनों ही T20 सीरीज़ के अंतिम चरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे क्याेंकि वह 10 नवंबर से SCG में शुरू हो रहे विक्टोरिया के लिए NSW के ख़िलाफ़ शेफ़ील्ड शील्ड मैच के लिए उपलब्ध होंगे। हेज़लवुड पहले दो T20I ही खेलेंगे जबकि एबट होबार्ट में खेले जाने वाले तीसरे T20I के बाद दल से विदाई ले लेंगे।
मैथ्यू कूनेमन पहले वनडे में खेले थे लेकिन एडम ज़ैम्पा की वापसी के चलते उन्हें एडिलेड में दूसरे वनडे में जगह नहीं मिली थी, उन्हें तीसरे वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया है। पर्थ वनडे खेलने वाले जॉश फ़िलिपे को भी एलेक्स कैरी की वापसी के चलते दूसरे वनडे से बाहर का रास्ता दिखाया गया था लेकिन जॉश इंग्लिस की फ़िटनेस पर असमंजस की स्थिति को देखते हुए उन्हें T20I सीरीज़ के लिए बैकअप विकेटकीपर के तौर पर दल में शामिल किया गया है।
मैक्सवेल अंतिम तीन T20I के लिए ऑस्ट्रेलिया के दल में वापसी करेंगे, पिछले महीने के अंत में नेट्स में अभ्यास करने के दौरान उनके कलाई में फ़्रैक्चर आ गया था। ड्वारश्विस पिंडली में चोट के चलते वनडे सीरीज़ और तीन T20 मैचों के लिए बाहर हो गए थे लेकिन उन्हें क्वींसलैंड में खेले जाने वाले चौथे और पांचवें T20I के लिए दल में शामिल किया गया है।
तीसरे वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया का दल
मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनली, जैक एडवर्ड्स, नेथन एलिस, जॉश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जॉश इंग्लिस, मैथ्यू कूनेमन, मिचेल ओवेन, जॉश फ़िलिपे (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, ऐडम ज़ैम्पा
T20I सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया का दल
मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबट (पहले तीन मैचों के लिए उपलब्ध), ज़ेवियर बार्टलेट, माहली बियर्डमैन (अंतिम तीन मैचों के लिए उपलब्ध), टिम डेविड, बेन ड्वारश्विस (अंतिम दो मैचों के लिए उपलब्ध), नेथन एलिस, जॉश हेज़लवुड (पहले दो मैचों के लिए उपलब्ध), ट्रैविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल (अंतिम तीन मैचों के लिए उपलब्ध) जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कूनेमन, जॉश फ़िलिपे (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टॉयनिस, ऐडम ज़ैम्पा