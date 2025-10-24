भारत के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में मैक्सवेल की वापसी 

मैक्सवेल अंतिम तीन T20I के लिए ऑस्ट्रेलिया के दल में वापसी करेंगे, पिछले महीने के अंत में नेट्स में अभ्यास करने के दौरान उनके कलाई में फ़्रैक्चर आ गया था। ड्वारश्विस पिंडली में चोट के चलते वनडे सीरीज़ और तीन T20 मैचों के लिए बाहर हो गए थे लेकिन उन्हें क्वींसलैंड में खेले जाने वाले चौथे और पांचवें T20I के लिए दल में शामिल किया गया है।

तीसरे वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया का दल

मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनली, जैक एडवर्ड्स, नेथन एलिस, जॉश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जॉश इंग्लिस, मैथ्यू कूनेमन, मिचेल ओवेन, जॉश फ़िलिपे (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, ऐडम ज़ैम्पा

T20I सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया का दल