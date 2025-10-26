मैच (25)
सबसे छोटा रणजी मैच : सर्विसेज़ ने असम को 90 ओवर में हराया

इस मुक़ाबले में अर्जुन शर्मा और मोहित जांगरा ने एक ही पारी में हैट्रिक ली, ऐसा रणजी इतिहास में पहली बार हुआ

ESPNcricinfo स्टाफ़
26-Oct-2025 • 1 hr ago
Riyan Parag has a bowl, East Zone vs North Zone, Duleep Trophy. quarter-final, Bengaluru, 3rd day, August 30, 2025

Riyan Parag ने गेंद के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया लेकिन मैच चार सत्र में ही समाप्त हो गया  •  PTI

सर्विसेज़ ने असम को 90 ओवर में हराते हुए इस मुक़ाबले को रणजी ट्रॉफ़ी इतिहास का सबसे छोटा पूर्ण मुक़ाबला बना दिया।
इस मैच का नतीजा मात्र 540 गेंदों में आया और इस मुक़ाबले ने 1961-62 में दिल्ली और रेलवेज़ के बीच हुए मुक़ाबले को पछाड़ दिया, वो मुक़ाबला 547 गेंदों तक चला था।
इस मुक़ाबले में एक और ऐतिहासिक आंकड़ा बना जब सर्विसेज़ के अर्जुन शर्मा और मोहित जांगरा ने एक ही पारी में हैट्रिक ले लिया। ऐसा रणजी ट्रॉफ़ी के 91 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक ही पारी में दो गेंदबाज़ों ने हैट्रिक हासिल की है।
मेज़बान टीम असम ने पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया लेकिन वह 17.2 ओवर में 103 रनों पर सिमट गई, जिसमें सबसे ज़्यादा 52 रनों का योगदान प्रद्युन सैकिया ने दिया।
इसके जवाब में सर्विसेज़ की टीम भी 29.2 ओवर में 108 रन ही बना पाई, जिसमें रियान पराग ने अपने प्रथम श्रेणी करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 25 रन देकर पांच विकेट झटके। राहुल सिंह ने भी 44 रन देकर चार विकेट हासिल किए।
हालांकि दूसरी पारी में असम की स्थिति और ख़राब हो गई और पूरी टीम 29.2 ओवर में मात्र 75 रन ही जोड़ पाई। सर्विसेज़ की ओर से दूसरी पारी में अर्जुन ने 20 रन देकर चार और अमित शुक्ला ने छह ओवर में दो मेडन डालते हुए कुल छह रन देकर तीन विकेट हासिल किए।
71 के लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्विसेज़ ने 13.2 ओवर में ही दो विकेट के नुक़सान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह मैच चार सत्र में समाप्त हो गया। 1934 में मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया पहला रणजी मैच तीन सत्र में ही समाप्त हो गया था लेकिन उस मुक़ाबले की तुलना में सर्विसेज़ और असम के मुक़ाबले से अधिक ओवर डाले गए थे।
यह मैच तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड में खेला गया था, जहां इससे पहले 2001 में असम और ओड़िसा के बीच मैच खेला गया था।
सर्विसेज़ दो मैच में दो जीत के साथ एलीट ग्रुप सी की अंक तालिका में 13 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। जबकि असम दो मैचों में एक अंक के साथ पांचवें स्थान पर है।
