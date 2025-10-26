सबसे छोटा रणजी मैच : सर्विसेज़ ने असम को 90 ओवर में हराया

इसके जवाब में सर्विसेज़ की टीम भी 29.2 ओवर में 108 रन ही बना पाई, जिसमें रियान पराग ने अपने प्रथम श्रेणी करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 25 रन देकर पांच विकेट झटके। राहुल सिंह ने भी 44 रन देकर चार विकेट हासिल किए।

हालांकि दूसरी पारी में असम की स्थिति और ख़राब हो गई और पूरी टीम 29.2 ओवर में मात्र 75 रन ही जोड़ पाई। सर्विसेज़ की ओर से दूसरी पारी में अर्जुन ने 20 रन देकर चार और अमित शुक्ला ने छह ओवर में दो मेडन डालते हुए कुल छह रन देकर तीन विकेट हासिल किए।