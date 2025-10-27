भारत के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में ज़ैम्पा की जगह तनवीर सांगा को मिला मौक़ा
ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर ने 2023 में डेब्यू करते हुए सात T20I खेले थे लेकिन उसके बाद से उन्हें मौक़ा नहीं मिला है
लेग स्पिनर तनवीर सांगा को भारत के ख़िलाफ़ होने वाले T20I के लिए एडन ज़ैम्पा की जगह पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया है। ज़ैम्पा निजी कारणों से सीरीज़ के शुरुआती मैच में उपलब्ध नहीं हैं।
ज़ैम्पा की पत्नी हैरिएट जल्द ही अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। यात्रा की लंबी दूरी के कारण ज़ैम्पा भारत के ख़िलाफ़ हुए वनडे सीरीज़ के पहले मैच का हिस्सा नहीं थे। लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने हिस्सा लिया और प्लेयर ऑफ़ द मैच भी बने। वह ऑस्ट्रेलिया पुरूष टीम के सबसे अधिक T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं।
23 वर्षीय सांगा BBL में सिडनी थंडर्स के लिए खेलते हैं। उन्होंने अब तक कुल सात T20I मैच खेले हैं लेकिन 2023 के बाद से उन्हें मौक़ा नहीं मिला है। अपने डेब्यू पर उन्होंने साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 31 रन देकर चार विकेट लिए थे।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए और भारत ए के बीच हुए तीन वनडे मैचों में कुल सात विकेट लिए थे। साथ ही वनडे कप के चार मैचों में वह 10 विकेटों के साथ न्यू साउथ वेल्स के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं।
अगर परिस्थितियां वैसी रहती हैं तो मैट कुनमन के साथ सांगा को भी भारत के ख़िलाफ़ मौक़ा मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में कई बड़े बदलाव दिख सकते हैं क्योंकि कई मल्टी फ़ॉर्मैट खिलाड़ी ऐशेज़ की तैयारी में लगे हुए हैं। जोश हेज़लवुड पहले दो मैचों (कैनबरा और सिडनी) के बाद टीम से बाहर हो जाएंगे, जबकि सीन एबट तीसरे मैच (होबार्ट) के बाद टीम छोड़ देंगे।
वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और पर्थ स्कॉर्चर्स के 20 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ माहली बीयर्डमैन सीरीज़ के तीसरे मैच से टीम से जुड़ेंगे और उनके T20 डेब्यू की संभावना है।