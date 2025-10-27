भारत के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में ज़ैम्पा की जगह तनवीर सांगा को मिला मौक़ा

ज़ैम्पा की पत्नी हैरिएट जल्द ही अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। यात्रा की लंबी दूरी के कारण ज़ैम्पा भारत के ख़िलाफ़ हुए वनडे सीरीज़ के पहले मैच का हिस्सा नहीं थे। लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने हिस्सा लिया और प्लेयर ऑफ़ द मैच भी बने। वह ऑस्ट्रेलिया पुरूष टीम के सबसे अधिक T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं।

23 वर्षीय सांगा BBL में सिडनी थंडर्स के लिए खेलते हैं। उन्होंने अब तक कुल सात T20I मैच खेले हैं लेकिन 2023 के बाद से उन्हें मौक़ा नहीं मिला है। अपने डेब्यू पर उन्होंने साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 31 रन देकर चार विकेट लिए थे।

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए और भारत ए के बीच हुए तीन वनडे मैचों में कुल सात विकेट लिए थे। साथ ही वनडे कप के चार मैचों में वह 10 विकेटों के साथ न्यू साउथ वेल्स के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं।