ऑलराउंडर्स की भरमार और भारत में खेलने का पर्याप्त अनुभव: ऑस्ट्रेलिया की अजेय विजय रथ का मूलमंत्र

इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खेल के लगभग हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके बल्लेबाज़ों के नाम पांच शतक हैं, ऑलराउंडर्स गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दे रहे हैं, जबकि उनके गेंदबाज़ों ने भारत के ख़िलाफ़ मैच को छोड़ दें तो किसी भी मैच में विपक्षी टीम का 250 रन भी नहीं बनने दिया है।

क्या ऑलराउंडर्स की भरमार ही उन्हें इस विश्व कप की अजेय टीम बना रही है? इस सवाल के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की उपकप्तान और पिछले मैच में कार्यवाहक कप्तान तालिया मक्ग्रा कहती हैं, "हम हमेशा बात करते हैं कि (बल्लेबाज़ी में) गहराई हमारी ताक़त है। हर मैच में कोई ना कोई मैच विजेता बनकर उभरा है। ऐश (गार्डनर) और मिज (अलिसा हीली) के नाम दो-दो शतक हैं, जबकि मून (बेथ मूनी) ने भी शतक लगाया है। अगर कोई ऊपरी क्रम से योगदान नहीं देता है, तो हम पैनिक नहीं होते हैं। हमें पता होता है कि निचले क्रम में ऑलराउंडर्स आकर हमारे लिए मैच बना रहे हैं। इससे हमें यह आत्मविश्वास मिला है कि हम किन्ही भी परिस्थितियों में मैच जीत सकते हैं।"

इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पिछले मैच में 245 रन का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक समय अपने चार विकेट सिर्फ़ 68 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद अनाबेल सदरलैंड (98) और ऐश्ली गार्डनर (104) के बीच पांचवें विकेट के लिए नाबाद 180 रनों की साझेदारी हुई और ऑस्ट्रेलिया यह मैच लगभग 10 ओवर शेष रहते छह विकेट से जीत गया। इससे पहले इस मैच में सदरलैंड ने तीन और गार्डनर ने दो विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाज़ों को 250 से कम के स्कोर पर रोक दिया था।

मैच के बाद सदरलैंड ने कहा था, "जितना आप अलग-अलग परिस्थितियों में खेलते हो, उससे आपको फ़ायदा होता है।" यह उस सवाल के जवाब में था, जिसमें पूछा गया था कि क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत में वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) खेलने का लाभ उनके इस विश्व कप अभियान में मिला है? ग़ौरतलब है कि इस विश्व कप में अब तक खेले 15 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में 13 ने WPL खेला है। इसके अलावा 2022 से ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले चार साल में तीन बार भारत का दौरा कर चुकी है।

इस विश्व कप के शुरू होने से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ख़िलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेली थी, जिसमें उन्होंने 2-1 से जीत दर्ज की थी।

मक्ग्रा कहती हैं, "पिछले कुछ सालों में हमने भारत में बहुत समय बिताया है। हमारे में से कई WPL के बड़े दबाव वाले मैचों का हिस्सा रहे हैं। इससे हमें परिस्थितियों को समझने में बहुत मदद मिलती है। पिछले छह सप्ताह से भारत में ही हैं और यहां के हर पल का लुत्फ़ उठा रहे हैं। फ़िलहाल हम टूर्नामेंट को एक बेहतरीन नोट पर ख़त्म करना चाहते हैं।"