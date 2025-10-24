विश्व कप डायरी: भारतीय क्रिकेट के इतिहास को संजोता होल्कर स्टेडियम का 'द क्रिकेट म्यूज़ियम'

इन सभी सवालों के जवाब आपको इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बने 'द क्रिकेट म्यूज़ियम' में मिल जाएंगे, जिसका आज से तीन महीने पहले उद्घाटन हुआ। इस म्यूज़ियम के प्रवेश द्वार पर ही आपको 1907 का पिच रोलर मिल जाएगा, जिसे दोनों दिशाओं में चलाया जा सकता है। इस रोलर को घोड़े के द्वारा भी खींचा जा सकता है और उसके वज़न को कम और अधिक करने के भी उसमें उपाय है। मुंबई से आयातित इस रोलर का प्रयोग इस साल जून तक हुआ था और अब यह इस म्यूज़ियम की शोभा बढ़ा रहा है।

होल्कर स्टेडियम में 2025 में खेले गए पहले महिला मैच और 1997 में नेहरू स्टेडियम में टाई हुए विश्व कप मैच की गेंदें भी म्यूज़ियम में रखी गई हैं • S Sudarshanan/ESPNcricinfo Ltd

स्टेडियम में प्रवेश करते ही नायुडू की किट और किट बैग भी मिलेगी। दावा किया गया कि लोहे के संदूक से बना यह किट बैग खाली अवस्था में भी लगभग 30 किलो का है। चूंकि नायुडू को होल्कर राज्य की तरफ़ से कर्नल की उपाधि भी मिली थी, तो उनके कर्नल की किट को भी म्यूज़ियम में प्रमुखता से जगह मिली है। इस म्यूज़ियम में कपिल का मंगूज़ बल्ला भी है, जिसके साथ उन्होंने ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 175 रनों की पारी खेली थी।

म्यूज़ियम का दौरा करतीं टैमी बोमॉन्ट • ICC/Getty Images

इन्हीं चिट्ठियों में आपको एक पत्र मुश्ताक़ अली का भी मिल जाएगा, जो उन्होंने हिन्दुस्तान टाइम्स के एक तत्कालीन रिपोर्टर को लिखा था। इस पत्र में मुश्ताक़ अली ने हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ़ इंडिया के दो लेखों की तारीफ़ की थी, जो आज के ज़माने में बहुत ही दुर्लभ है।