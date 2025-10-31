अभिषेक: इतना जोख़िम भरा क्रिकेट खेलना सामान्य नहीं

अभिषेक ने उस बातचीत के बारे में कहा, "हां, मैं कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे यहां की पिच या परिस्थितियों को लेकर कोई टिप्स नहीं देंगे। वो ऐसे बल्लेबाज़ हैं जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। फिर भी मैंने उससे पूछा कि पिच कैसी खेलेगी।" "उन्होंने कहा, बस जाओ और मज़ा लो। और यही वो SRH में भी करते हैं। मुझे पता था कि वो यही कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं उनसे ये सुनना चाहता था।"

अभिषेक और हेड ही ऐसे बल्लेबाज़ थे जिन्होंने अच्छी पारी खेलते हुए 180 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की, जबकि मिचेल मार्श की स्ट्राइक रेट 176.92 रही। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि इस तिकड़ी के अलावा बाक़ी बल्लेबाज़ शुरुआती सीज़न की MCG पिच पर संघर्ष करते दिखे।

लेकिन अभिषेक की बल्लेबाज़ी सबसे अलग दिखी। यह लगभग एक अकेली जंग थी जिसने भारत को मुक़ाबले में बनाए रखा। भारतीय पारी के पहले 17 ओवरों में अभिषेक ने केवल 28 गेंदें खेलीं, लेकिन 110 में से 53 रन उन्हीं के बल्ले से आए। पहले 10 ओवरों में, जिनमें से चार जॉश हेज़लवुड ने फेंके, भारत के सभी आठ चौके अभिषेक के नाम रहे। कुल मिलाकर, भारत की 15 बाउंड्री में से 10 अभिषेक ने लगाई।

अभिषेक ने कहा, "ये सामान्य नहीं है [इतना हाई-रिस्क गेम खेलना]"। "लेकिन काफ़ी समय तक मेरे खेल में उतार-चढ़ाव रहे और मैं ख़ुद भी कन्फ्यूज़ था। मैंने आईपीएल में देखा कि ओपनर्स कितने निरंतर थे। अगर आपको उस स्तर की प्रतियोगिता में उतरना है, तो आपको कुछ असाधारण करना पड़ेगा।"