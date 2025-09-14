Ind vs Pak, Live updates - हार्दिक पंड्या ने सईम अयूब को किया आउट, भारत की शानदार शुरुआत

मैच (11)
छठा मैच, ग्रुप ए (N), दुबई, September 14, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
मौजूदा RR: 5.20
लाइव पूर्वानुमान:पाकिस्तान 152
एक और विकेट के लिए हार्दिक और बुमराह की जोड़ी आगे आई है। इस बार विकेट बुमराह ने निकाला और कैच हार्दिक ने पूरा किया है। पहले 1.2 ओवर में ही पाकिस्तान के दो आक्रामक बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं।
पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पंड्या ने वाइड के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार कमबैक किया। उन्होंने प्वाइंट पर सईम अयूब को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कराया है। पहले ओवर में उन्होंने केवल पांच रन ही खर्च किए हैं।
भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
पाकिस्तान : साहिबज़ादा फ़रहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस, फ़ख़र ज़मान, आग़ा सलमान (कप्तान), हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ़, शाहीन शाह अफ़रीदी, सुफ़ियान मकीम, अबरार अहमद
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आग़ा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला लिया है। दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इस मैच में दोनों ही ओर से स्पिनर्स की भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है। इसके साथ ही हैरिस रउफ़ को एक और मैच में बेंच पर बैठना पड़ रहा है।
ESPNcricinfo हिंदी के लाइव ब्लॉग के साथ ही इस मुक़ाबले की गेंद दर गेंद कॉमेंट्री भी जारी है। आप हर गेंद का हाल यहां जान सकते हैं।
इस मैच को लेकर जो माहौल है, वह जितना दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा जटिल है और खिलाड़ी भी इसे महसूस कर सकते हैं। एशिया कप 2025 में भारत के अब तक चार प्रेस कॉन्फ़्रेंस हो चुके हैं। मोर्नी मॉर्केल के प्रेस कॉन्फ़्रेंस को छोड़कर लगभग हर प्रेस कॉन्फ़्रेंस में पहलगाम हमले और उसके बाद की सैन्य झड़प के बाद के "घरेलू सेंटिमेंट" के बारे में सवाल पूछे गए। खिलाडियों और सपोर्ट स्टाफ़ की एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया यह है कि वे सोशल मीडिया पर नहीं हैं। लेकिन क्या यह सही में संभव है कि उन्हें इस बारे में पता ही ना हो कि भारत के कुछ हिस्से द्वारा इस मैच के बॉयकाट की बात हो रही है? यहां पढ़ें पूरी रिपोर्ट
दुनिया के किसी और टीम में कुलदीप यादव ऑल-फ़ॉर्मेट खिलाड़ी होते। लेकिन भारत में उन्हें सफे़द गेंद के विशेषज्ञ की भूमिका निभानी पड़ रही है। इंग्लैंड में पूरा समर बाहर बैठने के बाद UAE के ख़िलाफ़ उनके चार विकेट का प्रदर्शन एक अच्छा संकेत हो सकता है। उनके साथ हैं वरूण चक्रवर्ती। पिछले T20 विश्व कप के बाद से किसी भी गेंदबाज़ ने वरूण के 32 विकेट से ज़्यादा विकेट नहीं लिए हैं।
पाकिस्तान के पास भी मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर सूफ़ियान मक़ीम देश के सबसे चमकते सितारों में से एक हैं। वह कुलदीप से ज्यादा तेज़ हैं और कुछ-कुछ नूर अहमद जैसे हैं। वरूण और कुलदीप बनाम मक़ीम और अबरार, एक दिलचस्प कहानी हो सकती है।
स्वागत है दोस्तों! भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच का समय आ गया है। इस साल 23 फरवरी के बाद पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। पिछली भिड़ंत चैंपियंस ट्रॉफी में हुई थी और अब एशिया कप में फिर से मंच सज चुका है। भारत पिछले 11 मुकाबलों में 9-2 से आगे है और पिछले टी20 विश्व कप से अब तक 25-3 के शानदार जीत-हार रिकॉर्ड के साथ मैदान में उतरेगा। दूसरी ओर, पाकिस्तान भी माइक हेसन की कोचिंग में अपने टी20 खेल को नए अंदाज़ में गढ़ रहा है।
यह वही दुबई का मैदान है जहां पाकिस्तान ने 2022 में भारत को हराया था और यहीं भारत ने इस साल उन्हें मात दी थी। टॉस यहां बेहद अहम रहेगा, क्योंकि शुरुआती बढ़त खेल की दिशा तय कर सकती है। टॉस में अब लगभग आधा घंटा बाकी है। हर अहम अपडेट की जानकारी के लिए लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें।
पाकिस्तान पारी
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|0
|1
|नाबाद
|3
|4
|कैच
|3
|5
|नाबाद
|6
|5
|अतिरिक्त
|(w 1)
|कुल
|13(2 विकेट; 2.3 Ovs)
पुरूष T20 एशिया कप
Group B
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|अफ़ग़ानिस्तान
|1
|1
|0
|2
|4.700
|श्रीलंका
|1
|1
|0
|2
|2.595
|बांग्लादेश
|2
|1
|1
|2
|-0.650
|हॉन्ग कॉन्ग
|2
|0
|2
|0
|-2.889