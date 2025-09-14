Ind vs Pak, Live updates - हार्दिक पंड्या ने सईम अयूब को किया आउट, भारत की शानदार शुरुआत

स्वागत है दोस्तों! भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच का समय आ गया है। इस साल 23 फरवरी के बाद पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। पिछली भिड़ंत चैंपियंस ट्रॉफी में हुई थी और अब एशिया कप में फिर से मंच सज चुका है। भारत पिछले 11 मुकाबलों में 9-2 से आगे है और पिछले टी20 विश्व कप से अब तक 25-3 के शानदार जीत-हार रिकॉर्ड के साथ मैदान में उतरेगा। दूसरी ओर, पाकिस्तान भी माइक हेसन की कोचिंग में अपने टी20 खेल को नए अंदाज़ में गढ़ रहा है।