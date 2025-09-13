अभिषेक और हारिस पर होंगी सभी की निगाहें

संभावित एकादश

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तान : साहिबज़ादा फ़रहान, सईम अयूब, फ़ख़र ज़मान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ़, शाहीन शाह अफ़रीदी, हैरिस रऊफ़, अबरार अहमद

मौसम और पिच रिपोर्ट

एशिया कप का यह हाई वोल्टेज मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जाएगा इस मैच में मौसम थोड़ा गर्म रह सकता है। तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है तथा ह्यूमिडिटी 61% तक रहेगी। इस मैच में बारिश होने की संभावना काफी कम है। कुल मिलाकर एक T20 मैच के लिए अच्छा वातावरण है।

इस मैदान पर अभी तक खेले गए मैचों में पिच काफ़ी संतुलित नजर आई है। स्पिनर्स ने इस पिच पर अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच इसी मैदान पर खेला है, जिसमें कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे। पाकिस्तान टीम ने भी ओमान के खिलाफ अपना पहला मैच दुबई मैदान पर ही खेला है। दोनों टीमों को पिच और मैदान के बारे में पर्याप्त जानकारी है।