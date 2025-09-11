लिटन के अर्धशतक से एशिया कप में बांग्लादेश की जीत से शुरुआत

बांग्लादेश 144/3 ने (लिटन 59, हृदोय 35, इक़बाल 2-14) ने हॉन्ग कॉन्ग 143/7 (निज़ाकत 42, ज़ीशान 30, तनज़ीम 2-21, तसकीन 2-38, रिशाद 2-31) को सात विकेट से हराया

दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी हुई। उन्होंने उस समय बांग्लादेश को संकट से उबारा, जब उनकी टीम पावरप्ले के दौरान 47 रन पर दो विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। हालांकि इसके बाद लिटन और हृदोय ने पारी को संभाला और टीम को जीत तक ले गए। लिटन तब आउट हुए, जब टीम को सिर्फ़ दो रन की ज़रूरत थी। उन्होंने 39 गेंदों की पारी में छह चौके और एक छक्का लगाया।