परिणाम
तीसरा मैच, ग्रुप बी (N), अबू धाबी, September 11, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
बांग्लादेश की 7 विकेट से जीत, 14 गेंद बाकी

प्लेयर ऑफ़ द मैच
लिटन कुमार दास
, बांग्लादेश
59 (39)
litton-das
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
लिटन कुमार दास
, बांग्लादेश
litton-das
लिटन के अर्धशतक से एशिया कप में बांग्लादेश की जीत से शुरुआत

हॉन्ग कॉन्ग को मिली दूसरी हार, कप्तान लिटन बने बांग्लादेश के हीरो

ESPNcricinfo स्टाफ़
11-Sep-2025 • 2 hrs ago
Litton Das celebrates his fifty, Bangladesh vs Hong Hong, Men's T20 Asia Cup, Abu Dhabi, September 11, 2025

लिटन ने बेहतरीन बल्लेबाज़ी की  •  Associated Press

बांग्लादेश 144/3 ने (लिटन 59, हृदोय 35, इक़बाल 2-14) ने हॉन्ग कॉन्ग 143/7 (निज़ाकत 42, ज़ीशान 30, तनज़ीम 2-21, तसकीन 2-38, रिशाद 2-31) को सात विकेट से हराया
बांग्लादेश ने अबू धाबी में हॉन्ग कान्ग को आसानी से सात विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश की जीत के नायक उनके कप्तान लिटन दास रहे, जिन्होंने 59 रन बनाकर अपनी टीम को जीत की राह दिखाई। जिनका मोहम्मद तौहीद हृदोय ने 35 रन बनाकर अच्छा साथ दिया।
दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी हुई। उन्होंने उस समय बांग्लादेश को संकट से उबारा, जब उनकी टीम पावरप्ले के दौरान 47 रन पर दो विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। हालांकि इसके बाद लिटन और हृदोय ने पारी को संभाला और टीम को जीत तक ले गए। लिटन तब आउट हुए, जब टीम को सिर्फ़ दो रन की ज़रूरत थी। उन्होंने 39 गेंदों की पारी में छह चौके और एक छक्का लगाया।
इससे पहले हॉन्ग कॉन्ग ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 143 पर 7 बनाए। उनकी शुरुआत लड़खड़ाहट भरी रही और शुरुआती विकेट जल्दी गिरे। इसके बाद ज़ीशान अली (30) और निज़ाकत ख़ान (42) ने एक धीमी साझेदारी कर हॉन्ग कॉन्ग की वापसी कराने की कोशिश की।
हॉन्ग कॉन्ग के कप्तान यासिम मुर्तज़ा ने 19 गेंदों में 28 रन बनाए।
बांग्लादेश की तरफ़ से तनज़ीम हसन साक़िब ने अपने पहले स्पेल में 140 किमी प्रति घंटा से ऊपर की रफ़्तार से गेंदबाज़ी की और बाबर हयात (14) और ज़ीशान को आउट किया। हयात को एक स्विंग गेंद ने बोल्ड किया जो मिडिल स्टंप से शुरू होकर उनकी ऑफ़ स्टंप से टकरा गई, जबकि ज़ीशान एक तेज़ गेंद पर आउट हुए जो बल्ले के बीच से टकराकर कवर पर कैच हो गई।
तसकीन अहमद महंगे साबित हुए लेकिन उन्होंने अंशुमन रथ को आउट करके शुरुआती सफलता दिलाई। उन्होंने आख़िरी ओवर में ऐज़ाज़ ख़ान को भी आउट किया।
लेग स्पिनररिशाद हुसैन को पावरप्ले के बाद लाया गया, लेकिन हॉन्ग कॉन्ग के बल्लेबाज़ों ने उन्हें स्वीप और रिवर्स स्वीप से खेलने की कोशिश की। उन्होंने आख़िरकार 19वें ओवर में विकेट लिए, जब उन्होंने निज़ाकत को लॉन्ग-ऑन पर कैच कराया। अगली गेंद पर उन्होंने किंचित शाह को LBW किया।
हॉन्ग कॉन्ग ने आख़िरी छह ओवरों में 54 रन बनाए और उनकी टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची।
Litton DasZeeshan AliNizakat KhanYasim MurtazaTanzim Hasan SakibTaskin AhmedRishad HossainBangladeshHong KongHong Kong vs BangladeshMen's T20 Asia Cup

जीत की संभावना
बांग्लादेश 100%
हॉन्ग कॉन्गबांग्लादेश
100%50%100%हॉन्ग कॉन्ग पारीबांग्लादेश पारी

ओवर 18 • बांग्लादेश 144/3

लिटन कुमार दास b अतीक़ इक़बाल 59 (39b 6x4 1x6 67m) SR: 151.28
W
बांग्लादेश की 7 विकेट से जीत, 14 गेंद बाकी
लिटन के अर्धशतक से एशिया कप में बांग्लादेश की जीत से शुरुआत

लिटन के अर्धशतक से एशिया कप में बांग्लादेश की जीत से शुरुआत

बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 11 वर्ष पहले का कारनामा दोहराना चाहेगा हॉन्ग कॉन्ग

एशिया कप में विजयी आग़ाज़ की तलाश में उतरेगा बांग्लादेश
बांग्लादेश पारी
खिलाड़ीRb
परवेज़ हुसैन इमॉन
कैच1914
तंज़िद हसन
कैच1418
एल के दास
बोल्ड5939
एम टी हृदोय
नाबाद3536
जे अली
नाबाद01
अतिरिक्त(b 4, lb 2, NB 2, w 9)
कुल144(3 विकेट; 17.4 Ovs)
