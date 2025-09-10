बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 11 वर्ष पहले का कारनामा दोहराना चाहेगा हॉन्ग कॉन्ग

टीम न्यूज़ और प्लेइंग इलेवन

बांग्लादेश तीन तेज़ गेंदबाज़ और दो स्पिनर के साथ उतरने का फ़ैसला कर सकती है। उनके पास बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों विभाग में भी विकल्प मौजूद हैं लेकिन उनके परंपरागत प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतरने की संभावना अधिक है।

बांग्लादेश (संभावित XI) : 1 तंज़ीद हसन, 2 परवेज़ हुसैन इमोन, 3 लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), 4 तौहीद हृदोय, 5 शमीम हुसैन, 6 जाकेर अली, 7 महेदी हसन, 8 तंज़ीम हसन, 9 रिशाद हुसैन, 10 तसकीन अहमद, 11 मुस्तफ़िज़ुर रहमान

हॉन्ग कॉन्ग (संभावित XI) : 1 ज़ीशान अली (विकेटकीपर), 2 अंशुमन रथ, 3 बाबर हयात, 4 निज़ाकत ख़ान, 5 कल्हन चल्लू, 6 किंचित शाह, 7 यासिम मुर्तज़ा (कप्तान), 8 एज़ाज़ ख़ान, 9 आयुष शुक्ला, 10 अतीक इक़बाल, 11 एहसान ख़ान

पिच और परिस्थितियां

अबू धाबी में एशिया कप की शुरुआत हाई स्कोरिंग टोटल से हुई। ओस पड़ने के बावजूद अफ़ग़ानिस्तान का गेंदबाज़ी आक्रमण 188 के स्कोर का बचाव करने में सफल रहा। तापमान के 40 डिग्री तक रहने का अनुमान है और मैच की शुरुआत के बाद गर्मी अधिक कम नहीं होने की संभावना है।

अहम तथ्य और आंकड़े