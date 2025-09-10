बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 11 वर्ष पहले का कारनामा दोहराना चाहेगा हॉन्ग कॉन्ग
बांग्लादेश ने अबू धाबी में दो T20I खेले हैं लेकिन उन्हें एक भी मुक़ाबले में जीत हासिल नहीं हुई है
गुरुवार को बांग्लादेश पुरुष T20 एशिया कप 2025 के अपने अभियान का आग़ाज़ हॉन्ग कॉन्ग के ख़िलाफ़ अबू धाबी में करेगा। हॉन्ग कॉन्ग को अपने पहले मुक़ाबले में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ हार मिली थी। इसलिए उनकी कोशिश कुछ वैसा ही प्रदर्शन दोहराने की होगी, जैसा उन्होंने 2014 के T20 विश्व कप में बांग्लादेश को हरा कर किया था। बहरहाल हम इस मुक़ाबले से संबंधित टीम न्यूज़, संभावित प्लेइंग इलेवन और पिच और परिस्थितियों पर एक नज़र डालते हैं।
टीम न्यूज़ और प्लेइंग इलेवन
बांग्लादेश तीन तेज़ गेंदबाज़ और दो स्पिनर के साथ उतरने का फ़ैसला कर सकती है। उनके पास बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों विभाग में भी विकल्प मौजूद हैं लेकिन उनके परंपरागत प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतरने की संभावना अधिक है।
बांग्लादेश (संभावित XI) : 1 तंज़ीद हसन, 2 परवेज़ हुसैन इमोन, 3 लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), 4 तौहीद हृदोय, 5 शमीम हुसैन, 6 जाकेर अली, 7 महेदी हसन, 8 तंज़ीम हसन, 9 रिशाद हुसैन, 10 तसकीन अहमद, 11 मुस्तफ़िज़ुर रहमान
अगर हॉन्ग कॉन्ग अपने प्लेइंग इलेवन में बदलाव करने का मन बनाती है तो उनके पास मार्टीन कोएत्ज़ी और अनस ख़ान के रूप में अनुभवी बल्लेबाज़ मौजूद हैं।
हॉन्ग कॉन्ग (संभावित XI) : 1 ज़ीशान अली (विकेटकीपर), 2 अंशुमन रथ, 3 बाबर हयात, 4 निज़ाकत ख़ान, 5 कल्हन चल्लू, 6 किंचित शाह, 7 यासिम मुर्तज़ा (कप्तान), 8 एज़ाज़ ख़ान, 9 आयुष शुक्ला, 10 अतीक इक़बाल, 11 एहसान ख़ान
पिच और परिस्थितियां
अबू धाबी में एशिया कप की शुरुआत हाई स्कोरिंग टोटल से हुई। ओस पड़ने के बावजूद अफ़ग़ानिस्तान का गेंदबाज़ी आक्रमण 188 के स्कोर का बचाव करने में सफल रहा। तापमान के 40 डिग्री तक रहने का अनुमान है और मैच की शुरुआत के बाद गर्मी अधिक कम नहीं होने की संभावना है।
अहम तथ्य और आंकड़े
- बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 2014 के T20 विश्व कप मुक़ाबले को जीतने वाली टीम से बाबर हयात और निज़ाकत ख़ान अभी भी हॉन्ग कॉन्ग का हिस्सा हैं
- बांग्लादेश ने अबू धाबी में अब तक दोनों T20I 2021 के T20 विश्व कप में खेले थे और बांग्लादेश को दोनों मुक़ाबले में हार मिली थी
- इस साल बांग्लादेश के लिए अब तक T20I में सर्वाधिक छक्के क्रमश: तंज़ीद हसन (23) और परवेज़ हुसैन इमोन (22) ने लगाए हैं