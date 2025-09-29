क्रिस वोक्स ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

जुलाई के अंत में भारत के ख़िलाफ़ पांचवें टेस्ट मैच में कंधे की हड्डी में आई चोट के बाद फ़िटनेस हासिल करने की जद्दोजहद के बाद वोक्स को पिछले हफ़्ते इंग्लैंड की ऐशेज़ टीम से बाहर कर दिया गया था। इंग्लैंड पुरुष टीम के प्रबंध निदेशक रॉब की ने बाद में कहा कि वोक्स "हमारी योजनाओं में बिल्कुल भी नहीं हैं" और अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी कर संन्यास लेने की घोषणा की है।

इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड की जर्सी में उनका अंतिम प्रदर्शन - 62 टेस्ट, 122 वनडे और 33 T20 मैचों के बाद - ओवल टेस्ट में 11वें नंबर पर बल्लेबाज़ी करने के लिए जाना था, जिसमें उन्होंने अपनी बांह में स्लिंग बांध रखी थी, और पांचवें दिन सीरीज़ जीतने में मदद करने का एक व्यर्थ प्रयास किया था।

उन्होंने कहा, "वह क्षण आ गया है, और मैंने तय कर लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का यही सही समय है।"

"इंग्लैंड के लिए खेलना एक ऐसी चीज़ थी जिसका मैं बचपन से ही सपना देखता था, और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने उन सपनों को जीया। पिछले 15 सालों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना, थ्री लायंस जर्सी पहनना और टीम के साथियों के साथ मैदान साझा करना, जिनमें से कई मेरे आजीवन दोस्त बन गए हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं बहुत गर्व के साथ याद करूंगा।

"2011 में ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करना कल की ही बात लगती है, लेकिन जब आप लुत्फ़ उठा रहे होते हैं तो समय का पता नहीं चलता है। दो विश्व कप जीतना और कुछ शानदार ऐशेज़ सीरीज़ का हिस्सा बनना, ऐसा कुछ है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और अपने साथियों के साथ वो यादें और जश्न हमेशा मेरे साथ रहेंगे।

"मेरे मम्मी-पापा, मेरी पत्नी एमी और हमारी बेटियों लैला और एवी, इतने सालों तक आपके अटूट प्यार, समर्थन और त्याग के लिए शुक्रिया। आपके बिना यह सब संभव नहीं होता।"

दो बार विश्व कप जीतने वाले वोक्स 2023 ऐशेज़ के दौरान इंग्लैंड के प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुने गए थे। उन्होंने सीरीज़ के बीच में ही वापसी करते हुए 2-0 से पिछड़ने के बाद ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, 2025-26 के दौरे में उनके शामिल होने पर उसी समय संदेह के बादल छा गए जब ओवल में पहले दिन वह अपना कंधा पकड़े मैदान से बाहर चले गए।