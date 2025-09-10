एशिया कप में विजयी आग़ाज़ की तलाश में उतरेगा बांग्लादेश
बांग्लादेश की टीम ने अपनी पिछले तीन T20 सीरीज़ जीते हैं और एशिया कप में भी वह इसी लय में बने रहना चाहेंगे
एशिया कप 2025 का सफ़र अब तीसरे मैच तक पहुंच चुका है, जहां बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग का मुक़बला है। बांग्लादेश के लिए टूर्नामेंट के इस संस्करण में यह पहला मैच होगा, जबकि हॉन्ग कॉन्ग के लिए यह दूसरा मैच होगा। पहले मैच में उन्हें अफ़ग़ानिस्तान के हाथों 94 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था।
अफ़ग़ानिस्तान की तरह ही बांग्लादेश की टीम भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी, जो लगातार तीन T20I सीरीज़ जीत कर इस टूर्नामेंट में पहुंच रही है। हालांकि बांग्लादेश इस मैच को कहीं से भी आसान जीत के तौर पर नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि 11 साल पहले इसी टीम ने उन्हें T20 विश्व कप में मात दी थी।
वह यादगार मैच 2014 में चिटगांव में खेला गया था, जब मेज़बान टीम दो विकेट से हार गई थी। उस जीत के हॉन्ग कॉन्ग के दो खिलाड़ी आज भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद से उन्होंने पूर्ण सदस्य टीमों के ख़िलाफ़ सिर्फ़ 11 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं।
मंगलवार को अफ़ग़ानिस्तान के विरुद्ध उनका प्रदर्शन काफ़ी ख़राब था। उनके मीडियम पेसरों ने खू़ब रन लुटाए, हालांकि बाद में स्पिनरों एहसान ख़ान, यासिम मुर्तज़ा और किंचित शाह ने टीम की थोड़ी वापसी कराई। इसके बावजूद अफ़ग़ानिस्तान ने 20 ओवर में 188/6 बना डाले। जवाब में हॉन्ग कॉन्ग ने सिर्फ़ 94 रन बनाए।
उनके शीर्ष छह में से सिर्फ़ एक बल्लेबाज़ ही दोहरे अंक तक पहुंचा। लगातार विकेट गिरने से बाबर हयात को अपनी आक्रामकता रोकनी पड़ी। निज़ाक़त ख़ान और कल्हन चल्लू रन आउट हुए, जबकि अफ़ग़ानिस्तान ने दो कैच भी छोड़े। लेकिन सिर्फ़ बाबर का अकेला संघर्ष बांग्लादेश जैसी टीम के ख़िलाफ़ काफ़ी नहीं होगा, जो शुरुआती दस ओवर में विकेट लेने के इरादे से उतरेगी।
बांग्लादेश की गेंदबाज़ी पारी के पहले हिस्से में काफ़ी स्थिर रही है। तेज़ गेंदबाज़ी की अगुवाई तसकीन अहमद करेंगे, जबकि ऑफ़स्पिनर महेदी हसन पावरप्ले में गेंदबाज़ी करने के लिए पहचाने जाते हैं। डेथ ओवर्स में मुस्तफ़िज़ुर रहमान अहम भूमिका निभाएंगे, उनके साथ तंज़ीम हसन शाकिब के खेलने की संभावना है। लेगस्पिनर रिशाद हुसैन को भी शुरुआती ओवरों में इस्तेमाल करने का इरादा टीम का होगा।
अबू धाबी की बल्लेबाज़ी पिच पर बांग्लादेश अपने खेल में और आक्रामकता ला सकता है। पिछले 18 महीनों में टीम ने बड़े शॉट खेलने की कला पर ख़ूब काम किया है। विशेषकर ओपनर तंज़ीद हसन और परवेज़ हुसैन इमोन पावरप्ले में रन बनाने में माहिर साबित हुए हैं। वहीं शमीम हसन और जाकिर अली डेथ ओवर्स में अपनी हिटिंग से लगातार प्रभावित कर रहे हैं।
हालिया प्रदर्शन
बांग्लादेश: WWLWW
हॉन्ग कॉन्ग: LLWWL
बांग्लादेश की टीम T20 फ़ॉर्मैट में काफ़ी अच्छी लय में है। पहले उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी अच्छी टीम को तीन मैचों की सीरीज़ में मात दी। उसके बाद उन्होंने नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ भी सीरीज़ जीता। कुल मिला कर बांग्लादेश की टीम अभी एक अच्छी लय मे हैं, जिसे वह इस टूर्नामेंट में भी जारी रखना चाहेंगे।
वहीं हॉन्ग कॉन्ग को पहले मैच में भले ही हार मिली थी लेकिन उनके पास वापसी करने का अच्छा-ख़ासा मौक़ा है। हॉन्ग कॉन्ग ने एशिया कप से पहले कई टूर्नामेंटों में उतार-चढ़ाव भरा सफ़र तय किया। मार्च में मलेशिया में त्रिकोणीय सीरीज़ खेली, फ़ाइनल में पहुंचे लेकिन बहरीन से हार गए। अप्रैल में घरेलू चतुष्कोणीय सीरीज़ में कुवैत से हार और कतर पर जीत मिली, नेपाल के ख़िलाफ़ मैच बारिश से रद्द हुआ और वे तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद एशिया पैसिफ़िक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफ़ी में उन्होंने समोआ और सिंगापुर को हराया, मगर मलेशिया से तीन बार हारे और फ़ाइनल में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर, टीम ने तैयारी तो की है लेकिन निरंतरता अभी भी चिंता का विषय है।