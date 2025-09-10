एशिया कप में विजयी आग़ाज़ की तलाश में उतरेगा बांग्लादेश

वह यादगार मैच 2014 में चिटगांव में खेला गया था, जब मेज़बान टीम दो विकेट से हार गई थी। उस जीत के हॉन्ग कॉन्ग के दो खिलाड़ी आज भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद से उन्होंने पूर्ण सदस्य टीमों के ख़िलाफ़ सिर्फ़ 11 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं।

मंगलवार को अफ़ग़ानिस्तान के विरुद्ध उनका प्रदर्शन काफ़ी ख़राब था। उनके मीडियम पेसरों ने खू़ब रन लुटाए, हालांकि बाद में स्पिनरों एहसान ख़ान, यासिम मुर्तज़ा और किंचित शाह ने टीम की थोड़ी वापसी कराई। इसके बावजूद अफ़ग़ानिस्तान ने 20 ओवर में 188/6 बना डाले। जवाब में हॉन्ग कॉन्ग ने सिर्फ़ 94 रन बनाए।

उनके शीर्ष छह में से सिर्फ़ एक बल्लेबाज़ ही दोहरे अंक तक पहुंचा। लगातार विकेट गिरने से बाबर हयात को अपनी आक्रामकता रोकनी पड़ी। निज़ाक़त ख़ान और कल्हन चल्लू रन आउट हुए, जबकि अफ़ग़ानिस्तान ने दो कैच भी छोड़े। लेकिन सिर्फ़ बाबर का अकेला संघर्ष बांग्लादेश जैसी टीम के ख़िलाफ़ काफ़ी नहीं होगा, जो शुरुआती दस ओवर में विकेट लेने के इरादे से उतरेगी।

हालिया प्रदर्शन

बांग्लादेश: WWLWW

हॉन्ग कॉन्ग: LLWWL

बांग्लादेश की टीम T20 फ़ॉर्मैट में काफ़ी अच्छी लय में है। पहले उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी अच्छी टीम को तीन मैचों की सीरीज़ में मात दी। उसके बाद उन्होंने नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ भी सीरीज़ जीता। कुल मिला कर बांग्लादेश की टीम अभी एक अच्छी लय मे हैं, जिसे वह इस टूर्नामेंट में भी जारी रखना चाहेंगे।