रिपोर्ट

तीन ऑलराउंडरों ने लिखी भारत की अनोखी जीत की दास्तान

अमनजोत, स्नेह और दीप्ति ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारत को वनडे विश्व कप के पहले मैच में जीत दिलाई

राजन राज
30-Sep-2025 • 2 hrs ago
Amanjot Kaur and Deepti Sharma put on a crucial 103-run stand, India vs Sri Lanka, Women's ODI World Cup, Guwahati, September 30, 2025

Amanjot Kaur और Deepti Sharma के बीच 103 रनों की साझेदारी हुई  •  Getty Images

भारत 269 पर 8 (अमनजोत 57, दीप्ति 53 और रनावीरा 46 पर 4) ने श्रीलंका 211 (अतापत्तू 43, समाराविक्रमा 29 और दीप्ति 54 पर 3) को DLS पद्धति से 59 रनों से हराया
वनडे विश्व कप 2025 के पहले मुक़ाबले में मेज़बान भारत ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर ली है। टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम के लिए यह मैच काफ़ी अहम था, ख़ासकर इसलिए क्योंकि पहली पारी में टीम एक समय बेहद मुश्किल में थी, जब 124 के स्कोर पर छह विकेट गिर चुके थे। लेकिन इस कठिन परिस्थिति से अमनजोत कौर, स्नेह राणा, और दीप्ति शर्मा ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए टीम को न सिर्फ़ मज़बूत स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि गेंदबाज़ी में भी जीत की नींव रखी।
अमनजोत ने 57 रनों की जुझारू पारी खेली, वहीं दीप्ति ने 53 रनों का अहम योगदान दिया। अंत में राणा ने लगभग परफ़ेक्ट फ़िनिशिंग देते हुए केवल 13 गेंदों में 26 रन बनाए। इन तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर न सिर्फ़ बल्ले से मोर्चा संभाला, बल्कि गेंदबाज़ी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारत को यह मैच 59 रनों से (DLS प्रणाली के तहत) जिताया।
श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया था, जो शुरुआती 30 ओवरों तक पूरी तरह से सही साबित हो रहा था। भारत की इन-फ़ॉर्म बल्लेबाज़ स्मृति मांधना सिर्फ़ आठ के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गईं। इसके बाद प्रतिका रावल और हरलीन देओल के बीच 67 रनों की अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन प्रतिका एक बेहतरीन शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाईं और 37 रन बनाकर आउट हो गईं।
इसके तुरंत बाद, 39 वर्षीय इनोका रनावीरा ने 26वें ओवर में विकेटों के पतझड़ की शुरुआत की। उन्होंने पहले देओल को आउट किया, फिर जेमिमाह रॉड्रिग्स को बोल्ड किया, और उसी ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी कीपर के हाथों कैच कराते हुए भारत को पूरी तरह से बैकफ़ुट पर धकेल दिया। इस झटके के बाद ऐसा लगा कि भारत शायद ही 200 के आंकड़े को पार कर पाएगा।

फ़ाइटबैक वाली कहानी: दीप्ति का स्वीप और अमनजोत की आक्रामकता

छह विकेट गंवाने के बाद, अमनजोत और दीप्ति शर्मा के बीच 103 रनों की अहम साझेदारी हुई। दीप्ति ने लय में दिख रहीं श्रीलंकाई स्पिनरों की लेंथ को बिगाड़ने के लिए लगातार स्वीप शॉट्स का सहारा लिया। 2024 की शुरुआत से दीप्ति ने स्वीप शॉट पर काफ़ी भरोसा किया है, उनके लगभग 42.8% रन इसी शॉट से आए हैं।
दूसरी ओर, अमनजोत बीच-बीच में आक्रामक शॉट लगाकर स्कोरबोर्ड को तेज़ी से चला रही थीं। 35वें ओवर में उन्होंने पारी का पहला सिक्सर लगाया, जो उनके वनडे करियर का भी पहला सिक्सर था।
दोनों खिलाड़ियों की यह साझेदारी 44वें ओवर तक चली और भारत का स्कोर 227 तक पहुंच चुका था। अमनजोत 57 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। वह विश्व कप में नंबर आठ पर आकर अर्धशतक लगाने वाली सिर्फ़ दूसरी बल्लेबाज़ हैं, और यह किसी भी नंबर आठ बल्लेबाज़ का विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है।
इसके बाद, राणा ने केवल 13 गेंदों में 26 रन बनाकर भारत को 269 के मज़बूत स्कोर तक पहुंचाया।

अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई श्रीलंका

बारिश के कारण डकवर्थ-लुईस (DLS) प्रणाली के तहत श्रीलंका के सामने 47 ओवरों में 271 रनों का लक्ष्य रखा गया। श्रीलंका की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही, और 15वें ओवर में वे सिर्फ़ एक विकेट के नुक़सान पर 82 के स्कोर तक पहुंच चुके थे।
लेकिन अनुभवी चमरी अतापत्तू जब अच्छी लय में दिख रही थीं, तभी दीप्ति ने उन्हें बोल्ड करके मैच का रुख़ फिर से भारत की तरफ़ मोड़ दिया। इसके बाद श्रीलंका के विकेट लगातार गिरते रहे।
भारतीय ऑलराउंडरों ने गेंद से भी अपना कमाल जारी रखा। अर्धशतक बनाने वाली अमनजोत ने एक विकेट झटका, वहीं स्नेह राणा ने भी दो अहम विकेट लिए। युवा क्रांति गौड़ और श्री चरणी को भी एक-एक विकेट मिला। भारत ने वहां से श्रीलंका को कभी वापसी करने का मौक़ा नहीं दिया और DLS के तहत यह मैच 59 रनों से जीत लिया।
Amanjot KaurSneh RanaDeepti SharmaIndia WomenIND Women vs SL WomenICC Women's World Cup

राजन राज ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं

ICC महिला विश्व कप

टीमMWLअंकNRR
IND-W11021.255
SL-W1010-1.255
AUS-W-----
BAN-W-----
ENG-W-----
NZ-W-----
PAK-W-----
SA-W-----
पूरी तालिका