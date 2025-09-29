आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम जीत के साथ करना चाहेगी शुरुआत

आमतौर पर हर टूर्नामेंट की तुलना उसके पिछले संस्करण से की जाती है, लेकिन महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 इस मामले में एक अपवाद है। 2022 संस्करण के बाद से सभी आठ भागीदार टीमों ने लगातार वनडे मुक़ाबले खेले हैं, जिससे उनकी तैयारी कहीं अधिक पुख़्ता है। इस दौरान सबसे कम 28 मैच बांग्लादेश ने खेले हैं। यह तैयारी 2022 संस्करण से बिल्कुल अलग है, जब कोविड-19 ने टूर्नामेंट की तैयारियों पर बड़ा असर छोड़ा था।

भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहले मैच की पूर्व संध्या पर कहा, "पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद हमने ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेला है। और हमने ज़्यादातर मैच जीते भी हैं। इसने हमें निश्चित तौर पर वनडे क्रिकेट में अच्छा करने का आत्मविश्वास दिया है। अब हमारे पास बहुत अनुभव है। यह ग्रुप कई सालों से साथ खेल रहा है। अब हमारे पास कहीं ज़्यादा स्पष्टता है।"

भारतीय टीम ने अपना अभ्यास दो हिस्सों में किया। पहले एक घंटे उन्होंने मुख्य मैदान में फ़ील्डिंग का अभ्यास किया और उसके बाद वे मैदान से बाहर लगाए गए नेट्स में पहुँचे, जहाँ उन्होंने जमकर बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी का अभ्यास किया।

श्रीलंका की टीम ने वॉर्म अप और हल्की-फुल्की फ़ील्डिंग अभ्यास के लिए मुख्य मैदान का प्रयोग किया और उसके बाद कुछ घंटे बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी में बिताए।

हालिया प्रदर्शन

भारत ने अपनी हालिया वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेली थी। वह सीरीज़ भले ही भारतीय टीम हार गई थी लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी थी। उससे पहले भारत ने इंग्लैंड में वनडे सीरीज़ जीता था। कुल मिला कर इस साल उन्होंने वनडे में अच्छा खेल दिखाया है, जिसमें श्रीलंका और साउथ अफ़्रीका के साथ खेली गई त्रिकोणीय सीरीज़ में जीत भी शामिल है।

श्रीलंका की टीम ने अभ्यास मैचों के दौरान भले ही एक भी मैच नहीं जीता हो, लेकिन त्रिकोणीय सीरीज़ के दौरान उन्होंने भारत के साथ फ़ाइनल खेला था। श्रीलंका की कप्तान चमरी अतापत्तू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी टीम हालिया समय में एक ऐसी इकाई बनकर उभरी है, जो सिर्फ़ उन्हीं पर निर्भर नहीं है। उनके कई युवा खिलाड़ियों ने अच्छी लय दिखाई है, जो टीम के लिए सबसे सकारात्मक पहलू है।

पिच और परिस्थिति

गुवाहाटी की पिच पर पहली नज़र में कोई घास नहीं दिखी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शुरुआत में यह बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन धीरे-धीरे इस पर स्पिन गेंदबाज़ों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को गुवाहाटी का तापमान 32 डिग्री तक जा सकता है, जो खिलाड़ियों के लिए एक चुनौती होगी।

भारत (संभावित XI) : भारत (संभावित): 1 स्मृति मांधना, 2 प्रतिका रावल, 3 हरलीन देओल, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 जेमिमाह रॉड्रिग्स, 6 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 7 दीप्ति शर्मा, 8 अमनजोत कौर/राधा यादव, 9 स्नेह राणा, 10 क्रांति गौड़, 11 रेणुका सिंह