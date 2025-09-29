मैच (6)
NEP vs WI (2)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)
एशिया कप (1)
IND-A vs AUS-A (1)
ZIM-W vs UAE-W (1)
पहला मैच (D/N), गुवाहाटी, September 30, 2025, ICC महिला विश्व कप
भारत महिला Flagभारत महिला
श्रीलंका महिला Flagश्रीलंका महिला
कल
9:30 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

प्रीव्यू

आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम जीत के साथ करना चाहेगी शुरुआत

महिला वनडे विश्व कप 2025 के पहले मैच में भारत का सामना श्रीलंका से होगा

राजन राज
29-Sep-2025 • 1 hr ago
Arundhati Reddy bowls at the nets, India vs Sri Lanka, Women's ODI World Cup, Guwahati, September 29, 2025

मैच की पूर्व संध्या पर नेट्स में अभ्यास करतीं Arundhati Reddy  •  ICC/Getty Images

महिला वनडे विश्व कप 2025 की शुरुआत मंगलवार को मेज़बान भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच से हो रही है। गुवाहाटी का ACA स्टेडियम इस मैच का आयोजन कर रहा है, जो 2019 के बाद पहली बार भारतीय महिला टीम के किसी अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबले की मेज़बानी करेगा।
आमतौर पर हर टूर्नामेंट की तुलना उसके पिछले संस्करण से की जाती है, लेकिन महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 इस मामले में एक अपवाद है। 2022 संस्करण के बाद से सभी आठ भागीदार टीमों ने लगातार वनडे मुक़ाबले खेले हैं, जिससे उनकी तैयारी कहीं अधिक पुख़्ता है। इस दौरान सबसे कम 28 मैच बांग्लादेश ने खेले हैं। यह तैयारी 2022 संस्करण से बिल्कुल अलग है, जब कोविड-19 ने टूर्नामेंट की तैयारियों पर बड़ा असर छोड़ा था।
भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहले मैच की पूर्व संध्या पर कहा, "पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद हमने ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेला है। और हमने ज़्यादातर मैच जीते भी हैं। इसने हमें निश्चित तौर पर वनडे क्रिकेट में अच्छा करने का आत्मविश्वास दिया है। अब हमारे पास बहुत अनुभव है। यह ग्रुप कई सालों से साथ खेल रहा है। अब हमारे पास कहीं ज़्यादा स्पष्टता है।"
इसका असर सोमवार को ACA स्टेडियम में साफ़ दिखा। गेंदबाज़ी की तैयारी करते हुए जब स्नेह राणा ने कोई ग़लती की तो तुरंत गेंदबाज़ी कोच अविष्कार साल्वी ने उन्हें सुधारा। साल्वी ने राणा की ऑफ़स्पिन ग्रिप की नकल की और उनकी ओर गेंद फेंकी। वहीं क्रांति गौड़ पूरे जोश में थीं। वह बेहतरीन लय के साथ कमाल की गेंदबाज़ी कर रही थीं। साल्वी उन्हें अलग-अलग परिस्थितियां और छोटे-छोटे टास्क दे रहे थे।
भारतीय टीम ने अपना अभ्यास दो हिस्सों में किया। पहले एक घंटे उन्होंने मुख्य मैदान में फ़ील्डिंग का अभ्यास किया और उसके बाद वे मैदान से बाहर लगाए गए नेट्स में पहुँचे, जहाँ उन्होंने जमकर बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी का अभ्यास किया।
श्रीलंका की टीम ने वॉर्म अप और हल्की-फुल्की फ़ील्डिंग अभ्यास के लिए मुख्य मैदान का प्रयोग किया और उसके बाद कुछ घंटे बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी में बिताए।

हालिया प्रदर्शन

भारत ने अपनी हालिया वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेली थी। वह सीरीज़ भले ही भारतीय टीम हार गई थी लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी थी। उससे पहले भारत ने इंग्लैंड में वनडे सीरीज़ जीता था। कुल मिला कर इस साल उन्होंने वनडे में अच्छा खेल दिखाया है, जिसमें श्रीलंका और साउथ अफ़्रीका के साथ खेली गई त्रिकोणीय सीरीज़ में जीत भी शामिल है।
श्रीलंका की टीम ने अभ्यास मैचों के दौरान भले ही एक भी मैच नहीं जीता हो, लेकिन त्रिकोणीय सीरीज़ के दौरान उन्होंने भारत के साथ फ़ाइनल खेला था। श्रीलंका की कप्तान चमरी अतापत्तू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी टीम हालिया समय में एक ऐसी इकाई बनकर उभरी है, जो सिर्फ़ उन्हीं पर निर्भर नहीं है। उनके कई युवा खिलाड़ियों ने अच्छी लय दिखाई है, जो टीम के लिए सबसे सकारात्मक पहलू है।

पिच और परिस्थिति

गुवाहाटी की पिच पर पहली नज़र में कोई घास नहीं दिखी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शुरुआत में यह बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन धीरे-धीरे इस पर स्पिन गेंदबाज़ों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को गुवाहाटी का तापमान 32 डिग्री तक जा सकता है, जो खिलाड़ियों के लिए एक चुनौती होगी।
भारत (संभावित XI) : भारत (संभावित): 1 स्मृति मांधना, 2 प्रतिका रावल, 3 हरलीन देओल, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 जेमिमाह रॉड्रिग्स, 6 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 7 दीप्ति शर्मा, 8 अमनजोत कौर/राधा यादव, 9 स्नेह राणा, 10 क्रांति गौड़, 11 रेणुका सिंह
श्रीलंका (संभावित XI) : 1 हासिनी परेरा, 2 चमरी अतापत्तू (कप्तान), 3 हर्षिता समरविक्रमा, 4 विशमी गुणरत्ने, 5 कविशा दिलहारी, 6 अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), 7 नीलाक्षिका सिल्वा, 8 सुगंधिका कुमारी, 9 इनोका राणावीरा, 10 मल्की मदारा/अचिनी कुलसुरिया, 11 उदेशिका प्रबोधनी
राजन राज ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं

मैच न्यूज़

हरमनप्रीत: खिलाड़ियों को अपनी भूमिका की समझ हमारी सबसे बड़ी ताक़त है

भारतीय कप्तान ने वनडे विश्व कप 2025 के पहले मैच की पूर्व संध्या कहा है कि स्पिनर हमारी ताक़त हैं लेकिन हम अपनी रणनीति में बदलाव भी कर सकते हैं

आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम जीत के साथ करना चाहेगी शुरुआत

महिला वनडे विश्व कप 2025 के पहले मैच में भारत का सामना श्रीलंका से होगा

अफ़ग़ानिस्तान की महिला खिलाड़ी विश्व कप का पहला मैच देखेंगी

खिलाड़ियों को भारतीय घरेलू टीमों ख़िलाफ़ कुछ मैचों में भी भाग लेना है

गुवाहाटी का ग़म और उम्मीद: ज़ुबीन की यादों के साए में महिला विश्व कप का आग़ाज़

आमतौर पर बड़े टूर्नामेंट जश्न से शुरू होते हैं, लेकिन इस बार आग़ाज़ श्रद्धांजलि के साथ होगा लेकिन असम क्रिकेट एसोशिएसन इस आयोजन के ज़रिए महिला क्रिकेट को एक अलग स्तर तक लेकर जाना चाहता है

