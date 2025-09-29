मैच (9)
ख़बरें

अफ़ग़ानिस्तान की महिला खिलाड़ी विश्व कप का पहला मैच देखेंगी

खिलाड़ियों को भारतीय घरेलू टीमों ख़िलाफ़ कुछ मैचों में भी भाग लेना है

ESPNcricinfo स्टाफ़
29-Sep-2025 • 1 hr ago
Afghanistan Women's players share a laug, Afghanistan Women's XI and Cricket Without Borders XI, Melbourne, January 30, 2025

अभी की स्थिति के अनुसार अफ़ग़ानिस्तान की महिला क्रिकेटरों को भारतीय घरेलू टीम के ख़िलाफ़ कुछ मैच भी खेलने हैं  •  Martin Keep/AFP/Getty Images

जब भारत महिला विश्व कप 2025 के उद्घाटन मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा, तो सबकी नज़रें सिर्फ़ मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर मौजूद खिलाड़ियों पर भी होंगी।
अफ़ग़ानिस्तान की महिला क्रिकेटरों का एक समूह, जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में निर्वासन में रह रहा है, गुवाहाटी के असम क्रिकेट संघ (ACA) स्टेडियम में मौजूद रहेगा, जो उन्हें वैश्विक खेल से जोड़ने के पहले प्रयासों में से एक है। यह खिलाड़ी अफ़ग़ानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं क्योंकि उन्हें ACB से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन वे ऑस्ट्रेलिया में लीग संरचनाओं में खेल रही हैं। खेल में उनकी कोई औपचारिक भूमिका नहीं होगी, जहां उनका स्वागत दर्शकों के रूप में किया जाएगा।
ACA अध्यक्ष तरंगा गोगोई ने ESPNcricinfo को बताया, "[BCCI सचिव] देवजीत सैकिया को इस बारे में पूरी जानकारी है। वह हमें मार्गदर्शन देंगे और हम और जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अफ़ग़ानिस्तान की खिलाड़ी कल यहां आएंगी और हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे।"
अफ़ग़ानिस्तान की खिलाड़ियों के विश्व कप दौरे से जुड़ी जानकारी गुप्त रखी गई है और ICC ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, इस साल अप्रैल में, ICC ने पुष्टि की थी कि वह अफ़ग़ानिस्तान की महिला क्रिकेटरों की मदद के लिए एक "समर्पित टास्क फ़ोर्स" बनाएगी, जिसमें कोचिंग और मेंटरशिप शामिल होगी। इस पहल के लिए धन ICC और तीन सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड: BCCI, ECB और CA द्वारा प्रदान किया जाएगा, लेकिन सटीक राशि का खुलासा कभी नहीं किया गया।
अफ़ग़ानिस्तान की निर्वासित महिला क्रिकेटरों के विश्व कप में भाग लेने के विचार पर जुलाई में ICC के वार्षिक सम्मेलन में मुहर लगी थी। उस समय, क्रिकेटरों के लिए बेंगलुरु में एक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने की एक योजना बनाई गई थी, जहां टूर्नामेंट का पहला मैच होना था, भारतीय घरेलू टीमों के ख़िलाफ़ खेलना था और फिर कुछ विश्व कप मैचों को अटेंड करना था। वर्तमान स्थिति के अनुसार, खिलाड़ियों को अभी भी कुछ मैचों में खेलना है, लेकिन टूर्नामेंट के पहले मैच के अलावा किसी अन्य मैच को नहीं देख पाएंगी, हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है।
यह भी समझा जाता है कि अफ़ग़ानिस्तान की महिलाओं के भारत आगमन के बारे में प्रचार का अभाव, अफ़ग़ानिस्तान सरकार की किसी भी जवाबी कार्रवाई के प्रति ICC के सतर्क रुख़ का नतीजा है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से लगातार अलग-थलग किया जा रहा है, वे विश्वविद्यालय या माध्यमिक विद्यालय नहीं जा सकतीं और उनकी आवाज़ सार्वजनिक रूप से नहीं सुनी जा सकती। इस वजह से, 2020 में 25 खिलाड़ियों के साथ अनुबंध करने के बावजूद, ACB महिला टीम को मंज़ूरी नहीं दे पा रहा है।
इनमें से ज़्यादातर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, लेकिन कुछ यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में भी रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली सभी खिलाड़ी भारत नहीं आ पाई हैं क्योंकि कुछ को वीज़ा संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ी जनवरी में अफ़ग़ानिस्तान इलेवन और क्रिकेट विदाउट बॉर्डर्स के बीच हुए एक प्रदर्शनी मैच में खेली थीं।
