मैच (9)
एशिया कप (1)
NEP vs WI (2)
महिला विश्व कप (1)
ICC Women's WC (Warm-up) (2)
IND-A vs AUS-A (1)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)
ZIM-W vs UAE-W (1)
ख़बरें

पीठ की चोट के चलते अल्ज़ारी जोसेफ़ भारत के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से बाहर

होल्डर द्वारा नियोजित चिकित्सा प्रक्रिया का हवाला देते हुए इनकार करने के बाद ब्लेड्स को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है

ESPNcricinfo स्टाफ़
29-Sep-2025 • 1 hr ago
Alzarri Joseph trapped Usman Khawaja lbw, West Indies vs Australia, 2nd Test, St George's, 1st day, July 3, 2025

Alzarri Joseph की जगह जेडाया ब्लेड्स को टीम में शामिल किया गया है  •  Associated Press

पीठ के निचले हिस्से में चोट के चलते वेस्टइंडीज़ के तेज़ गेंदबाज़ अल्ज़ारी जोसेफ़ भारत के ख़िलाफ़ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए हैं।
CWI की सोमवार को जारी रिलीज़ के अनुसार, जेसन होल्डर, जो वर्तमान में UAE में नेपाल ख़िलाफ़ तीन मैचों की T20 सीरीज़ के लिए टीम के साथ हैं, ने एक नियोजित चिकित्सा प्रक्रिया का हवाला देते हुए जोसेफ़ की जगह लेने से इनकार कर दिया।
इसलिए वेस्टइंडीज़ ने जोसेफ़ की जगह बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ जेडाया ब्लेड्स को टीम में शामिल किया है। 23 वर्षीय ब्लेड्स भी UAE में हैं और मंगलवार को होने वाले तीसरे T20 मैच के बाद टेस्ट टीम से जुड़ेंगे।
ब्लेड्स ने टेस्ट क्रिकेट में कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन अब तक तीन वनडे और चार T20 मैच खेल चुके हैं। 13 प्रथम श्रेणी मैचों में उन्होंने 35.91 की औसत से 35 विकेट लिए हैं।
जोसेफ़ की अनुपस्थिति से वेस्टइंडीज़ का तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण काफ़ी कमज़ोर हो गया है। पिछले हफ़्ते, शमार जोसेफ़ चोट के कारण बाहर हो गए थे और उनकी जगह नए तेज़ गेंदबाज़ योहान लेन को शामिल किया गया था। उनके मौजूदा तेज़ गेंदबाज़ी विकल्पों में, जेडन सील्स एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा टेस्ट खेले हैं। स्पिन विभाग में, उनके पास जोमेल वारिकन, खारी पिएर और कप्तान रॉस्टन चेज़ हैं।
सीरीज़ का पहला टेस्ट 2 अक्तूबर को अहमदाबाद में शुरू होगा।

भारत के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए वेस्टइंडीज़ का दल

रॉस्टन चेज़ (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), केवलन एंडरसन, ऐलेक ऐथनेज़, जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, जस्टीन ग्रीव्स, शे होप, टेविन इमलाक, जोहान लेन, जेडाया ब्लेड्स, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पिएर, जेडन सील्स

Alzarri JosephWest IndiesICC World Test ChampionshipWest Indies tour of India

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback