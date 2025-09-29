पीठ की चोट के चलते अल्ज़ारी जोसेफ़ भारत के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से बाहर
होल्डर द्वारा नियोजित चिकित्सा प्रक्रिया का हवाला देते हुए इनकार करने के बाद ब्लेड्स को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है
पीठ के निचले हिस्से में चोट के चलते वेस्टइंडीज़ के तेज़ गेंदबाज़ अल्ज़ारी जोसेफ़ भारत के ख़िलाफ़ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए हैं।
CWI की सोमवार को जारी रिलीज़ के अनुसार, जेसन होल्डर, जो वर्तमान में UAE में नेपाल ख़िलाफ़ तीन मैचों की T20 सीरीज़ के लिए टीम के साथ हैं, ने एक नियोजित चिकित्सा प्रक्रिया का हवाला देते हुए जोसेफ़ की जगह लेने से इनकार कर दिया।
इसलिए वेस्टइंडीज़ ने जोसेफ़ की जगह बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ जेडाया ब्लेड्स को टीम में शामिल किया है। 23 वर्षीय ब्लेड्स भी UAE में हैं और मंगलवार को होने वाले तीसरे T20 मैच के बाद टेस्ट टीम से जुड़ेंगे।
ब्लेड्स ने टेस्ट क्रिकेट में कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन अब तक तीन वनडे और चार T20 मैच खेल चुके हैं। 13 प्रथम श्रेणी मैचों में उन्होंने 35.91 की औसत से 35 विकेट लिए हैं।
जोसेफ़ की अनुपस्थिति से वेस्टइंडीज़ का तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण काफ़ी कमज़ोर हो गया है। पिछले हफ़्ते, शमार जोसेफ़ चोट के कारण बाहर हो गए थे और उनकी जगह नए तेज़ गेंदबाज़ योहान लेन को शामिल किया गया था। उनके मौजूदा तेज़ गेंदबाज़ी विकल्पों में, जेडन सील्स एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा टेस्ट खेले हैं। स्पिन विभाग में, उनके पास जोमेल वारिकन, खारी पिएर और कप्तान रॉस्टन चेज़ हैं।
सीरीज़ का पहला टेस्ट 2 अक्तूबर को अहमदाबाद में शुरू होगा।