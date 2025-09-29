पीठ की चोट के चलते अल्ज़ारी जोसेफ़ भारत के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से बाहर

ब्लेड्स ने टेस्ट क्रिकेट में कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन अब तक तीन वनडे और चार T20 मैच खेल चुके हैं। 13 प्रथम श्रेणी मैचों में उन्होंने 35.91 की औसत से 35 विकेट लिए हैं।

सीरीज़ का पहला टेस्ट 2 अक्तूबर को अहमदाबाद में शुरू होगा।