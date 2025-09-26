मैच (14)
ख़बरें

चोटिल शमार जोसेफ़ भारत दौरे से बाहर, योहान लेन को मौक़ा

लेन 22 साल के हैं और उन्होंने अब तक 19 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
26-Sep-2025 • 2 hrs ago
Shamar Joseph used the DRS to get his first wicket, West Indies vs Australia, 1st Test, day 1, Barbados, June 25, 2025

शमार जोसेफ़ ने अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की थी  •  Associated Press

वेस्टइंडीज़ के तेज़ गेंदबाज़ शमार जोसेफ़ चोट की वजह से अगले महीने भारत के ख़िलाफ़ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अनकैप्ड तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर योहान लेन को टीम में शामिल किया गया है।
क्रिकेट वेस्टइंडीज़ (CWI) ने ट्वीट कर पुष्टि की है कि जोसेफ़ सीरीज़ से बाहर हो गए हैं और बांग्लादेश के दौरे से पहले उनकी चोट का दोबारा आकलन किया जाएगा। हालांकि चोट की प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया है।
भारत में 14 अक्तूबर को टेस्ट सीरीज़ खत्म करने के बाद वेस्टइंडीज़ की टीम बांग्लादेश में तीन वनडे खेलेगी, जो 18 अक्तूबर से शुरू होंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक तीन T20I भी होंगे। इसके बाद टीम न्यूज़ीलैंड जाएगी, जहां पांच T20I, तीन वनडे और तीन टेस्ट की ऑल-फ़ॉर्मैट सीरीज़ खेलेगी। फ़िलहाल टीम UAE में है, जहां 27 सितंबर से नेपाल के खिलाफ तीन T20I खेले जाएंगे।
जोसेफ़ अब तक 11 टेस्ट खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 21.66 की औसत से 51 विकेट लिए हैं। उन्होंने जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ डेब्यू पर पांच विकेट लिए थे।
लेन 22 साल के हैं और उन्होंने अब तक 19 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 22.28 की औसत से 66 विकेट लिए हैं, जबकि 19.03 की औसत से 495 रन बनाए हैं। वह चार बार पंजा भी हासिल कर चुके हैं। लेन ने हाल ही में वेस्टइंडीज़ ए के लिए जून में साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ दो चार-दिवसीय मैच खेले थे, जहां उन्होंने चार पारियों में 62 रन बनाए थे और तीन पारियों में एक-एक विकेट लिया था।
हालांकि उन्हें घरेलू प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता में वेस्टइंडीज़ एकेडमी के लिए ज़्यादा सफलता मिली। उन्होंने विंडवर्ड आइलैंड्स के ख़िलाफ़ छह विकेट लिए। कुल मिलाकर लेन ने उस टूर्नामेंट में छह मैचों में 15.88 की शानदार औसत से 27 विकेट चटकाए थे, जिसमें दो बार पांच विकेट और दो बार चार विकेट शामिल हैं।
लेन अब अल्ज़ारी जोसेफ़, जेडेन सील्स और एंडरसन फ़िलिप के साथ वेस्टइंडीज़ की तेज आक्रमण में जुड़ेंगे। इनके अलावा ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स और स्पिन विभाग में जोमेल वारिकन, खारी पियरे और कप्तान रोस्टन चेज मौजूद रहेंगे।
