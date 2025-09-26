चोटिल शमार जोसेफ़ भारत दौरे से बाहर, योहान लेन को मौक़ा

क्रिकेट वेस्टइंडीज़ (CWI) ने ट्वीट कर पुष्टि की है कि जोसेफ़ सीरीज़ से बाहर हो गए हैं और बांग्लादेश के दौरे से पहले उनकी चोट का दोबारा आकलन किया जाएगा। हालांकि चोट की प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया है।

भारत में 14 अक्तूबर को टेस्ट सीरीज़ खत्म करने के बाद वेस्टइंडीज़ की टीम बांग्लादेश में तीन वनडे खेलेगी, जो 18 अक्तूबर से शुरू होंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक तीन T20I भी होंगे। इसके बाद टीम न्यूज़ीलैंड जाएगी, जहां पांच T20I, तीन वनडे और तीन टेस्ट की ऑल-फ़ॉर्मैट सीरीज़ खेलेगी। फ़िलहाल टीम UAE में है, जहां 27 सितंबर से नेपाल के खिलाफ तीन T20I खेले जाएंगे।

लेन 22 साल के हैं और उन्होंने अब तक 19 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 22.28 की औसत से 66 विकेट लिए हैं, जबकि 19.03 की औसत से 495 रन बनाए हैं। वह चार बार पंजा भी हासिल कर चुके हैं। लेन ने हाल ही में वेस्टइंडीज़ ए के लिए जून में साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ दो चार-दिवसीय मैच खेले थे, जहां उन्होंने चार पारियों में 62 रन बनाए थे और तीन पारियों में एक-एक विकेट लिया था।