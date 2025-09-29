मैच (9)
एशिया कप (1)
NEP vs WI (2)
महिला विश्व कप (1)
ICC Women's WC (Warm-up) (2)
IND-A vs AUS-A (1)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)
ZIM-W vs UAE-W (1)
फ़ीचर्स

भारत बनाम वेस्टइंडीज़ टेस्ट सीरीज़ से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी

भारत के 2025-26 सीज़न का आग़ाज़ वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ अक्तूबर में दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ से होगी

5:01

ऐरन: करुण नायर पर इंग्लैंड में किए गए ख़राब प्रदर्शन की गाज गिरी

क्या वेस्टइंडीज़ भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहा है?

हां। वेस्टइंडीज़ ने आख़िरी बार अक्तूबर 2018 में भारत का दौरा किया था, तब से ठीक सात साल हो गए हैं
पहला टेस्ट मैच 2 अक्तूबर को अहमदाबाद में और दूसरा 10 अक्तूबर को दिल्ली में शुरू होगा। मैच स्थानीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे।

क्या मुझे भी देखना चाहिए?

हां! विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक दांव पर हैं, इसलिए हर मैच मायने रखता है। वेस्टइंडीज़ और उसके बाद साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ में भारत के नतीजे, दो साल बाद लॉर्ड्स में होने वाले फ़ाइनल में पहुंचने की उनकी संभावनाओं के लिए बेहद अहम होंगे।

वाह, मुझे याद दिलाइए कि WTC कैसे काम करता है

हां, बिल्कुल। इस प्रारूप ने हमारे समय के कुछ बेहतरीन क्रिकेट विशेषज्ञों को भी उलझन में डाल दिया है।
अब अपने चौथे संस्करण में भी, प्रारूप वही है। प्रत्येक टीम दो साल के चक्र में छह सीरीज़ खेलती है - तीन घर पर, तीन बाहर। उन्हें जीत पर 12 अंक, ड्रॉ पर छह अंक और हार पर कोई अंक नहीं मिलता। इसके अलावा, ओवर-रेट उल्लंघन के मामले में, अंतिम मैच की कुल संख्या में पीछे रहने पर प्रत्येक ओवर के लिए एक अंक काटा जाता है।
फिर उनके द्वारा जीते गए अंकों को उनके कुल उपलब्ध अंकों के आधार पर प्रतिशत योग में बदल दिया जाता है, और यह प्रतिशत-आधारित रैंकिंग शीर्ष दो टीमों का निर्धारण करती है, जो फाइनल खेलती हैं। वास्तव में, सब कुछ बहुत सरल है।

ज़रूर... मुझे याद दिलाइए कि भारत और वेस्टइंडीज़ कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं?

भारत 46.67 प्रतिशत अंकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर है। उनका पहला दौरा इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ थी, जो उन्होंने 2-2 से ड्रॉ की थी। इस ड्रॉ के बाद भी उन्हें तालिका में अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए इस सीज़न में चार घरेलू टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।
वेस्टइंडीज़ छठे स्थान पर है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि उससे नीचे की तीन टीमों ने नए चक्र में कोई टेस्ट नहीं खेला है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपने घरेलू मैदान पर 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम टेस्ट में वे 27 रन पर आउट हो गए, जिसके कारण कैरेबियाई क्रिकेट के दिग्गजों की एक आपातकालीन बैठक हुई।

पिछली बार जब ये दोनों टीमें भारत में भिड़ी थीं, तो क्या हुआ था?

2018 की सीरीज़ में नतीजे काफ़ी एकतरफ़ा रहे थे - भारत ने पहला टेस्ट पारी और 272 रनों से जीता था, जबकि दूसरा टेस्ट 10 विकेट से। दरअसल, वेस्टइंडीज़ ने पिछली बार भारत को घर में या बाहर, 2002 में हराया था।
2018 की सीरीज़ भी ऐसे समय में हुई थी जब भारत घरेलू मैदान पर दबदबे की स्थिति में था। उन्होंने 2013 से 2024 तक एक भी सीरीज़ नहीं हारी।

2024 में कुछ तो हुआ था, है ना...

हां: न्यूज़ीलैंड से घरेलू मैदान पर 3-0 से मिली शर्मनाक हार। यह नतीजा इस पूरी सीरीज़ को एक नया संदर्भ देता है। भारत यह साबित करना चाहेगा कि यह एक अपवाद था, लेकिन उनकी टीम अभी भी उन घटनाओं के असर से उबर रही है। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, उनके लंबे समय से चौथे नंबर पर चल रहे विराट कोहली, और घरेलू मैदान पर टीम शीट में पहला नाम रहने वाले आर अश्विन, सभी संन्यास ले चुके हैं।

सही कहा। अश्विन इस सीरीज़ में नहीं होंगे।

हां - यह भी एक बड़ी क्षति है। 2011 में अपने पदार्पण के बाद से, अश्विन ने भारत द्वारा घरेलू मैदान पर खेले गए 65 टेस्ट मैचों में से एक भी नहीं छोड़ा। इन सभी मैचों में उनके योगदान - 21.57 की औसत से 383 विकेट - की भरपाई करना मुश्किल होगा।
लेकिन वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए भारत के पास एक बेहतरीन स्पिन तिकड़ी तैयार है। शायद अब कुलदीप यादव को टीम में ज़्यादा मौक़ा मिलने का समय आ गया है। उन्होंने 22.16 की औसत से 56 विकेट लिए हैं, लेकिन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सभी पांच टेस्ट मैचों में बाहर रहे। अक्षर पटेल भी घरेलू मैदान पर अपनी सिद्ध ऑलराउंड क्षमता के साथ एक अहम भूमिका निभाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर भी उनकी बराबरी करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया है।
इन सभी की अगुवाई रवींद्र जाडेजा करेंगे, जो टेस्ट क्रिकेट में अपने 15वें वर्ष के क़रीब हैं और चोटिल ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में टीम के उपकप्तान हैं।

भारत की बाक़ी टीम कैसी है?

इंग्लैंड में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने के बावजूद, यह टीम अभी भी काफी नई है। शुभमन गिल पहली बार घरेलू धरती पर भारत की कप्तानी करेंगे। उन्होंने इंग्लैंड में रिकॉर्ड तोड़ रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक शामिल हैं, जिनमें से एक शतक उन्होंने दोहरा शतक भी लगाया। पंत अभी भी मैनचेस्टर में अपने बाएं पैर में लगी चोट से उबर रहे हैं, इसलिए वे टीम से बाहर हैं। ध्रुव जुरेल के विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालने की संभावना है, जबकि एन जगदीशन को अंतिम टेस्ट के लिए बैकअप कीपर के रूप में इंग्लैंड जाने के बाद टीम में शामिल किया गया है।
करुण नायर इंग्लैंड में आठ पारियों में केवल एक अर्धशतक बनाने के बाद टेस्ट टीम से बाहर हैं। चयनकर्ताओं का कहना है कि देवदत्त पडिक्कल इस समय "अधिक योगदान" दे सकते हैं।

वेस्टइंडीज़ के बारे में क्या ख्याल है?

ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद वे भी नए सिरे से शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिसका सबूत उनके पूर्व कप्तान और 100 टेस्ट मैच खेल चुके क्रेग ब्रैथवेट को टीम से बाहर करने से मिलता है। ऐलेक ऐथनेज़ और तेजनारायण चंद्रपॉल को वापस बुलाया गया है, क्योंकि स्पिन खेलने की उनकी क्षमता इस फ़ैसले का अहम हिस्सा रही है।
शे होप ने 2021 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के दौरान टेस्ट टीम में वापसी की थी, लेकिन वे अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेंगे, जहां उन्होंने छह पारियों में 18.83 की औसत से 118 रन बनाए थे।
वैसे, भारत के ख़िलाफ़ प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए वेस्टइंडीज़ को अपने स्पिनरों से अच्छा प्रदर्शन करवाना होगा। उप-कप्तान जोमेल वारिकन, बाएं हाथ के स्पिनर खारी पिएर और कप्तान रॉस्टन चेज़ के सामने एक बड़ी चुनौती है।

2-0 का क्लीन स्वीप अब भी सबसे संभावित नतीजा लगता है, है ना?

यह निश्चित रूप से एक बेमेल मुक़ाबला है। हालांकि वेस्टइंडीज़ को पता होगा कि भारत लंबे समय से अपने घरेलू मैदान पर सबसे कमज़ोर स्थिति में है। उन्होंने अपने दिग्गज खिलाड़ियों को खो दिया है। उनके तीसरे नंबर के बल्लेबाज़ - साई सुदर्शन - पर अभी भी काम चल रहा है। एशिया कप फ़ाइनल के ठीक तीन दिन बाद शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। उलटफेर के मौक़ों से इनकार नहीं किया जा सकता।
ESPNcricinfo इस सीरीज़ के हर पल को कवर करेगा, इसलिए बने रहें।
IndiaWest IndiesWest Indies tour of IndiaICC World Test Championship

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback