भारत बनाम वेस्टइंडीज़ टेस्ट सीरीज़ से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी

क्या वेस्टइंडीज़ भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहा है?

पहला टेस्ट मैच 2 अक्तूबर को अहमदाबाद में और दूसरा 10 अक्तूबर को दिल्ली में शुरू होगा। मैच स्थानीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे।

क्या मुझे भी देखना चाहिए?

वाह, मुझे याद दिलाइए कि WTC कैसे काम करता है

हां, बिल्कुल। इस प्रारूप ने हमारे समय के कुछ बेहतरीन क्रिकेट विशेषज्ञों को भी उलझन में डाल दिया है।

अब अपने चौथे संस्करण में भी, प्रारूप वही है। प्रत्येक टीम दो साल के चक्र में छह सीरीज़ खेलती है - तीन घर पर, तीन बाहर। उन्हें जीत पर 12 अंक, ड्रॉ पर छह अंक और हार पर कोई अंक नहीं मिलता। इसके अलावा, ओवर-रेट उल्लंघन के मामले में, अंतिम मैच की कुल संख्या में पीछे रहने पर प्रत्येक ओवर के लिए एक अंक काटा जाता है।

फिर उनके द्वारा जीते गए अंकों को उनके कुल उपलब्ध अंकों के आधार पर प्रतिशत योग में बदल दिया जाता है, और यह प्रतिशत-आधारित रैंकिंग शीर्ष दो टीमों का निर्धारण करती है, जो फाइनल खेलती हैं। वास्तव में, सब कुछ बहुत सरल है।

ज़रूर... मुझे याद दिलाइए कि भारत और वेस्टइंडीज़ कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं?

अल्ज़ारी जोसेफ़ और शामर जोसेफ़ चोट के चलते सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं • Associated Press

पिछली बार जब ये दोनों टीमें भारत में भिड़ी थीं, तो क्या हुआ था?

2024 में कुछ तो हुआ था, है ना...

हां: न्यूज़ीलैंड से घरेलू मैदान पर 3-0 से मिली शर्मनाक हार । यह नतीजा इस पूरी सीरीज़ को एक नया संदर्भ देता है। भारत यह साबित करना चाहेगा कि यह एक अपवाद था, लेकिन उनकी टीम अभी भी उन घटनाओं के असर से उबर रही है। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, उनके लंबे समय से चौथे नंबर पर चल रहे विराट कोहली, और घरेलू मैदान पर टीम शीट में पहला नाम रहने वाले आर अश्विन, सभी संन्यास ले चुके हैं।

सही कहा। अश्विन इस सीरीज़ में नहीं होंगे।

हां - यह भी एक बड़ी क्षति है। 2011 में अपने पदार्पण के बाद से, अश्विन ने भारत द्वारा घरेलू मैदान पर खेले गए 65 टेस्ट मैचों में से एक भी नहीं छोड़ा। इन सभी मैचों में उनके योगदान - 21.57 की औसत से 383 विकेट - की भरपाई करना मुश्किल होगा।

Shubman Gill बतौर टेस्ट कप्तान भारत में पहली सीरीज़ खेलेंगे • AFP/Getty Images

भारत की बाक़ी टीम कैसी है?

करुण नायर इंग्लैंड में आठ पारियों में केवल एक अर्धशतक बनाने के बाद टेस्ट टीम से बाहर हैं। चयनकर्ताओं का कहना है कि देवदत्त पडिक्कल इस समय "अधिक योगदान" दे सकते हैं।

वेस्टइंडीज़ के बारे में क्या ख्याल है?

2-0 का क्लीन स्वीप अब भी सबसे संभावित नतीजा लगता है, है ना?