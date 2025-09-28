मिथुन मन्हास को BCCI का 37वां अध्यक्ष चुना गया
भारत और कर्नाटक के पूर्व स्पिनर रघुराम भट को BCCI का कोषाध्यक्ष चुना गया है
दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को बोर्ड की 94वीं वार्षिक आम बैठक में नया BCCI अध्यक्ष चुना गया है। अगर अंतरिम नियक्तियों को छोड़ दें तो वह 37वें निर्वाचित BCCI अध्यक्ष हैं।
मन्हास अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। यह पद इस साल अगस्त में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रोजर बिन्नी के पद छोड़ने के बाद से खाली था। तब से BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला इस पद को अंतरिम रूप से संभाल रहे थे।
वहीं BCCI के पदाधिकारियों में एक और क्रिकेटर शामिल हुए हैं। कर्नाटक और भारत के पूर्व स्पिनर रघुराम भट ने कोषाध्यक्ष (Treasurer) का पद संभाला है।
प्रज्ञान ओझा और आर पी सिंह ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चयन पैनल में एस शरथ और सुब्रतो बनर्जी की जगह ली है। इस समिति की अध्यक्षता अजीत अगरकर कर रहे हैं, जिनका कार्यकाल 2026 T20 विश्व कप तक है, और इसमें अजय रात्रा और एस एस दास भी शामिल हैं। बनर्जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, और शरथ को जूनियर चयन पैनल में स्थानांतरित कर दिया गया है।
सीनियर महिला राष्ट्रीय चयन समिति में अमिता शर्मा ने नीतू डेविड की जगह अध्यक्ष का पद संभाला है। उनकी टीम में श्यामा डे, सुलक्षणा नाइक, जया शर्मा और स्रावंथी नायडू शामिल हैं।
ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार मन्हास का नाम पिछली शनिवार को दिल्ली में एक अनौपचारिक बैठक के दौरान सामने आया था, जिसमें वर्तमान ICC चेयरमैन जय शाह, शुक्ला, सैकिया, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जेटली, और बोर्ड के पूर्व सचिव निरंजन शाह सहित बोर्ड के पूर्व और वर्तमान सदस्यों ने भाग लिया।
अक्तूबर में मन्हास 46 वर्ष के हो जाएंगे, वह उस उप समिति का हिस्सा थे जिसे जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन चलाने के लिए BCCI द्वारा नियुक्त किया गया था। जम्मू में जन्मे मन्हास 2015 में दिल्ली से जम्मू और कश्मीर चले गए थे और अगले ही साल उन्होंने संन्यास ले लिया था। तब से उन्होंने कई टीमों के साथ कोच के रूप में काम किया है, जिसमें बांग्लादेश की पुरुषों की अंडर-19 टीम के लिए बल्लेबाज़ी सलाहकार के साथ-साथ IPL टीमें किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस शामिल हैं। भारतीय घरेलू क्रिकेट के दिग्गज माने जाने वाले मन्हास ने 1997-98 से 2016-17 तक 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिसमें उन्होंने 9714 रन बनाए। साथ ही 130 लिस्ट ए मैचों में उन्होंने 4126 रन बनाए और 91 T20 मैचों में 1170 रन बनाए।