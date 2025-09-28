मिथुन मन्हास को BCCI का 37वां अध्यक्ष चुना गया

अक्तूबर में मन्हास 46 वर्ष के हो जाएंगे, वह उस उप समिति का हिस्सा थे जिसे जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन चलाने के लिए BCCI द्वारा नियुक्त किया गया था। जम्मू में जन्मे मन्हास 2015 में दिल्ली से जम्मू और कश्मीर चले गए थे और अगले ही साल उन्होंने संन्यास ले लिया था। तब से उन्होंने कई टीमों के साथ कोच के रूप में काम किया है, जिसमें बांग्लादेश की पुरुषों की अंडर-19 टीम के लिए बल्लेबाज़ी सलाहकार के साथ-साथ IPL टीमें किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस शामिल हैं। भारतीय घरेलू क्रिकेट के दिग्गज माने जाने वाले मन्हास ने 1997-98 से 2016-17 तक 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिसमें उन्होंने 9714 रन बनाए। साथ ही 130 लिस्ट ए मैचों में उन्होंने 4126 रन बनाए और 91 T20 मैचों में 1170 रन बनाए।