आंकड़े : महिला विश्व कप में मांधना और बेट्स के पास कीर्तिमान स्थापित करने का मौक़ा
दीप्ति शर्मा, मेगन शूट और मारीज़ान काप गेंदबाज़ी कीर्तिमान अपने नाम कर सकती हैं
30 सितंबर से शुरू हो रहे महिला वनडे विश्व कप में खिलाड़ियों के पास कई कीर्तिमान अपनी नाम करने का मौक़ा है। सूज़ी बेट्स और स्मृति मांधना के पास बल्लेबाज़ी कीर्तिमान स्थापित करने का मौक़ा है जबकि गेंदबाज़ी में दीप्ति शर्मा और मेगन शूट वनडे और महिला वर्ल्ड कप दोनों में कीर्तिमान स्थापित करने के क़रीब हैं। इन संभावित कीर्तिमानों पर एक नज़र डालते हैं।
1 - महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज़ बनने से बेट्स केवल 257 रन दूर हैं। बेट्स (10,612), मिताली राज (10,868) के बाद दूसरे स्थान पर हैं।
बेट्स 6 हज़ार वनडे रन पूरा करने से भी 104 रन दूर हैं। अगर वह ऐसा कर लेती हैं तो वह राज (7805) के बाद ऐसा करने वाली दूसरी बल्लेबाज़ बन जाएंगी।
112 - मांधना वनडे में 5 हज़ार रन पूरा करने से मात्र 112 रन दूर हैं, अगर वह ऐसा कर लेती हैं तो वह मिताली राज के बाद वनडे में 5 हज़ार रन बनाने वालीं दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज़ बन जाएंगी जबकि विश्व भर में वह यह कारनामा करने वालीं पांचवीं बल्लेबाज़ होंगी। अगर मांधना इस टूर्नामेंट में यह कीर्तिमान स्थापित कर लेती हैं तो वह सबसे तेज़ 5 हज़ार रन बनाने वाली बल्लेबाज़ भी बन जाएंगी।
323 - महिला वनडे विश्व कप में डेब्बी हॉकली के 1501 रन के आंकड़े को पछाड़कर टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज़ बनने से बेट्स 323 रन दूर हैं।
1000 - मांधना महिला वनडे में एक कैलेंडर ईयर में 1 हज़ार रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज़ बनने से 72 रन दूर हैं। एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बेलिंडा क्लार्क के नाम है जिन्होंने 1997 में 970 रन बनाए थे।
1 - इस टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच खेलने पर बेट्स कुल 350वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल लेंगी। महिला क्रिकेट में वह 350 मैच खेलने वालीं पहली खिलाड़ी बन जाएंगी।
3 - महिला वनडे में तीसरी सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बनने से मारीज़ान काप 12 विकेट दूर हैं। टूर्नामेंट से पहले उनके नाम 169 विकेट हैं। महिला वनडे में सर्वाधिक 255 विकेट झूलन गोस्वामी के नाम हैं जबकि दूसरे स्थान पर शबनिम इस्माइल हैं जिन्होंने 191 विकेट हासिल किए हैं।
150 - शूट और दीप्ति के नाम महिला वनडे में 140 विकेट हैं और 150 विकेट हासिल करने से वह केवल 10 विकेट दूर हैं।
शूट ने महिला वनडे विश्व कप में कुल 34 विकेट हासिल किए हैं और वह महिला वनडे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली गेंदबाज़ बनने से 10 विकेट दूर हैं। सर्वाधिक 43 विकेट गोस्वामी के नाम हैं जबकि काप ने भी इस टूर्नामेंट में कुल 32 विकेट झटके हैं।
1 - मांधना के नाम कुल 16 अंतर्राष्ट्रीय शतक है और वह महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाली बल्लेबाज़ बनने से केवल दो शतक ही दूर हैं। इस समय शीर्ष पर मेग लानिंग हैं जिन्होंने 17 शतक लगाए हैं।
3 - मांधना और बेट्स महिला वनडे अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक शतक जड़ने वाली बल्लेबाज़ बनने से तीन शतक दूर हैं। सर्वाधिक 15 वनडे शतक लानिंग के नाम हैं।
198 - महिला वनडे में 1000 रन पूरा करने से प्रतिका रावल मात्र 198 रन दूर हैं। अगर वह अगली पांच पारियों में यह उपलब्धि हासिल कर लेती हैं तो वह सबसे तेज़ हज़ार रन बनाने वाली बल्लेबाज़ बन जाएंगी।