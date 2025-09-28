विश्व कप से विश्व कप तक, 2013 से 2025 तक: एक कायापलट की कहानी

2013 विश्व कप में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ भारत के पहले मैच में तिरुश कामिनी ने शतक लगाया था • AFP/Getty Images

2013 और मौजूदा विश्व कप की तुलना में अंतर एकदम स्पष्ट है। 2013 में ऐसी सुविधाओं के बारे में कल्पना करना भी हास्यास्पद होता। महिला क्रिकेट भले ही BCCI के नियंत्रण में था, लेकिन उसका पेशेवर स्तर लगभग शून्य था। एक पूरे दौरे की मैच फ़ीस बमुश्किल 1 लाख रुपये तक सिमट जाती थी और खिलाड़ियों को दैनिक भत्ता (डेली अलावेंस) सिर्फ़ 1500 रुपये मिलता था, जो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक कॉफ़ी और स्नैक तक के लिए भी काफ़ी नहीं था। मैच हारने का मतलब अक्सर यह होता था कि खिलाड़ियों को अगले ही दिन होटल छोड़कर टैक्सी या ट्रेन से घर वापस लौटना पड़ता था।

"उनके पास WPL जैसा टूर्नामेंट है। खेलने और अपनी प्रतिभा दिखाने के ज़्यादा अवसर हैं। हमारे पास सिर्फ़ इंटर-ज़ोनल और चैलेंजर्स टूर्नामेंट थे। नेशनल्स के लिए क्वालीफ़ाई करते तो तीन और मैच मिल जाते थे।" उस वक़्त खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन भी अख़बारों के खेल पन्ने के किसी कोने में सिमटकर दो कॉलम की ख़बर बनकर रह जाती थी। इंस्टाग्राम नया था और इतना ताक़तवर नहीं कि किसी ख़ास पल को वायरल कर सके। आज हालात बदल गए हैं। अगर पुरुष टीम में संजू सैमसन का चयन न हो तो सवाल उठते हैं। श्रेयस अय्यर IPL में अच्छा खेलकर भी न चुने जाएं तो चर्चा होती है। यही चीज़ अब महिलाओं के लिए भी हो रही है।

****

2013 विश्व कप में 14 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहीं मिताली राज उन दो खिलाड़ियों में थीं जिन्हें कोई पहचानता था। दूसरी थीं झूलन गोस्वामी। 2005 में तो भारतीय टीम विश्व कप फ़ाइनल में पहुंच गई थी लेकिन फिर भी दर्शकों का ध्यान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओर नहीं गया था।

कामिनी याद करती हैं, "जब मैंने शतक बनाया तो दूसरे छोर पर मिताली थीं। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कैसा लग रहा है कि आपका रिकॉर्ड टूट गया। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, 'ये तुम्हारा दिनहै।' यही उदारता उन्हें महान लीडर बनाती थी।"

आज तस्वीर बदल चुकी है। खिलाड़ी अत्याधुनिक सुविधाओं में ट्रेनिंग करते हैं। देश-विदेश की लीग में खेलते हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों से लगातार मैच खेलती हैं।

2025 में भारतीय महिला क्रिकेटरों का दौर है। बराबरी का वेतन, रिकॉर्ड इनामी राशि और बढ़ता हुआ फ़ैनबेस।

2013 में मिताली राज (बाएं से दूसरी) भारत की दो चर्चित महिला क्रिकेटरों में से एक थीं • AFP

"बकेट हैट कल्ट" जैसा फ़ैन ग्रुप महिला क्रिकेट के लिए तैयार है। 25 सदस्यों वाला यह ग्रुप 2023 में बना और जितने मैच हो सके देखने जाता है। इस बार वे नवी मुंबई में पहली ODI महिला विश्व कप में शिरकत करेंगे।

2017 विश्व कप फ़ाइनल तक पहुंचना भारत में महिला क्रिकेट के लिए टर्निंग प्वाइंट माना गया था। लेकिन असली लहर 2023 में WPL शुरू होने के बाद पकड़ी। WPL 2025 ने टीवी व्यूअरशिप में 142% उछाल दर्ज किया और 3.1 करोड़ दर्शक जुटाए गए।

आज खिलाड़ी गुमनामी से निकलकर सुर्ख़ियों के केंद्र में हैं।

****

इस विश्व कप के चार में से तीन वेन्यू में पिछले पांच साल में कोई महिला अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं कराया गया है। मुंबई को छोड़कर भारत के ज़्यादातर मैच बेंगलुरू, चेन्नई, अहमदाबाद और दिल्ली में हुए। अब फ़ोकस गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापट्टनम जैसे वेन्यू पर है।