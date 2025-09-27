सुपर ओवर में शानका को रन आउट क्यों नहीं दिया गया

उस सुपर ओवर के दौरान कुछ देर के लिए पूरी तरह से भ्रम की स्थिति बन गई थी। मैदान पर कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित सभी भारतीय खिलाड़ी और दर्शक समझ नहीं पा रहे थे कि आख़िरकार शानका को रन आउट क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि वह क्रीज़ से बाहर थे और विकेटकीपर सैमसन का थ्रो बिल्कुल सटीक लगा था।

अब भ्रम की वजह यह थी कि सैमसन के थ्रो स्टंप पर लगने के बाद लेग अंपायर ने आउट का इशारा किया था।

MCC के नियम के अनुसार, "जिस क्षण कोई घटना आउट होने का कारण बनती है, उसी क्षण से गेंद को डेड (मृत) मान लिया जाता है।" इस मामले में वह घटना कॉट-बिहाइंड की अपील थी, जिसका मतलब था कि जब सैमसन ने शानका को रन-आउट करने की कोशिश की, तब गेंद डेड हो चुकी थी। रिप्ले में यह साबित होने के बाद कि शानका के बल्ले पर गेंद नहीं लगी, उन्हें तुरंत नॉट आउट क़रार दिया गया।