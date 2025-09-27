मैच (17)
ख़बरें

सुपर ओवर में शानका को रन आउट क्यों नहीं दिया गया

भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में शानका के ख़िलाफ़ अर्शदीप ने पहले कॉट बिहाइंड की अपील की थी और फिर सैमसन ने उन्हें रन आउट भी किया था

Shashank Kishore
शशांक किशोर
27-Sep-2025 • 3 hrs ago
भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच के सुपर ओवर में दसुन शानका को रन आउट क्यों नहीं दिया गया, जबकि संजू सैमसन ने उन्हें रन आउट कर दिया था।
उस सुपर ओवर के दौरान कुछ देर के लिए पूरी तरह से भ्रम की स्थिति बन गई थी। मैदान पर कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित सभी भारतीय खिलाड़ी और दर्शक समझ नहीं पा रहे थे कि आख़िरकार शानका को रन आउट क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि वह क्रीज़ से बाहर थे और विकेटकीपर सैमसन का थ्रो बिल्कुल सटीक लगा था।
अर्शदीप सिंह की यॉर्कर मिस करने के बाद शानका क्रीज़ से बाहर निकल गए और रन लेने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच अर्शदीप कॉट बिहाइंड की अपील कर रहे थे, और संजू सैमसन ने स्टंप्स पर सीधा थ्रो मारकर बल्लेबाज़ को रन-आउट कर दिया। लेकिन अंपायर ने कुछ देर विचार करने के बाद उन्हें कॉट बिहाइंड आउट दे दिया। अंपायर के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ शानका ने रिव्यू लिया। रिप्ले में यह दिखा कि गेंद बल्ले के किसी हिस्से पर नहीं लगी और तीसरे अंपायर ने शानका को कॉट बिहाइंड और रन आउट दोनों के लिए नॉट आउट करार दे दिया।
अब भ्रम की वजह यह थी कि सैमसन के थ्रो स्टंप पर लगने के बाद लेग अंपायर ने आउट का इशारा किया था।
MCC के नियम के अनुसार, "जिस क्षण कोई घटना आउट होने का कारण बनती है, उसी क्षण से गेंद को डेड (मृत) मान लिया जाता है।" इस मामले में वह घटना कॉट-बिहाइंड की अपील थी, जिसका मतलब था कि जब सैमसन ने शानका को रन-आउट करने की कोशिश की, तब गेंद डेड हो चुकी थी। रिप्ले में यह साबित होने के बाद कि शानका के बल्ले पर गेंद नहीं लगी, उन्हें तुरंत नॉट आउट क़रार दिया गया।
श्रीलंका के कोच सनथ जयसूर्या ने अपील पर अपनी बात स्पष्ट करते हुए बताया, "नियमों के अनुसार, यदि आप कैच की अपील करते हैं, तो दसुन के पास रिव्यू लेने का विकल्प था। इस तरह से हमेशा पहला फ़ैसला ही मायने रखता है, दूसरा नहीं। इसलिए वह रेफरल के लिए गए और उन्हें नॉट आउट दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर मेरा मानना है कि नियमों में कुछ अस्पष्ट क्षेत्र (ग्रे एरिया) हैं जिन्हें (अधिकारियों को) थोड़ा और ठीक करने की ज़रूरत है।"
हालांकि शानका अगली ही गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने ऑफ़ स्टंप के काफ़ी बाहर की गेंद को स्लाइस करना चाहा और डीप थर्ड मैन पर कैच थमा दिया। इस तरह श्रीलंका ने सुपर ओवर की पांच गेंदों में अपने दोनों विकेट खो दिए और भारत को फ़ाइनल में जाने के लिए सिर्फ़ तीन रनों का लक्ष्य दिया। इसके बाद सूर्यकुमार ने वानिंदु हसरंगा की पहली ही गेंद को कवर की ओर मारते हुए भारत को जीत दिला दी।
