भारत बनाम पाकिस्तान : दोनों देशों के बीच पांच यादगार फ़ाइनल
1985 से 2017 तक, भारत और पाकिस्तान पांच बड़े टूर्नामेंटों के फ़ाइनल में आमने-सामने हुए हैं, रविवार को वे अपना पहला एशिया कप फ़ाइनल खेलेंगे
भारत और पाकिस्तान की पुरुष टीमें विभिन्न प्रारूपों में 210 मैचों में एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं, लेकिन टूर्नामेंट के फ़ाइनल में भिड़ंत दुर्लभ है। पिछले 40 सालों में, पांच या उससे ज़्यादा टीमों वाले टूर्नामेंटों में ऐसा सिर्फ़ पांच बार ही हुआ है। दोनों टीमों के बीच पहले एशिया कप फ़ाइनल से पहले, आइए उन यादगार मैचों पर एक नज़र डालते हैं।
श्रीकांत, शास्त्री ने MCG पर कब्ज़ा किया
हाइप बहुत ज़्यादा थी, मेलबर्न में मंच, 50,000 दर्शकों के सामने भारत बनाम पाकिस्तान, लेकिन फ़ाइनल एकतरफ़ा था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी की और कभी लय नहीं बना पाया। कपिल देव और लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने तीन-तीन विकेट लिए, जावेद मियांदाद के 48 और इमरान ख़ान के 35 रनों की बदौलत पाकिस्तान 9 विकेट पर 176 रन ही बना सका।
भारत का जवाब शानदार रहा। प्लेयर ऑफ़ द मैच क्रिस श्रीकांत ने छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 67 रन बनाए, जबकि रवि शास्त्री ने नाबाद 63 रन बनाए। उनकी 103 रनों की साझेदारी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और भारत ने आठ विकेट से जीत हासिल की। शास्त्री को "चैंपियन ऑफ़ चैंपियंस" का ख़िताब और एक प्रतिष्ठित ऑडी कार मिली। 1983 विश्व कप जीतने के दो साल बाद, भारत निर्विवाद रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम थी।
मियांदाद और आखिरी गेंद पर छक्का
अगर मेलबर्न '85 भारत की आसान जीत थी, तो अगले साल शारजाह में ऑस्ट्रेलियन-एशिया कप फ़ाइनल इसके बिल्कुल उलट था। श्रीकांत ने 80 गेंदों पर 75 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पाकिस्तान को फिर से परेशान किया, जबकि सुनील गावस्कर (92) और दिलीप वेंगसरकर (50) ने भारत को विशाल स्कोर की ओर अग्रसर किया। लेकिन वसीम अकरम ने 42 रन देकर 3 विकेट लेकर मध्यक्रम को तहस-नहस कर दिया और भारत अंततः 7 विकेट पर 245 रन बनाकर आउट हो गया, जो उस दौर के हिसाब से बेहद प्रतिस्पर्धी स्कोर था। पाकिस्तान की पारी लगातार आगे-पीछे होती रही। विकेट लगातार गिरते रहे, लेकिन एक खिलाड़ी अडिग रहा जावेद मियांदाद, जिन्होंने भीषण गर्मी में शतक जड़कर सबको चौंका दिया, एक-एक रन और दो-दो रन बटोरे और बीच-बीच में चौके लगाकर मैच को आखिरी गेंद तक खींच दिया।
इसके बाद जो चमत्कार हुआ, वह आने वाले वर्षों तक भारत-पाकिस्तान की कहानी पर छाया रहा। पाकिस्तान के नौ विकेट गिर चुके थे और अंतिम गेंद पर उसे चार रन चाहिए थे, चेतन शर्मा ने यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन मियांदाद ने लोअर फुल टॉस गेंद को मिडविकेट पर छक्का लगाकर 116 रन बनाकर नाबाद रहे। मियांदाद का हवा में मुक्का मारना आज भी क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में से एक है। नतीजे से परे, इसने भविष्य के भारत-पाकिस्तान मुक़ाबलों के मनोविज्ञान को आकार दिया। अगले दशक के ज़्यादातर समय तक, पाकिस्तान मानसिक रूप से मज़बूत रहा और भारतीय प्रशंसकों के लिए यह एक ऐसा ज़ख्म था जो सालों तक बना रहा।
सोहेल और अनवर ने भारत को हराया
1994 तक, पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी लाइन अप और भी मज़बूत हो गई थी। सलामी बल्लेबाज़ सईद अनवर भारत के लिए दुश्मन बन चुके थे और उन्होंने 47 रनों की तेज़ पारी खेलकर लय कायम की। उनके जोड़ीदार आमिर सोहेल ने 69 रनों की पारी खेली। उनकी 96 रनों की साझेदारी ने इतना मज़बूत आधार तैयार किया कि ऑफ़ स्पिनर राजेश चौहान के तीन विकेट, जिसमें एक ही ओवर में इंज़माम-उल-हक और सलीम मलिक को आउट करना भी शामिल था, पाकिस्तान की गति को रोक नहीं पाए। बासित अली ने 57 गेंदों में 58 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई और पाकिस्तान ने 250 का स्कोर बनाया।
भारत की शुरुआत खराब रही। वसीम अकरम के पहले ही ओवर में अजय जडेजा आउट हो गए और सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिद्धु के 11 ओवरों में 59 रन बनाने के बावजूद टीम का स्कोर 4 विकेट पर 83 रन हो गया। विनोद कांबली को अतुल बेदादे के रूप में एक सहयोगी मिला, जिन्होंने अपने चौथे अंतरराष्ट्रीय मैच में शुरुआत में ही घबराहट से उबरते हुए 45 गेंदों में चार छक्कों की मदद से 44 रन बनाए। लेकिन एक और छक्का लगाने की कोशिश में वह कैच आउट हो गए और आखिरी पांच विकेट केवल 48 रन ही जोड़ पाए। सोहेल को उनके 69 रनों, दो विकेट और दो कैच के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार मिला, जिनमें से एक कैच उन्होंने कवर्स में तेंदुलकर का लिया था।
मिस्बाह का दिल टूटा, धोनी झूमे
वांडरर्स में हलचल मची हुई थी। पहले T20 विश्व कप का एक स्वप्निल समापन हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाज़ी की और गौतम गंभीर ने 54 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेलकर शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि अंतिम ओवरों में 20 वर्षीय रोहित शर्मा ने मात्र 16 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाकर साबित कर दिया कि उन्हें इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है। भारत 5 विकेट पर 157 रन से भी ज़्यादा का स्कोर बना सकता था, लेकिन पाकिस्तान के डेथ ओवरों के गेंदबाज़ उमर गुल ने 28 रन देकर 3 विकेट लेकर रनों पर अंकुश लगाए रखा।
लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को शुरुआत में ही झटका लगा, लेकिन इमरान नज़ीर ने अपनी पहली 13 गेंदों पर 33 रन बनाकर जवाबी हमला किया। हालांकि, रॉबिन उथप्पा ने नज़ीर को डायरेक्ट हिट से रन आउट कर भारत को वापसी दिलाई। आरपी सिंह ने 26 रन देकर 3 विकेट लिए, इरफ़ान पठान ने 16 रन देकर 3 विकेट लेकर मध्य क्रम को तहस-नहस कर दिया, लेकिन जब तक मिस्बाह उल हक़ बल्लेबाज़ी कर रहे थे, खेल ख़त्म नहीं हुआ था।
उन्होंने कुशलता से छह गेंदों पर 13 रनों का स्कोर बराबर कर दिया और तभी एमएस धोनी ने गेंद से कम प्रसिद्ध जोगिंदर शर्मा को थमा दी। पहली गेंद वाइड रही और दूसरी छक्के के लिए चली गई। घबराहट के मारे, 43 रन पर मिस्बाह ने तीसरी गेंद पर स्कूप लगाने का फै़सला किया। वह चूक गए और शॉर्ट फ़ाइन लेग पर श्रीसंत ने कैच लपक लिया। भारत ने पांच रनों से जीत हासिल की, जिससे T20 में क्रांति आई, लेकिन जोगिंदर फिर कभी अपने देश के लिए नहीं खेले।
फ़ख़र और आमिर ओवल में छाए
पाकिस्तान मुश्किल से चैंपियंस ट्रॉफ़ी में जगह बना पाया था। वे सबसे निचली रैंकिंग वाली टीम थे और प्रतियोगिता में पहले ही भारत से बुरी तरह हार चुके थे, फिर भी 18 जून को सरफ़राज अहमद की कप्तानी में उन्होंने एकजुट होकर एक बेहतरीन क्रिकेट खेला।
बल्लेबाज़ी के लिए भेजे जाने पर, उन्होंने 4 विकेट पर 338 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह की नो बॉल पर शुरुआत में बचे फ़ख़र ज़मान ने 106 गेंदों पर 114 रनों की निडर पारी खेली। अजहर अली ने 59, बाबर आजम ने 46 और मोहम्मद हफ़ीज़ ने 37 गेंदों पर नाबाद 57 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई।
भारत के पास इस तरह के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बल्लेबाज़ थे, लेकिन मोहम्मद आमिर ने यादगार शुरुआती स्पेल डाला। छह ओवरों की तेज़ गेंदबाज़ी में उन्होंने रोहित शर्मा को शून्य पर, विराट कोहली को पांच रन पर और शिखर धवन को 21 रन पर आउट कर दिया। 33/3 के स्कोर पर फ़ाइनल लगभग समाप्त हो चुका था, हालांकि हार्दिक पांड्या ने 43 गेंदों में 76 रनों की पारी खेलकर वापसी की कोशिश की।
हार्दिक अंततः रन आउट हो गए और बाक़ी भारतीय पारी जल्दी ही सिमट गई। हसन अली ने तीन और शादाब ख़ान ने दो विकेट लिए, जिससे भारत 31वें ओवर में 158 रन पर आउट हो गया। पाकिस्तान की 180 रनों की जीत ICC पुरुष टूर्नामेंट के फ़ाइनल में अब तक की सबसे बड़ी जीत थी।
श्रेष्ठ शाह ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।