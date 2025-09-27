भारत बनाम पाकिस्तान : दोनों देशों के बीच पांच यादगार फ़ाइनल

श्रीकांत, शास्त्री ने MCG पर कब्ज़ा किया

हाइप बहुत ज़्यादा थी, मेलबर्न में मंच, 50,000 दर्शकों के सामने भारत बनाम पाकिस्तान, लेकिन फ़ाइनल एकतरफ़ा था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी की और कभी लय नहीं बना पाया। कपिल देव और लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने तीन-तीन विकेट लिए, जावेद मियांदाद के 48 और इमरान ख़ान के 35 रनों की बदौलत पाकिस्तान 9 विकेट पर 176 रन ही बना सका।

Javed Miandad जश्‍न मनाते • Palani Mohan/Fairfax Media/Getty Images

मियांदाद और आखिरी गेंद पर छक्‍का

अगर मेलबर्न '85 भारत की आसान जीत थी, तो अगले साल शारजाह में ऑस्ट्रेलियन-एशिया कप फ़ाइनल इसके बिल्कुल उलट था। श्रीकांत ने 80 गेंदों पर 75 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पाकिस्तान को फिर से परेशान किया, जबकि सुनील गावस्कर (92) और दिलीप वेंगसरकर (50) ने भारत को विशाल स्कोर की ओर अग्रसर किया। लेकिन वसीम अकरम ने 42 रन देकर 3 विकेट लेकर मध्यक्रम को तहस-नहस कर दिया और भारत अंततः 7 विकेट पर 245 रन बनाकर आउट हो गया, जो उस दौर के हिसाब से बेहद प्रतिस्पर्धी स्कोर था। पाकिस्तान की पारी लगातार आगे-पीछे होती रही। विकेट लगातार गिरते रहे, लेकिन एक खिलाड़ी अडिग रहा जावेद मियांदाद , जिन्होंने भीषण गर्मी में शतक जड़कर सबको चौंका दिया, एक-एक रन और दो-दो रन बटोरे और बीच-बीच में चौके लगाकर मैच को आखिरी गेंद तक खींच दिया।

इसके बाद जो चमत्‍कार हुआ, वह आने वाले वर्षों तक भारत-पाकिस्तान की कहानी पर छाया रहा। पाकिस्तान के नौ विकेट गिर चुके थे और अंतिम गेंद पर उसे चार रन चाहिए थे, चेतन शर्मा ने यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन मियांदाद ने लोअर फुल टॉस गेंद को मिडविकेट पर छक्का लगाकर 116 रन बनाकर नाबाद रहे। मियांदाद का हवा में मुक्का मारना आज भी क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में से एक है। नतीजे से परे, इसने भविष्य के भारत-पाकिस्तान मुक़ाबलों के मनोविज्ञान को आकार दिया। अगले दशक के ज़्यादातर समय तक, पाकिस्तान मानसिक रूप से मज़बूत रहा और भारतीय प्रशंसकों के लिए यह एक ऐसा ज़ख्म था जो सालों तक बना रहा।

वसीम अकरम ने इस मैच में दो विकेट लिए • PA Photos/Getty Images

सोहेल और अनवर ने भारत को हराया

1994 तक, पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी लाइन अप और भी मज़बूत हो गई थी। सलामी बल्लेबाज़ सईद अनवर भारत के लिए दुश्मन बन चुके थे और उन्होंने 47 रनों की तेज़ पारी खेलकर लय कायम की। उनके जोड़ीदार आमिर सोहेल ने 69 रनों की पारी खेली। उनकी 96 रनों की साझेदारी ने इतना मज़बूत आधार तैयार किया कि ऑफ़ स्पिनर राजेश चौहान के तीन विकेट, जिसमें एक ही ओवर में इंज़माम-उल-हक और सलीम मलिक को आउट करना भी शामिल था, पाकिस्तान की गति को रोक नहीं पाए। बासित अली ने 57 गेंदों में 58 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई और पाकिस्तान ने 250 का स्कोर बनाया।

भारत की शुरुआत खराब रही। वसीम अकरम के पहले ही ओवर में अजय जडेजा आउट हो गए और सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिद्धु के 11 ओवरों में 59 रन बनाने के बावजूद टीम का स्कोर 4 विकेट पर 83 रन हो गया। विनोद कांबली को अतुल बेदादे के रूप में एक सहयोगी मिला, जिन्होंने अपने चौथे अंतरराष्ट्रीय मैच में शुरुआत में ही घबराहट से उबरते हुए 45 गेंदों में चार छक्कों की मदद से 44 रन बनाए। लेकिन एक और छक्का लगाने की कोशिश में वह कैच आउट हो गए और आखिरी पांच विकेट केवल 48 रन ही जोड़ पाए। सोहेल को उनके 69 रनों, दो विकेट और दो कैच के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार मिला, जिनमें से एक कैच उन्होंने कवर्स में तेंदुलकर का लिया था।

Mahendra Singh Dhoni ने भारत को पहला टी20 विश्‍व कप ख़‍िताब ज‍िताया • Getty Images

मिस्‍बाह का दिल टूटा, धोनी झूमे

वांडरर्स में हलचल मची हुई थी। पहले T20 विश्व कप का एक स्वप्निल समापन हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाज़ी की और गौतम गंभीर ने 54 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेलकर शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि अंतिम ओवरों में 20 वर्षीय रोहित शर्मा ने मात्र 16 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाकर साबित कर दिया कि उन्हें इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है। भारत 5 विकेट पर 157 रन से भी ज़्यादा का स्कोर बना सकता था, लेकिन पाकिस्तान के डेथ ओवरों के गेंदबाज़ उमर गुल ने 28 रन देकर 3 विकेट लेकर रनों पर अंकुश लगाए रखा।

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को शुरुआत में ही झटका लगा, लेकिन इमरान नज़ीर ने अपनी पहली 13 गेंदों पर 33 रन बनाकर जवाबी हमला किया। हालांकि, रॉबिन उथप्पा ने नज़ीर को डायरेक्ट हिट से रन आउट कर भारत को वापसी दिलाई। आरपी सिंह ने 26 रन देकर 3 विकेट लिए, इरफ़ान पठान ने 16 रन देकर 3 विकेट लेकर मध्य क्रम को तहस-नहस कर दिया, लेकिन जब तक मिस्बाह उल हक़ बल्लेबाज़ी कर रहे थे, खेल ख़त्म नहीं हुआ था।

उन्होंने कुशलता से छह गेंदों पर 13 रनों का स्कोर बराबर कर दिया और तभी एमएस धोनी ने गेंद से कम प्रसिद्ध जोगिंदर शर्मा को थमा दी। पहली गेंद वाइड रही और दूसरी छक्के के लिए चली गई। घबराहट के मारे, 43 रन पर मिस्बाह ने तीसरी गेंद पर स्कूप लगाने का फै़सला किया। वह चूक गए और शॉर्ट फ़ाइन लेग पर श्रीसंत ने कैच लपक लिया। भारत ने पांच रनों से जीत हासिल की, जिससे T20 में क्रांति आई, लेकिन जोगिंदर फिर कभी अपने देश के लिए नहीं खेले।

Pakistan ने 2017 में भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीती • PA Photos

फ़ख़र और आमिर ओवल में छाए

पाकिस्तान मुश्किल से चैंपियंस ट्रॉफ़ी में जगह बना पाया था। वे सबसे निचली रैंकिंग वाली टीम थे और प्रतियोगिता में पहले ही भारत से बुरी तरह हार चुके थे, फिर भी 18 जून को सरफ़राज अहमद की कप्तानी में उन्होंने एकजुट होकर एक बेहतरीन क्रिकेट खेला।

बल्लेबाज़ी के लिए भेजे जाने पर, उन्होंने 4 विकेट पर 338 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह की नो बॉल पर शुरुआत में बचे फ़ख़र ज़मान ने 106 गेंदों पर 114 रनों की निडर पारी खेली। अजहर अली ने 59, बाबर आजम ने 46 और मोहम्मद हफ़ीज़ ने 37 गेंदों पर नाबाद 57 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई।

भारत के पास इस तरह के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बल्लेबाज़ थे, लेकिन मोहम्मद आमिर ने यादगार शुरुआती स्पेल डाला। छह ओवरों की तेज़ गेंदबाज़ी में उन्होंने रोहित शर्मा को शून्य पर, विराट कोहली को पांच रन पर और शिखर धवन को 21 रन पर आउट कर दिया। 33/3 के स्कोर पर फ़ाइनल लगभग समाप्त हो चुका था, हालांकि हार्दिक पांड्या ने 43 गेंदों में 76 रनों की पारी खेलकर वापसी की कोशिश की।